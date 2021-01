Horoskop na luty 2021 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w lutym? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03 - 19.04)



Zakończcie wszystkie stare wątki, których mieliście się pozbyć w nowym roku, a które nadal Was obciążają. Stwórzcie sobie przestrzeń do działania. Od lutego czujnie reagujcie na szanse i bądźcie gotowi na nowe wyzwania! Będziecie szli przez świat pewniej niż do tej pory, ale nie będzie to oznaczało rozpychania się łokciami. Wręcz przeciwnie – odkryjecie, że miłość oraz dobroć dla siebie i innych to najcenniejsza waluta. To korzystny miesiąc, by lepiej poznać siebie i dokonać właściwych wyborów. Wykorzystajcie swoją inteligencję i podejdźcie konstruktywnie do swoich cech charakteru, także tych, które wydają Wam się wadami. Walka z nimi pomoże Wam szybciej osiągnąć cele na ten rok, jednak w tej kwestii słuchajcie siebie, nie innych. Jeśli otoczenie zarzuca Wam, że jesteście zbyt impulsywni, zastanówcie się czy to prawda, czy po prostu chcecie czuć, że nareszcie żyjecie po swojemu. Ktoś uważa, że brak Wam dyplomacji? Mówienie tego, co się myśli, to też szczerość, a jeśli usłyszałyście Barany, że jesteście trudne - to może dlatego, że może macie swoje zdanie, którego nie podzielają inni. Wszystko zależy od punktu widzenia. Najważniejsze jest wiedzieć, czego się chce i w jaki sposób bronić swoich racji, a kiedy w ogóle nie warto kruszyć kopii. Miesiąc po miesiącu, powinniście już dobrze wiedzieć, kim jesteście i odróżniać wady od zalet. To, co trudno Wam w sobie zaakceptować, warto cierpliwie oswoić. Dla singli nastaną lepsze czasy, warto się rozglądać, dla tych w parze - lekkie kłopoty, ale wyjdziecie z nich obronną ręką.



Byk (20.04-20.05)



Los już od połowy lutego okaże się dla Was wyjątkowo łaskawy i z uśmiechem spełni kilka Waszych marzeń. Otrzymacie coś, na czym Wam zależało, albo jakaś ważna sprawa ułoży się dokładnie po Waszej myśli. Jednak aby w pełni skorzystać ze sprzyjających okoliczności, powinniście dobrze wiedzieć, w jakim kierunku zmierzacie. Pamiętajcie, aby nie oceniać spraw powierzchownie, lecz zwracać uwagę na ich prawdziwą wartość dla Was i to, czy pomogą Wam się zbliżyć do wyznaczonego celu. Jeśli na Waszej drodze stanie coś, co wygląda jak miłość, upewnijcie się, że to miłość, a nie przelotne zauroczenie. Jeżeli dostaniecie propozycję nowej pracy, przeanalizujcie, czy jej przyjęcie faktycznie będzie dla Was atrakcyjne, wziąwszy pod uwagę jej plusy i minusy. Być może wyjdziecie zwycięsko z jakichś zawikłanych spraw prawnych, na przykład zatriumfujecie w sądzie, jednak zwracajcie uwagę na to, by nie budować swojego spokoju kosztem innych. Starajcie się włączyć do swojego świata rzeczy piękne, harmonijne, wprowadzające równowagę. Szykuje się awans, jednak musicie działać ambitnie i analitycznie. Nie obrażajcie się na innych i nie obrażajcie innych. Bądźcie dyplomatyczni.

Horoskop na luty 2021 dla bliźniąt (21.05-21.06)

Warto w tym miesiącu zakończyć konflikty i uzgodnić z kimś kompromisy. Do głowy przyjdzie Wam kilka dobrych rozwiązań, co zdynamizuje Waszą karierę, a szef bardzo przychylnym okiem już od dawna Wam się przygląda. Przybliżycie się więc do celu. Pomyślcie też o tym, żeby na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad swoim życiem. Nie bójcie się przeszkód, skoncentrujcie się raczej na swoim zadaniu, czujnie i z refleksem reagujcie na wszystkie sytuacje. W związkach pojawią się problemy przeniesione jeszcze z poprzedniego roku. Jeśli mądrze postąpicie, rozwiążecie problemy. Do tej pory nikt nie chciał ustąpić, jednak rozmowy, choć czasem pełne emocji, przyniosą dobre rozwiązania. W stałych związkach przecież nie ma miejsca na nudę. Spiszcie na kartce wszystkie przyjemności, które odkładaliście z braku czasu lub z innego powodu. Jeśli któraś z nich jest możliwa do zrealizowania, spełnijcie swoje pragnienie, a najlepiej jeśli wdrożycie w te plany swoją drugą połówkę i razem zrobicie coś szalonego, co bardzo Was do siebie zbliży. Styczeń to jeszcze nie czas na wielką miłość dla singli, jednak gwiazdy ustawiają już Waszą przyszłość tak, że za kilka tygodni sami się nie poznacie - możliwe będzie fruwanie kilka metrów nad ziemią...



