Horoskop na lipiec 2023 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w lipcu? Kto zmieni pracę, kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)





Okres wakacyjny sprzyjać będzie rozmarzeniu i wrażeniu, że już nie dacie rady. W sprawach zawodowych jednak w lipcu ważne będzie ustalenie dalekosiężnych planów, dzięki którym Wasza kariera znowu nabierze rozpędu. Czeka Was teraz wręcz natłok wydarzeń, które na początku mogą u Was spowodować panikę i brak wiary w to, że wszystko się uda. Dlatego tak ważne będzie w tym miesiącu ustalenie priorytetów i trzymanie się wyznaczonego planu, a nie panika i działania bez przemyślenia. Nie martwcie się, bo los Wam sprzyja i sprzyjać będzie w najbliższych miesiącach. Wystarczy się trochę mocniej przyłożyć i nie odkładać zadań na bliżej nieokreślony czas. Wakacje bez wątpienia nadejdą i to bardzo udane.Jeśli czujecie, że utknęliście w skomplikowanych relacjach, będziecie w lipcu bardziej niż zwykle asertywni i odnajdziecie w sobie siłę, by wycofać się z trudnych układów. Single z kolei mogą liczyć na ogromną przychylność losu w poszukiwaniach wymarzonego partnera. Gwiazdy podpowiadają, że ten ktoś już na Was czeka i raczej nie będzie to rodak. Poćwiczcie więc znajomość angielskiego, bo już niebawem naprawdę będzie niezbędny… Mogą się u Was pojawić lekkie problemy ze zdrowiem - nie bagatelizujcie żadnego sygnału. Nic poważnego, jednak o zdrowie trzeba dbać.

Horoskop na lipiec dla Byka (20.04-20.05)

Ktoś z dużymi pieniędzmi i analityczną głową pojawi się niebawem na Waszej drodze. Całkiem możliwe, że ta osoba zaproponuje Wam jakiś interes, na który nigdy wcześniej sami byście się nie wpadli. Nie ma co godzinami analizować “za” i “przeciw”. To może się udać. I to jeszcze jak! Kiedy wydawało Ci się, że wszystko już sobie poukładałeś w sprawach sercowych i nic ani nikt Cię już nie zaskoczy - uważaj. W sprawach uczuciowych w lipcu szykują się niezłe “remanenty”. Jeśli żyjecie w relacji, a przed Wami wakacyjny wyjazd - może się okazać, że wrócicie z niego w zupełnie innej konfiguracji. Podczas wspólnego wyjazdu na parę dni odkryjecie, że to, co między Wami było już się… zbyło. Czas wakacji zatem, to dla Was czas wielkich zmian. Jedni więc się rozstaną, inne Byczki zasmakują w wolności, jeszcze inne mogą wdać się w wakacyjny romans. Single na swojej drodze spotkać mogą kogoś bardzo charyzmatycznego, kto zawróci Wam w głowie podczas pierwszego spotkania. Szykuje się Wam naprawdę coś niesamowitego i nie będzie to jedynie krótka przygoda. Ze zdrowiem wszystko w porządku, a wyjazd pomoże Wam przygotować się na kolejne tygodnie, w których będziecie musieli stoczyć niejedną walkę o siebie i spełnienie swoich marzeń. Do dzieła więc!

Bliźnięta (21.05 – 20.06)

Na początku miesiąca musisz odpocząć i nabrać sił. W pracy maj okaże się - na szczęście - spokojniejszym miesiącem. Dostrzeżesz ciekawą propozycję, której do tej pory nie brałeś pod uwagę. W drugiej połowie miesiąca bardzo zacznie się rozkręcać Twoja kariera. Myśl o przyszłości, a sporo nowych szans zacznie się przed Tobą otwierać. Czas też na wakacyjny wypad, który podkręci Waszą energię. W miłości zrobi się spokojniej i postanowisz trzymać się z daleka od skrajnych emocji. Po dniach pełnych przygód i rywalizacji, zaczniecie poszukiwać czułości, uznania i bezpieczeństwa. Staniecie się przez to spokojniejsi i bardziej wyrozumiali dla swojego otoczenia. Po 20 lipca Twoim miłosnym sprawom ktoś może chcieć zaszkodzić, ot tak, ze zwykłej zazdrości. Rozszyfruj podwójną grę tej osoby, bo być może zazdrości Ci ona powodzenia i chce zająć Twoje miejsce u boku kogoś, z kim dobrze Ci się układa. Nie bagatelizuj pewnych oznak, widocznych gołym okiem. Single będą odczuwać wzmożone zainteresowanie swoją osobą, ale na długoterminowy związek przyjdzie Wam jeszcze trochę poczekać. Wakacje to czas nabierania sił i mocy twórczej.

