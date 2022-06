Horoskop na lipiec dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w lipcu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03-19.04)



Lipiec będzie udany, bo różne trudne sprawy będą Cię omijać, a do tego coś ważnego uda Ci się wreszcie załatwić. Będziesz w dobrym humorze, odpuścisz wszelkie konflikty i podarujesz stare nieporozumienia. Szczególnie dobrze będzie Ci się działo w sprawach, które dotyczą podróży zagranicznych, zdobywania różnych potrzebnych umiejętności i wiadomości. Ktoś z bliskiego otoczenia pomoże Ci podjąć ważną decyzję dotyczącą Twojej edukacji. W lipcu jednak najbardziej liczyć się będzie ogólny spokój i Twój odpoczynek. Po połowie lipca trzymaj jednak jednak "język za zębami" w sprawach miłosnych sekretów, bo ktoś może być zazdrosny i próbować przekreślić Twoje plany miłosne. Zadbaj też o swoje zdrowie, a podczas uprawiania sportu szczególnie uważaj na siebie. Pod koniec miesiąca możesz być bardziej roztargniony i tak spragniony wygranej, że narazisz się na kontuzję. W pracy sprawy będą szły dobrym torem, postaraj się nie skupiać na chwilowych korzyściach - myśl bardziej perspektywicznie.

Byk (20.04-20.05)

W miłości prawie jak w romantycznej powieści. Czekają Cię piękne chwile z ukochanym/-ną, a single aż podskoczą z radości na widok osoby, która podobnie oszaleje niemal z zachwytu nad samotnym Byczkiem. Pilnuj interesów i nie zwierzaj się byle komu ze swoich zawodowych sekretów. Bądź bardziej niż zwykle tajemniczy i nieufny wobec nieznajomych, bo masz dość łatwowierną naturę, a nie wszyscy dobrze Ci życzą. Dużo masz wokół siebie zazdrośników. Z kolei w pracy masz teraz świetną okazję, aby sprytnie walczyć o swoje. Wykorzystaj sprawdzone znajomości, snuj skomplikowane plany, pracuj ciężko ale z głową, a zdobędziesz upragnione stanowisko i podwyżkę. Warto poświęcić kilka wieczorów na pracę, bo teraz właśnie pokonasz każdego zawodowego przeciwnika. Uważaj na stawy, bo ostatnio mocno je przeciążasz. Nie zaszkodzi zrobienie testów z krwi i przejście na bogatszą w mikroelementy i witaminy dietę, o co latem bardzo łatwo i nie ma wymówek.



Bliźnięta (21.05-21.06)



Pod koniec lipca wydarzenia ostatnich miesięcy skłaniać Cię będą do miłosnej melancholii, ale nie poddawaj się tym nastrojom. Randka z pewnym tajemniczym Wodnikiem będzie bardzo namiętna, ale nie ryzykuj jeśli jesteś w związku. Lepiej pielęgnuj to, co masz, niż na siłę coś zmieniaj. Na wakacjach humor Ci się poprawi i wróci ochota na nowe miłosne przygody, jeśli jesteś singlem. Bliźnięta - single pod koniec lipca znów staną przed miłosną szansą. Unikaj w lipcu wszelkich sytuacji konfliktowych, nie słuchaj plotek na swój temat. Zacznij patrzeć na pewne sprawy z różnych punktów widzenia, otwórz się na nowości. Nie pozwól, aby ktokolwiek próbował kierować Twoim życiem, bo jak wiesz nikt nie weźmie za Ciebie odpowiedzialności, a poza tym lubisz niezależność. Już niebawem uda Ci się osiągnąć sukces zawodowy. Uważaj też, bo pojawi się koło Ciebie jakaś fałszywa osoba, która będzie starała się zrobić wszystko, aby Tobą manipulować i sprowadzić Cię z właściwej drogi. Staraj się jej unikać i nie mów za dużo na swój temat, bo może to zostać wykorzystanie przeciwko Tobie. Pamiętaj o swoich znajomych i przyjaciołach, bo na nich zawsze możesz liczyć.