Rak (22.06-22.07)



Jesteś świetny w tym co robisz i już niebawem ktoś to doceni. Nie sil się na fałszywą skromność. Skoro cały poprzedni rok rezygnowałeś z przyjemności kosztem rozwoju swojej kariery, mimo tak kiepskich rokowań dla całej gospodarki udało Ci się wyjść z opałów - dostaniesz w lutym nagrodę: będzie to awans, może dofinansowanie projektu albo podwyżkę. Początek roku nie zapowiada w uczuciach wielkich i znaczących wydarzeń, co odczujecie jako okres stagnacji i zastoju. W najbliższych jednak miesiącach atmosfera w życiu uczuciowym zodiakalnych Raków zacznie się zdecydowanie poprawiać. W drugiej połowie lutego sprawy w związkach nabiorą tempa, przynosząc wiele znakomitych okazji, by zrealizować swoje najskrytsze pragnienia. Single mogą w tym czasie spodziewać się zaskakującego obrotu spraw: życie osobiste rozkwitnie, a Wasz urok osobisty przyciągnie uwagę płci przeciwnej, co - przy sprzyjających okolicznościach - da Wam możliwość poznania kogoś, kto na dłużej zagości w Waszych sercach. Uważajcie na to co jecie, bo możliwe są jakieś problemy żołądkowo - jelitowe. Jeśli dacie radę zapisać się do GP na ogólne badania z krwi - nie zwlekajcie.



Lew (23.07-22.08)



Sprawy z poprzedniego roku dadzą nieco znać w tym miesiącu. Mieliście kilka nieprzemyślanych decyzji finansowych, więc na początku roku ciężko może być o utrzymanie stabilizacji materialnej. Unikajcie więc pochopnych wyborów i zachowajcie rozwagę w sprawach związanych z pracą. Choć nie będzie to łatwy miesiąc - wiele zależeć będzie od Waszej postawy oraz zaangażowania, dzięki którym będziecie mogli pokonać wszelkie trudności i mimo wszystko osiągnąć powodzenie. Dbajcie o rodzinę i nie zapominajcie o sobie. Stres, w którym od dawna żyjecie, da Wam popalić w najmniej spodziewanej chwili. Warto już teraz wyhamować, uspokoić emocje, pozałatwiać, co musi być załatwione.W połowie miesiąca na horyzoncie pojawią się wpływowe osoby, które pomogą Wam podnieść i umocnić swoją pozycję zawodową. Powoli odbijecie się z finansowych kłopotów, a dodatkowo pomoże Wam w tym ktoś z najbliższego otoczenia, kto bardzo dobrze Wam życzy i ma dla Was jakiś dobry pomysł na wyjście z długów. Lwy żyjące w parach docenią to, co zbudowały w związku, a Lwy na wolności zatęsknią za kimś, kto mógłby je ujarzmić na dłuższy czas.



Panna (23.08-22.09)



Nie traćcie czasu na usilne zmagania z przeciwnościami losu, postawcie na chwilową przerwę w działaniu i zaczekajcie, aż sprawy ponownie nabiorą tempa. Zanim to jednak nastąpi zrelaksujcie się, odpocznijcie i zadbajcie o swoje samopoczucie. Takie działania pomogą Wam naładować wewnętrzne akumulatory i zapewnią doskonałą formę przed czekającymi Was wyzwaniami. W sprawach uczuciowych gwiazdy zwiastują nadejście "staro - nowej" miłości. Coś, co udało Wam się kiedyś wygasić, było i piękne i bolesne równocześnie nagle odżyło. Ten ktoś z przeszłości ciągle o Was pamiętał, ale uwikłał się w sprawy, czy związki które nie do końca były po jego/jej myśli, ale nie miał siły, aby się z tego wyplątać. Gwiazdy podpowiadają, że powiedzenie "stara miłość nie rdzewieje" ma duży sens. Uważajcie jednak na zdrowie. Ważne, abyście zaczęli aktywność fizyczną, może i przeszli na niskokaloryczną dietę. Oprócz widocznych efektów i zachwytów bliskich, powinniście przede wszystkim dostrzec poprawę samopoczucia i lekkość. W sprawach zawodowych w lutym nie spodziewajcie się drastycznych zmian. One się zdarzą niebawem, ale jeszcze chwilę musicie poczekać. Nie wszystko naraz.