Rak (21.06 – 22.07)

Energia będzie Cię w lipcu wręcz rozpierać, a to korzystnie wpłynie na różne dziedziny Twojego życia: zarówno zawodowe, jak i uczuciowe. Korzystaj z uroków życia, zamiast się o wszystko martwić. Jeśli chcesz, aby wszystko poukładało się zgodnie z Twoim planem - zwolnij tempo, bo nie da się naraz wszystkiego zrobić. Nie zabieraj do domu służbowych spraw, nie myśl o pracy w domu. Odpocznij i nie zadręczaj się humorami szefa, zasłużyłeś na troskę Twoich bliskich i dowody uznania za swoje zasługi dla innych. Już udowodniłeś, że naprawdę na wiele Cię stać. Lipiec przyniesie też zaproszenia na wyjazdy i imprezy, na których powinieneś się pojawić. Przyda ci się też trochę wytchnienia i odpoczynku. Wiosenny wyjazd, nawet krótki i tylko w obrębie Wielkiej Brytanii, okaże się bardzo udany. W miłości gwiazdy widzą duże powodzenie. W drugiej połowie lipca będziesz chciał przebywać jak najwięcej sam na sam z ukochanym. Wszystkie spory i niesnaski przycichną. Bliscy, którzy zawracali Ci wciąż głowę, zajmą się własnymi sprawami i wyjazdami. Niespodziewanie z nową propozycją zrobienia wspólnego interesu wystąpić mogą dalecy krewni lub przyjaciele. Możesz też niespodziewanie dostać całkiem duży zastrzyk gotówki.

Lew (23.07 – 22.08)

Czeka Was niebawem zmiana miejsca zamieszkania albo długi wyjazd zagraniczny. Wymagać to będzie od Was nie tylko świetnej organizacji, ale też doskonałej logistyki. Dobrze by było, gdybyś nauczył się delegowania zadań, bo masz z tym pewne problemy. Bardzo istotną kwestią będzie to, aby dobrze ustawić priorytety i się ich trzymać.. Taka postawa pomoże Wam znacznie łatwiej uporać się z napotkanymi przeszkodami. Poradzicie sobie. Na duże powodzenie możecie liczyć w tym miesiącu także w sprawach uczuciowych. W istniejących relacjach zagości harmonia oraz zgoda, co nie znaczy wcale, że nuda. W końcu kto się miał “dotrzeć”, to się właśnie “dotarł”. Single również nie będą narzekać na brak okazji do nawiązywania nowych znajomości. W sprawach administracyjnych pierwsza połowa miesiąca przyniesie pewne zawirowania, jednakże pojawiające się trudności zainspirują Was do działania i zmobilizują do podjęcia odważnych decyzji. Najważniejsze dla Was będzie w lipcu konsekwentne realizowanie wyznaczonych sobie wcześniej planów i zamierzeń. Upór, dobra logistyka, perfekcyjne planowanie i konsekwencja pomogą osiągnąć upragniony sukces i pozwolą zdobyć wszystko to, co dla Was najważniejsze.

Panna (23.08 – 22.09)

Kiedy wydaje Ci się, że wszystko wali Ci się na głowę, a cały świat sprzysiągł się przeciwko Tobie - pierwsza połowa lipca pokaże Ci, jak bardzo się mylisz. W tym miesiącu otrzymasz od kogoś nieprawdopodobną ilość dobrej energii, a to przełoży się na Twój lipcowy nastrój. Również gwiazdy będą Ci sprzyjać w każdym zadaniu, które Cię czeka. Bądź więc spokojny, bo wszystko, co wcześniej szło jak po grudzie znajdzie swój finał właśnie teraz. Nie martw się więc o problemy, bo one będą się miały dobrze i będą rozwiązane już na dniach, tylko zacznij się zajmować sobą. Pojedź gdzieś na krótkie, czy dłuższe wakacje, poćwicz trochę, pospaceruj po lesie czy wydmach, a złapiesz bardzo szybko balans. Przestań się już martwić, że bez Ciebie nikt sobie nie da rady. Ten miesiąc powinien bardzo podnieść Cię na duchu, a osoby spotkane na Twojej drodze wskażą Ci właściwy tor rozumowania. W związkach, po ostatnich miesiącach, w których jedno z Was miało dużo wątpliwości, co do dalszej wspólnej drogi zacznie się wszystko układać. Przegadacie niejedną godzinę, wyjaśniając sobie wiele rzeczy. Single mogą się bardzo miło rozczarować na jednej z takich “szybkich” randek, gdzie wszystko potoczy się zupełnie inaczej niż na poprzednich…