Horoskop na lipiec dla Raka (22.06-22.07)

W lipcu nadarzy się nareszcie sposobność, aby Wasze marzenia doszły do skutku. Wymagać to jednak będzie bardzo ciężkiej pracy. Problemy jakie Was spotkają, związane będą z nowym przedsięwzięciem, a więc owoce Waszej wytężonej pracy nie od razu będą zauważone. Należy się postarać, aby nie zabrakło Wam pozytywnego nastawienia do życia, bo tylko ono przyczyni się do zrealizowania przedsięwzięć i ambitnych planów. Dobra organizacja również, ale i nieliche zdrowie. Mogą się pojawić duże możliwości rozwoju, ale też wiele okazji do zawierania znajomości. W stałych związkach zapowiada się dobry czas, wzajemne zrozumienie i harmonia oraz dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość. Nie wdawajcie się w kłopoty, starajcie się je albo rozwiązać polubownie od razu, albo przeczekajcie je. Wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, dlatego ważne są teraz Wasze dobre kontakty z ludźmi. Czas jaki nadchodzi, będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia i kondycji psychicznej i fizycznej. Warto się suplementować witaminami, pomyśleć o zdrowiu w szerszym znaczeniu. Czas stabilizacji nareszcie nadchodzi, więc da Wam lipiec znaczne poczucie bezpieczeństwa materialnego, możliwości rozwoju zawodowego oraz prywatnego.



Lew (23.07-22.08)



Warto otworzyć się na to, co i tak nieuniknione w lipcu, a gwiazdy szykują Wam nie byle jakie zmiany. Zaakceptujcie więc nowe rozwiązania, bo okażą się one bardziej interesujące niż poprzednie, a na ich końcu czeka Was rozwój i wielka satysfakcja. Pokonując wszelkie przeszkody, które wydawały się nie do pokonania - poczujecie pod koniec lipca ogromną moc i siłę działania. Do połowy lipca skupicie się na sprawach zawodowych, chociaż kontakty z partnerami zarówno życiowymi, jak biznesowymi okażą się trudne i wymagające. Dla niektórych Lwów będzie to miesiąc pełen przemian i radykalnych zmian, do których będziecie musieli się przystosować bez względu na to, czy Wam się to podoba, czy nie. Niejedną sytuację kryzysową będzie musieli w lipcu rozwiązać. Najgorsze, co możecie w tej sytuacji zrobić, to zastosować presję oraz siłę, ponieważ napotkacie wtedy sprzeciw ze strony przeciwnej trudny do pokonania. Na szczęście możecie liczyć na na oddanych przyjaciół, którzy z całą mocą rzucą się, aby Wam pomóc w każdej trudnej sytuacji. Dobra wiadomość jest taka, że kwitnąć będzie Wasze życie uczuciowe, czy jesteście w związku czy też poszukujecie drugiej połówki. W jednym i drugim przypadku lipca będzie wręcz idealny i obfitować będzie w doskonałe i zapamiętywalne - co najmniej do końca roku - momenty.



Panna (23.08-22.09)



Twoja zaniedbana w ostatnich miesiącach kondycja nie wróci z dnia na dzień, powinieneś zacząć ją systematycznie odbudowywać, a to pozwoli Ci przywrócić utraconą formę. Lipiec będzie też dla Panny okresem wytężonej pracy. Z dnia na dzień będą się nawarstwiały coraz to nowe zadania, a wszystko będzie niezwykle ważne i pilne. Bez zadbania o odpowiednią kondycję psychiczną i fizyczną nie podołasz tylu zajęciom. Jeśli więc odpowiednio się przygotujesz od drugiej połowy lipca otworzą się przed Tobą nowe możliwości zawodowe. Posypią się bardzo ciekawe oferty pracy. Czasu będziesz miała, Panno, niewiele, aby podjąć decyzję o zmianie firmy. Dostaniesz propozycję, którą trzeba będzie rozważyć błyskawicznie, w przeciwnym razie przepadnie, a to ogromna szansa dla Ciebie. W miłości drobny zastój, może nawet tchnie trochę nudą, ale to cisza przed burzą. Jeśli jesteś singlem możesz się już niebawem zdziwić, jak ktoś nie w Twoim typie zawróci Ci w głowie. Warto zmienić swoje nastawienie do poszukiwań "idealnego partnera" i otworzyć oczy i serce na kogoś, komu wcześniej nie dałabyś Panno wcześniej szans.