Waga (23.09 - 22.10)



Poczujecie przypływ optymizmu i nie będzie dla Was rzeczy niemożliwych do załatwienia. Sprzyja Wam teraz szczęście, więc spełniajcie marzenia i szukajcie prawdziwej miłości. Wagi w stałych związkach poczują się bardziej niż zwykle odpowiedzialne za partnera. Będziecie mu doradzać, pomagać i przejmiecie się wszystkimi jego kłopotami. Troska jest miła, ale pozwólcie bliskiej osobie mieć swój własne zdanie, szczególnie w kwestiach dotyczących wyglądu, diety i tego, co będzie chciał/-a oglądać na Netflixie. Dla singli nie zabraknie propozycji randek, ale będziecie nieufni i bardzo wymagający. Z byle kim się nie umówicie, byle gdzie nie dacie się zabrać na randkę. Szkoda Wam będzie czasu na nudne rozmowy. W sprawach zawodowych zacznie się wszystko dobrze układać, niepotrzebny będzie pośpiech i stres. Skończycie jakiś ważny projekt, być może że szykuje się następny, który przyniesie Wam chwałę i splendor, a co za tym idzie awans i duże pieniądze. Zaopiekujcie się kimś w Waszym otoczeniu, kto nigdy nie prosi o pomoc. Możecie się dla tej osoby okazać bardzo pomocni i niebawem zaprzyjaźnicie się na długo. Zróbcie podstawowe badania - w nowy rok warto wejść w zdrowiu i z impetem.



Skorpion (23.10-21.11)



Skorpiony dysponują olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Są wytrzymałe i doskonale radzą sobie z życiem pełnym dramatów. Są zadowolone tylko wtedy, gdy coś się dzieje. Przyda Wam się więc ta miłość do akcji i dramatów w lutym drogie Strzelce, bo będzie się działo! Wasze zagmatwane życie uczuciowe zamiast się wyprostować, naprawić - w lutym jeszcze się skomplikuje. Lubicie życie na krawędzi, ale gwiazdy radzą, abyście właśnie teraz podjęli ważne decyzje, skupili się na jednej - najważniejszej dla Was osobie - i przestali komplikować sobie życie uczuciowe przelotnymi romansami i zauroczeniami. Single też powinny skorzystać z tej rady, nie tylko "sparowane" Skorpiony. W sprawach finansowych również macie chaos i nad tym powinniście w lutym zapanować. Planujcie krok po kroku jak ułatwić sobie życie, a nie utrudniać, bo czeka nas kolejny rok pełen niewiadomych, zatem dobrze jest uporządkować swoje życie. W pracy na szczęście żadnych zawirowań, przy pomyślnych wiatrach możliwy nawet awans, albo podwyżka pensji. Powściągnijcie jedynie nieco swoją miłość do przygód.



Strzelec (22.11-21.12)



Bądźcie otwarci na zmiany, dajcie się ponieść romantycznemu nastrojowi i przygotujcie się na duże emocje. W miłości jak na wojnie, wszystkie chwyty są dozwolone. Już niedługo poznacie kogoś wyjątkowego, kto Was zauroczy - całkiem możliwe że na bardzo długo. U singli w sprawach sercowych zastój, czyli bez zmian. W lutym załatwicie wszystkie swoje sprawy wymagające siły przebicia i mimo wielu wydatków - bilans i tak będzie zadowalający. Poczujecie też zimowe zmęczenie. Spadek formy co prawda nie będzie wielki, ale nie forsujcie się nadmiernie. Nastawcie się raczej na wypoczynek, może być krótki, ale pozwoli odsapnąć. Ktoś nie do końca dobrze Wam życzy, może to "przyjaciel" z Facebooka, może to sąsiad/sąsiadka. Miejcie oczy otwarte i nie wdajwajcie się w niepotrzebne dyskusje. Zadbajcie o zdrowie, zróbcie badania, przejdźcie na dietę, zacznijcie ćwiczyć - już wiosną możecie sami siebie nie poznać, taką będziecie mieć parę i energię. Rada na ten miesiąc: szukajcie nowych rozwiązań starych problemów. Zastanówcie się nad swoimi planami, czy wszystkie są Wam potrzebne, może warto z niektórych zrezygnować. Nie przejmujcie się cudzymi opiniami