Waga (23.09 – 22.10)

Lipiec będzie dla Wag miesiącem odpoczynku, ale też pewnej nostalgii, rozliczeń z przeszłością, powrotu do spraw dawno zapomnianych. W tym miesiącu warto będzie zatroszczyć się o swoje samopoczucie i zadbać o kondycję, bo dzięki temu zachowacie dobre zdrowie oraz znakomitą formę. W życiu uczuciowym zapragniecie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Nie w głowie będą Wam przelotne znajomości czy chwilowe romanse, dzięki czemu istniejące relacje znacząco się umocnią, a single będą miały wiele okazji, by stworzyć trwały i głęboki związek, o jakim marzyły od dawna. W sprawach zawodowych zostaniecie docenieni i umocnicie swoją pozycję w pracy, a współpracownicy i szef będą Was komplementować. Po wakacyjnym wyjeździe pomyślcie o podniesieniu swoich kwalifikacji i zdobywaniu nowych umiejętności. Nie musicie się spieszyć, ale bardzo Wam to pomoże w najbliższej przyszłości. Najważniejsze dla Was będzie w tym miesiącu uporządkowanie wszelkich zaległych spraw, ustalenie priorytetów na przyszłość, a później stawienie czoła tym planom i doprowadzenie ich do końca Takie podejście pozwoli Wam osiągnąć poczucie równowagi i harmonii i da Wam pewien mentalny luz, którego dawno już nie odczuwaliście..

Skorpion (23.10 – 21.11)

W pracy na podwyżkę będziesz musiał zapracować, ale tym razem masz większą niż inni szansę na sukces. Zwróć uwagę na krążące plotki o zmianach szykujących się w pracy. Im szybciej przygotujesz się do nowej sytuacji, tym więcej skorzystasz, także finansowo. Wakacje w tropikach nie zając, nie uciekną. Skup się na tym, żeby wygrać i dostać awans. Czekają Cię w lipcu małe zawirowania w miłości, jeśli jesteś w związku, ale dobra komunikacja powinna rozwiązać spory i rozładować napięcia. Single natomiast wyjątkowo mocno skupią się na randkowaniu. I dobrze, bo to bardzo dobry czas na to. Znajdź więc chęci i wolne popołudnia te spotkania, bo mimo natłoku zajęć, jedno z takich spotkań wywrze na Tobie ogromne wrażenie. Po 25 lipca będziesz miał szczególny czas na aktywne działanie. Postanowisz zrobić coś dobrego dla innych, a być może poświęcisz swój wolny czas na prace społeczne albo wspomożesz jakąś instytucję charytatywną. Całkiem możliwe, że właśnie tam spotkasz kogoś, kto otworzy Ci oczy na to, jak dużo możesz dać z siebie innym i jak Twoja pomoc będzie dla innych drogocenna. Uważaj na zdrowie, dbaj o dietę. Okres wakacyjny to też czas, w którym trzeba zrobić emocjonalny i mentalny reset.

Strzelec (22.11– 21.12)

W lipcu będziesz zarówno bardziej niż zazwyczaj ciekawski, jak i przedsiębiorczy, a także pełen pomysłów na życie. Gwiazdy pomogą Ci skutecznie działać i wcześniej zarysowane plany właśnie teraz mają świetną okazję, żeby się ziścić. Pomyśl o dobrym rozegraniu spraw finansowych, bo ten miesiąc sprzyja gromadzeniu pieniędzy, chociaż dla innych znaków będzie to miesiąc dużych wydatków (zwłaszcza na wakacje). Zdobędziesz uznanie w oczach szefa, łatwo uporasz się z zawodowymi wyzwaniami, a Twoja druga połówka w domu będzie Cię rozpieszczać. Zapowiada się więc udany miesiąc, jednak w miłości bądź ostrożny. Ktoś może chcieć się wtrącać w Twój związek lub też komentować Twoje zachowanie. Ktoś z rodziny Twojego partnera sieje ferment na Wasz temat. Za to single w tym miesiącu staną się bardziej odważne w poszukiwaniu swojej drugiej połówki. Gwiazdy pomogą Wam właśnie teraz znaleźć kogoś, z kim zapragniecie zostać na dłużej. Warto bywać w towarzystwie i nawiązywać nowe znajomości, a także zakładać profile w aplikacjach randkowych i nie zastanawiać się nad poprzednimi niepowodzeniami. Nie tylko Was one dotknęły. Warto zaaranżować jakiś wakacyjny wyjazd, żebyście mogli nabrać sił na kolejne miesiące.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