Waga (23.09-22.10)



Zaufajcie Wagi Waszej intuicji, wtedy ten miesiąc będzie dla Was bardzo pomyślny. Osiągniecie jakiś sukces, który jest Wam pisany, a którego kompletnie się go nie spodziewaliście. Mowa tu o sprawach zawodowych. Dzięki temu sukcesowi osiągniecie wyższy status materialny, a ostatnio Wasze finanse lekko kulały. Najbardziej obiecująca będzie druga połowa lipca, bo przyniesie Wam nowe kontakty zawodowe oraz nowe możliwości rozwoju. Od początku miesiąca po prostu spokojnie realizujcie swoje plany. Co do spraw, które zdążyliście już "zamieść pod dywan" - szukajcie jednak nowych rozwiązań Waszych starych problemów. Zastanówcie się nad swoimi planami, czy wszystkie są Wam potrzebne, może warto z niektórych zrezygnować. Nie przejmujcie się cudzymi opiniami. Wagi w związkach powinny dbać o uczucia i dopieszczać partnera. Miłość pozostawiona sama sobie odchodzi. Dbajcie o Waszą miłość wzajemnie. To czas na przejście ze związków tymczasowych do stałych, a dla singli skupienie się na randkowaniu z jedną osobą. To może być naprawdę coś dla Was bardzo obiecującego, a nawet doprowadzić do... zaręczyn. Uważajcie na zdrowie, bo zmęczenie da Wam się we znaki.



Skorpion (23.10-21.11)



Jeżeli myślicie o zmianie domu, nieruchomości czy kupnie działki to teraz jest na to najlepszy czas. Skorpiony będące w stałych związkach będą przeżywały teraz duży stres związany z kupnem nowej nieruchomości lub wynajmem, może nieprzewidzianymi dużymi zakupami. Boicie się, bo czeka Was nie lada wydatek. Bądźcie jednak spokojni, gdyż mimo że lipiec zostanie zdeterminowany przez ważne decyzje, które będziecie rodzinnie lub z grupą zaufanych osób podejmować - to wszystko okaże się strzałem w dziesiątkę. I duże zakupy i wydatki i inwestycje. Ważne decyzje możecie podjąć w drugiej połowie lipca, jednak z realizacją poczekajcie do końca miesiąca. Skorpiony, które są singlami odetną się wreszcie od starych spraw, zrobią swego rodzaju podsumowanie i wyciągną wnioski. Przestaną rozpamiętywać to co było, a skupią się na tym, co może się pozytywnego zdarzyć w ich życiu. Dzięki temu pod koniec miesiąca pojawi się szansa na poznanie osoby, która może być od Was kimś bardzo ważnym w życiu. Osoba ta może być poznana w jakiejś sytuacji, która z pozoru nie sprzyja miłosnym związkom. W pracy będziecie mieć małe zamieszanie, ale Wy wyjdziecie z opresji zwycięsko. Zdrowie Wam dopisuje, co nie znaczy, że zostało Wam dane na zawsze. Dbajcie o siebie i o bliskich, nie lekceważcie najmniejszych sygnałów osłabienia.



Strzelec (22.11-21.12)



W lipcu wszystko przychodzić Ci będzie z łatwością, a ludzie będą Ci wyjątkowo przychylni. Ten miesiąc ma dla Ciebie dużo dobrego, więc śmiało realizuj swoje plany i nie przejmuj się niczym. Dzięki intuicji i inwencji twórczej pokonasz blokujące Cię przeszkody i szybko zasłużysz na pochwały przełożonych, możliwy znaczny awans i zastrzyk większej gotówki. Twoje pomysły będą na wagę złota i zdobędą wśród współpracowników doskonałe opinie, a praca z Tobą będzie sprawiała innym wielką przyjemność. Nie przegap tylko okazji do randki, bo twoje miłosne losy też mogą się w lipcu nagle odmienić. Tym razem wszystko zależy od Ciebie. Jeśli chcesz aby namiętny romans przetrwał, to przejmij inicjatywę i nie wypuść z rąk swojej zdobyczy. W związkach wręcz sielanka, ale pamiętaj - nic nie jest dane raz na zawsze. Możliwe, że perspektywa wspólnego urlopu w najbliższym czasie da Wam dużo dobrej wspólnej radości, warto podtrzymać ten miłosny nastrój i po wspólnie spędzonym urlopie. Pod koniec miesiąca możesz mieć więcej pracy niż zwykle, a ktoś ważny będzie Ci wdzięczny za zaangażowanie i też Ci kiedyś pomoże. Już niebawem czeka Cię jakiś ważny wyjazd, który przyniesie same korzyści.



