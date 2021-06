HOROSKOP NA LIPIEC 2021 dla czytelników "Polish Express”

Co nas czeka w lipcu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

Okres największych trudności już za Tobą. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, wyjazd, jakąś zabawę, nabranie świeżego powietrza w płuca i odświeżenie nieco zmarkotniałej duszy. Spójrz na życie radośniej, z większą energią i pozytywnym nastawieniem. Potrzebujesz teraz ciepła, miłości i przyjaźni. Jeśli jesteś singlem - czeka Cię nowy związek. Stabilny, konkretny, pełen obietnic z pokryciem. Urokliwy i dojrzały. Jeśli jesteś w związku może się okazać, że przestaliście nadawać na tych samych falach i to może być początek końca niejednego Baraniego związku. Możliwe, że wspólny wyjazd wiele Wam powie o tym, w którym kierunku powinniście iść: razem czy osobno. Nie bójcie się w lipcu podejmować trudnych decyzji. Jakiekolwiek one będą - będą dla Was wkrótce nowym, dobrym rozdziałem w życiu. Możecie nie mieć teraz głowy do spraw związanych z pracą. Jeśli nie musicie oddawać nowego projektu w lipcu czy też udowadniać szefowi, że jesteście w czymś najlepsi - postarajcie się przenieść ważne zadania na następny miesiąc. Lipiec będzie ważny dla Was pod względem uczuć, a mniej pracy. Zdrowie w porządku, pod warunkiem, że zadbacie o odpoczynek i nie będzie Was atakować stres.

Byk (20.04-20.05)

Byki w lipcu nie będą mogły narzekać na nudę. Początek lata będzie bardzo obiecujący, a planeta miłości – Wenus – z pewnością o Was nie zapomni. Byki - single będą miały wiele możliwości, aby poznać kogoś ciekawego, a ci, którzy obecnie są w stałych związkach mogą cieszyć się romantycznymi chwilami spędzonymi z drugą połówką. Lipiec to też czas wspomnień dla Ciebie, powrotu do dzieciństwa. Możesz przypominać sobie swoje dawne miłości, piękne chwile z przeszłości. Jeśli wspomnienia wykorzystasz pozytywnie, by znaleźć w nich potwierdzenie siebie, a także swoich osiągnięć, poczujesz radość z siebie i wszystkiego, czego doświadczyłeś/aś. W przeciwnym wypadku skoncentrujesz się na wszystkim, co Ci nie wyszło. Nie wpłynie to dobrze na Twój nastrój. Bądź więc uważny, do czego wykorzystujesz przeszłość. Saturn może wpływać hamująco i frustrująco na Wasze samopoczucie, dlatego też warto uzbroić się w cierpliwość, szczególnie w pracy. Finansowo wszystko będzie rozwijać się dobrze, ważne jednak, aby trzymać rękę na pulsie i nie dać się zwieść dobrej sytuacji finansowej, bo jeszcze w tym roku trzeba będzie zacisnąć pasa. Uważajcie na zdrowie, przeanalizujcie też swoją dietę. Ciepłe dni powinny Was zachęcić do aktywnego wypoczynku.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Bliźnięta mogą cieszyć się w lipcu tego roku wyjątkowo pozytywnym wpływami planet, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby ten letni miesiąc został spędzony w jak najlepszy sposób. Planety Wam sprzyjające bardzo dobrze będą wpływać na sferę miłości zarówno u tych, którzy już osiągnęli pewien poziom zadowolenia w związku, jak i u singli. Ci ostatni właśnie teraz powinni być gotowi na spotkanie kogoś, kto mocno zawróci w głowie i to na całkiem długi czas... dobre uczuciowe wibracje wpłyną też na ogólne zadowolenie Bliźniąt, a także pozytywnie odbiją się na finansach i witalności. To sprawi, że w lipcu nie będziecie mieć powodu do narzekań, drogie Bliźnięta. Mars również doda Wam niezbędnej energii – będziecie w stanie przenosić góry. Jeśli właśnie w lipcu planujesz urlop, to z pewnością będzie to niezapomniany wypoczynek. Warto odetchnąć pełną piersią i nie przejmować się zbytnio tym, co było. Nabierajcie sił i energii, bo w ostatnim tygodniu lipca pozytywny wpływ planet nieco zmaleje. Przygotujcie się na małe niespodzianki w tym okresie.

Horoskop na lipiec dla Raka (22.06-22.07)

W tym miesiącu tendencje są znakomite, drogie Raczki. Nie mniej jednak uważajcie na to, aby nie reagować zbyt gwałtownie na to, co inni o Was mówią. Ludzie zawsze lubią rozwiązywać sprawy innych, zamiast zająć się układaniem własnego życia. Nie poddawajcie się też nerwowej atmosferze w związku. Niepotrzebnych i nic nie wnoszących w Wasz związek kłótni z partnerem można uniknąć zachowując zimną krew. W pracy również więcej osiągniesz przez dyplomację, niż przez sprzeczki. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – pamiętaj o tym. Lipiec to nie czas dla Raka na wojny i wojenki. Przeczekajcie burze. Najważniejszą sprawą są teraz Twoje stosunki z ludźmi, i to te, które mają zorganizowany charakter: lepiej posłuchać szefa niż z nim teraz walczyć. Zapewne powinieneś podporządkować się czyjemuś autorytetowi, przyjąć także na siebie obowiązki związane z działaniem tu i teraz, bo takie zachowanie przyniesie Ci już niebawem same profity. Jeśli myślisz o zmianie pracy na taką na etacie, z dobrze określonymi prawami i obowiązkami i ustalonymi godzinami pracy - to też jest to dobry na to czas. Postaraj się zmienić dietę - okres letni jest na zmiany w przyzwyczajeniach kulinarnych doskonałym okresem: słońce, warzywa i owoce na straganach - nic tylko się witaminizować.