Zapowiada się arcyciekawy miesiąc, pełen wydarzeń towarzyskich, dobrych drinków przy grillu, jak również ciekawych muzycznych eventów. Sprzyjające okoliczności umożliwią Wam w pracy sfinalizowanie rozpoczętych wcześniej projektów i pozamykanie starych spraw. Warto śmiało i odważnie podejmować wszelkie decyzje, ponieważ takie działania pomogą Wam osiągnąć wymarzone cele. Możecie otrzymać w tym miesiącu propozycję objęcia wyższego stanowiska. Przełożeni docenią Wasze dotychczasowe poświęcenie i będą chcieli powierzyć Wam nieco bardziej odpowiedzialne zadania. Warto wykazać się w maju odwagą i czym prędzej wykorzystać wszelkie okazje oraz możliwości. Dlatego śmiało planujcie dłuższe wyjazdy wakacyjne, bo trzeba się zresetować i nabrać sił. Nie gorzej będzie w życiu miłosnym: wdzięk, jakim będziecie emanować, przysporzy Wam wielu adoratorów, którzy nie będą mogli oderwać od Was wzroku. To świetna okazja dla singli na znalezienie wymarzonego partnera i zbudowanie trwałej relacji. W parach podczas wszelkich wspólnych aktywności będziecie się czuć znacznie lepiej niż ostatnio, w czterech ścianach i pod naporem obowiązków. Lipiec to też doskonały miesiąc na przeprowadzenie małej rewolucji w diecie: letni dostęp do świeżych warzyw i owoców powinien Wam to bardzo ułatwić.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Ktoś już od pewnego czasu w zadziwiająco uparty sposób próbuje dostać się jak najbliżej Ciebie i nie wiadomo, co knuje. Nie ufaj więc każdemu, kto jest dla Ciebie miły, bo nie wszyscy będą na to zasługiwać, a wręcz przyjrzyj się uważnie niektórym ludziom w Twoim otoczeniu. W pracy zostaną Ci powierzone różne sprawy, które - jeśli dobrze je rozegrasz - bardzo pomogą Ci w skoku na awans i znacznie lepsze finanse. Nie bój się proponowania nowatorskich pomysłów, bo mogą się okazać kluczowe w Twojej dalszej karierze. W towarzystwie wokół Ciebie będą możliwe jakieś zmiany, roszady, ktoś będzie Ci sprzyjał, a ktoś będzie Ci chciał zaszkodzić. Bądź uważny i obserwuj. Pod koniec nieoczekiwanie może Cię odwiedzić ktoś, kogo dawno nie widziałeś lub też zaprosić w jakieś niezwykłe miejsce. Praca wtedy zejdzie na dalszy plan. Jeśli jesteś singlem - zapragniesz więcej rozrywek i zatęsknisz za romansami, a teraz będzie doskonała okazja, by poromansować, nawet pogoda będzie sprzyjać randkom. Wszak mamy lato i letnie wyjazdy, a one obiecują wiele. Całkiem możliwe, że poznanie kogoś w te wakacje przeciągnie się z romansu na długoterminowy i udany związek.

Ryby (19.02-20.03)

W tym miesiącu wszystko poukłada się tak, jak sobie wymarzyłeś. Gwiazdy i ludzie wokół Ciebie dodadzą Ci odwagi, a to będzie sprzyjać nawet najbardziej ryzykownym planom. W pracy przekonasz się, kto Ci dobrze życzy, a kto jest Twoim wrogiem. Niesprzyjające wiatry niech Cię nie zmylą - idziesz dobrą drogą, która niebawem zaowocuje podwyżką związaną z awansem. Nie wstydź się przed innymi pochwalić swoimi pomysłami, bo będzie to być może przełomowy miesiąc w Twojej dotychczasowej karierze. Jeśli pragniesz zawodowej odmiany, w tym miesiącu masz dobry czas na zmianę pracy czy walkę o lepsze i ciekawsze stanowisko. W miłości też czekają Cię same sukcesy i wreszcie masz szansę na wyjątkową randkę. Single łatwo wejdą do nowego towarzystwa, gdzie może być ktoś interesujący, kto przykuje Waszą uwagę na dłużej. Jeśli jesteś w związku nie rozglądaj się na boki, mimo że latem na ulicach więcej atrakcyjnych przedstawicieli obu płci pokazuje swoje wdzięki. Wybacz lepiej partnerowi drobne potknięcia, a to pozwoli Wam bez przeszkód cieszyć się miłością. Dobrze zrobiłby Wam wspólny wyjazd na dwa tygodnie wakacji.