Koziorożec (22.12 – 19.01)



Na początku miesiąca poczujesz, jak przez ostatnie miesiące różne sprawy Cię zajmowały, a nawet zmęczyły. Od spraw administracyjnych, tych w pracy, aż po związki z bliskimi ludźmi. W lipcu łatwo popadniesz więc w wakacyjne rozleniwienie. Czas więc jest idealny aby odpocząć, chociaż tydzień czy dwa, z dala od stresogennych miejsc i ludzi. Mimo potrzeby odpoczynku nie zaniedbuj wszystkich swoich domowych obowiązków, a w pracy nie narzekaj i pilnuj swoich tajemnic. Chwila nieuwagi, a koleżanka lub ambitny kolega sprzątnie Ci sprzed nosa dobry kontrakt lub klienta, ominie Cię awans albo podwyżka. Trzymaj więc rękę na pulsie. Gromadź siły na przyszły miesiąc, ale już teraz zawieraj znajomości i zacieśniaj więzy z tymi, którzy mogą Ci bardzo pomóc w karierze. Umiesz robić kilka rzeczy naraz, więc nie będzie dla Ciebie problemem umiejętne łączenie odpoczynku i jednoczesne pilnowanie swoich spraw związanych z karierą. Z bliskimi ludźmi, z którymi ostatnio się trochę kłóciłeś i dyskutowałeś napraw relacje, bo nikt tak jak bliskie Ci osoby nie jest w stanie podnieść Cię na duchu, kiedy tego naprawdę potrzebujesz. Miłość w rozkwicie i mowa tu zarówno o Koziorożcach w wieloletnich związkach, jak i tych, którzy na swoją drugą połówkę długo czekali. To może być strzał w dziesiątkę.



Wodnik (20.01 – 18.02)



Wodniki w lipcu, zwłaszcza w jego początkach będą się wykazywać olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jak nigdy będą wytrzymałe i doskonale poradzą sobie z życiem pełnym (własnych i nie tylko) stresów. Przyda Wam się Wodniczki w lipcu dużo samozaparcia i wewnętrznej siły, bo Wasze życie uczuciowe zamiast się wyprostować jeszcze mocniej może się skomplikować. Lubicie życie na krawędzi, ale gwiazdy radzą, abyście właśnie teraz podjęli ważne decyzje, skupili się na jednej - najważniejszej dla Was osobie - i przestali komplikować sobie życie uczuciowe przelotnymi romansami i zauroczeniami. Za to single wpadną w spiralę randkowania na oślep. Zamiast skupić się na jakości znajomości, zaliczać będą randki na ilość. Tu nie warto bić rekordów. Single też powinny wykazać się większą rozwagą w doborze randkowiczów, bo planety nie przewidują w lipcu spektakularnych efektów Waszych hurtowych randek. W sprawach finansowych również macie bałagan i nad tym powinniście się skupić, bo jeśli wykażecie się konsekwencją i siłą woli - wyjdziecie z długów czy niespłaconych kredytów. Planujcie raczej jak ułatwić sobie życie, a nie utrudniać, bo czeka Was miesiąc pełen niewiadomych, zatem dobrze jest uporządkować swoje życie, żeby w przyszłych miesiącach mieć trochę oszczędności i spokój wewnętrzny.



Ryby (19.02 - 19.03)



Los w lipcu okaże się dla Ciebie wyjątkowo łaskawy i spełni kilka Twoich marzeń, jeśli tylko trochę mu w tym pomożesz. Otrzymasz coś, na czym Ci zależało, albo jakaś ważna sprawa ułoży się dokładnie po Twojej myśli. Aby jednak w pełni skorzystać ze sprzyjających okoliczności, powinnyście Rybki dobrze wiedzieć, w jakim kierunku zmierzacie. Pamiętajcie też, aby nie oceniać spraw powierzchownie, lecz zwracać uwagę na ich prawdziwą wartość i ocenić szybko czy pomogą Wam się zbliżyć do wyznaczonego celu. Jeśli w lipcu spotkacie miłość, upewnijcie się, że to miłość, a nie jej substytut. Jeżeli będzie to propozycja nowej pracy, przeanalizujcie, czy jej przyjęcie faktycznie będzie dla Was atrakcyjne, wziąwszy pod uwagę jej plusy i minusy. Być może wyjdziecie zwycięsko z jakichś zawikłanych spraw prawnych, na przykład zatriumfujecie w sądzie, może otrzymacie jakiś dokument uprawniający Was do otrzymania jakichś dużych pieniędzy, może i spadku z zagranicy. Czeka Was też wyjazd na upragnione wakacje, na których nie będziecie musiały się martwić czy wystarczy Wam kasy na drinka z palemką. Starajcie się włączyć do swojego świata rzeczy piękne, harmonijne, wprowadzające równowagę.