Koziorożec (22.12-19.01)



W lutym trzeba będzie więcej od siebie wymagać i postawić sobie jasne cele. Wysiłki nie od razu zostaną docenione, jednak duża nagroda przyjdzie z opóźnieniem. Trudy jakich się podejmiecie od razu nie przyniosą wielkich efektów, ale krok po kroku uda Wam się coś, o co tak się staraliście już od dłuższego czasu. Niech Wam nie zabraknie pozytywnego nastawienia do życia, bo tylko ono przyczyni się do zrealizowania Waszych przedsięwzięć i ambitnych planów. Zbliża się czas rozwoju, awansów i zawierania nowych znajomości. Sukces w pracy jest bliski, ponieważ możliwe jest zdobycie awansu i poznanie wielu ciekawych ludzi ze świata biznesu. W związku czas harmonii, miłości i wspólnych planów na przyszłość. Zrozumienie potrzeb partnera będzie kluczowe w rozwoju Waszego związku. Nie każdy ma łatwość mówienia o tym, co go boli czy czego pragnie. Czasami trzeba dyplomacji, by to od kogoś "wydusić"... Luty to nie będzie czas najłatwiejszy dla Koziorożców, jednak nie poddawajcie się zmiennym nastrojom, bo czas jaki nadchodzi, może negatywnie wpłynąć na Wasze ogólne samopoczucie i stać się zarzewiem złego samopoczucia fizycznego, w tym przeziębienia albo grypy. Zadbajcie o swoje samopoczucie psychiczne, a fizycznie też będzie w lutym dobre.



Wodnik (20.01-18.02)



Nie liczcie w nadchodzących dniach na błogi spokój. Przed Wami bardzo przełomowy okres, w którym wiele ważnych spraw zmieni swój bieg. Trzeba będzie wykazać się elastycznością oraz dostosować się do zaistniałych okoliczności, by zrealizować wyznaczone sobie wcześniej cele. Śmiałe i odważne działania pomogą Wam osiągnąć wymarzony sukces. Niby wiecznie zamyślone, nieobecne Wodniki nie mają nic z "ciepłych klusek". Dobrze wiedzą, co się wokół nich dzieje, ale w lutym będziecie musieli się skonfrontować z nowymi wyzwaniami - zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu uczuciowym. Wodniki będą miały gorsze relacje z ludźmi niż w poprzednim roku. Jeśli dokonaliście pochopnych decyzji, macie z kimś "na pieńku" - musicie jak najszybciej zabrać się za zmniejszenie każdej wynikłej z tego szkody. Jeśli zawiedliście bliskie sobie osoby, przyznajcie się do błędu i spróbujcie na początku tego roku to naprawić. Nic tak nie jest ważne w tej chwili, jak bliscy, na których możecie liczyć. W pracy będą i lepsze i gorsze dni, ale nie ma się o co martwić, styczeń będzie dla Was dobrym miesiącem. Zabierzcie się też za siebie od strony fizycznej - zacznijcie ćwiczyć chociażby po 15 minut 3 razy w tygodniu. Da Wam to siłę i moc, która tak będzie potrzebna w następnych miesiącach.



Ryby (19.02-20.03)



Układ planet w lutym pomoże Wam w zrównoważeniu Waszego życia i wyjściu z nowymi inicjatywami. Początek roku obdarzy Was odwagą, realizmem i uporem, co pozwoli Wam w stawieniu czoła wyzwaniom. Od połowy lutego nie zabraknie Wam więc sił w działaniu, dzięki czemu odzyskacie stracony czas, związany z zeszłą jesienią. Celem podjętych przez Was działań będzie osiągnięcie upragnionej niezależności. Nie bagatelizujcie jednak potrzeb bliskich Wam osób, gdyż egoistyczne skupianie się na własnych pragnieniach postawi Was w niekorzystnym świetle i przysporzy kłopotów. Warto otworzyć się na współpracę, a w razie konieczności pójść na kompromis. Przypływ energii i sił witalnych pozwoli Wam osiągnąć powodzenie w każdej dziedzinie. Uda Wam się dopiąć wszystko na ostatni guzik i zakończyć z sukcesem rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia. Po okresie wytężonej pracy nadejdzie czas zasłużonego odpoczynku i regeneracji. Warto wówczas oddać się zabawie i nadrobić zaległości towarzyskie - jeśli nie face to face, to chociaż przez Messenger. Single tą właśnie drogą mogą niebawem trafić na kogoś, kto wedrze się z całym impetem w myśli i emocje. Ryby w parach mogą być spokojne - żadnych burz.