Lew (23.07-22.08)

W zeszłym miesiącu nie wszystko układało się po Twojej myśli, za to teraz czujesz się jak nowo narodzony człowiek. Nic nie jest w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. Oby tak dalej! Jeśli bardzo się postarasz, może uda Ci się przekonać do siebie kogoś, na kim tak bardzo Ci zależy. Ale to naprawdę będzie wymagało od Ciebie nie lada wysiłku. Możliwe, że ten wysiłek przyniesie dość szybko owoce. Obojętne czy to ktoś, kto jest bliski Twojemu sercu czy ktoś, od kogo zależy Twoja przyszłość finansowa - nie poddawaj się, użyj całego uroku, wykaż się kompetencjami, bądź cierpliwy, a niedługo zostanie Ci to wszystko wynagrodzone. Jeśli chcesz polecieć na jakieś egzotyczne wakacje, trzeba będzie postarać się o jakieś dodatkowe zajęcie, bo możesz nie sprostać rosnącym wydatkom, tym bardziej, że ostatnio Twoją głowę zaprząta pomysł na remont mieszkania czy domu. Psychicznie będziesz się czuł drogi Lwie bez zarzutu, natomiast jeśli chodzi o formę fizyczną, to musisz więcej i częściej spacerować, zacząć biegać lub zapisać się na siłownię. Forma na lato sama się nie zrobi.

Panna (23.08-22.09)

Drogie Panny, lipiec zapowiada się całkiem dobrze. W tym miesiącu wszystko będzie się działo po Twojej myśli i tak, jak sobie to wcześniej zaplanowałaś. Czekają Cię teraz przyjemne chwile spędzone z partnerem, związek pełen będzie harmonii i wzajemnego zrozumienia Waszych potrzeb, portfel wypełniony będzie nareszcie pieniędzmi, na które tak ciężko wcześniej pracowałyście. Dobro rodzi dobro, dlatego też możecie oczekiwać, że w lipcu nastanie duże powodzenie w sprawach zawodowych, będziecie teraz zbierać owoce Waszych półrocznych wysiłków. W lipcu czeka Was niewyczerpana energia i witalność. To wszystko za sprawą dobrego układu planet i Waszej cierpliwości oraz pracowitości. Dzięki tym wszystkim pozytywnym tendencjom lipiec minie Wam nadzwyczaj pozytywnie. Jedyne, czego trzeba będzie przypilnować w tym miesiącu, to to, żeby nie popłynąć na fali nicnierobienia, bo o wszystko trzeba dbać i nie ustawać w wysiłkach, żeby życie nie spłatało niemiłej niespodzianki pod koniec roku. Zasługujecie jednak na porządny odpoczynek w gronie ludzi, którzy wymienią się z Wami dobrą energią i pozytywnym nastawieniem do życia.

Waga (23.09-22.10)

Waga będzie w lipcu przepełniona pozytywną energią i chęcią do działania na każdym polu, ale nie zapomni też, że życie to także romantyczne chwile. Całą sobą będzie pragnęła pokazać partnerowi, jak jest dla niej ważny i ile znaczy w jej życiu. W trudnych sytuacjach odłożyć emocje na bok i postara się rozwiązać sprawy bezkonfliktowo. Dzięki temu zyska w oczach partnera, a jej związek się rozwinie. Pojawi się także okazja do zrobienia planów na przyszłość, co wprowadzi wiele radości w związek Wagi. Wagi, które są singlami niech rozglądną się uważnie w bliskim środowisku. Jest tam ktoś, kto bardzo chce się do Ciebie zbliżyć droga Wago. Zauważ tę osobę, bo może się stać dla Ciebie kimś bardzo bliskim, na kim nie tylko można polegać, ale i można się zakochać na zabój. Ktoś z Twojego otoczenia zawodowego może też próbować rozsiewać plotki na Twój temat. Waga nie powinna tym się jednak przejmować, a wręcz przeciwnie. Powinna się tylko skupić na swoich obowiązkach i za nic mieć kogoś, kto jest zazdrosny i leniwy. Dzięki temu zyskacie w oczach przełożonych. W tym miesiącu w pracy nie będziesz się musiała bardzo przemęczać, a nawet znajdziesz czas na pomoc innej osobie. Wagi będą w tym miesiącu wręcz w idealnym nastroju do poznawania nowych ludzi. Chętnie wyjdą z domu i spędzą czas w większym gronie osób, gdzie będą miały okazję złapać oddech i dystans do spraw, które ostatnio je zajmowały.

Skorpion (23.10-21.11)

Drogi Skorpionie: wszystko, co wydawało Ci się do tej pory niedostępne i niemożliwe, pojawi się nagle na wyciągnięcie ręki. Wykorzystaj więc wszystkie nadarzające się okazje, bo drugiego takiego miesiąca w tym roku nie będzie. Masz teraz spore pole do popisu jeśli chodzi o pewne wewnętrzne przemiany. Masz na to świetny czas, aby ze sceptyka, a nawet cynika zamienić się w optymistę. Planety sprzyjać Ci będą w lipcu w każdej dziedzinie życia, łącznie z duchową przemianą. Zwiększy się znacznie komfort Twojego życia, więc to najlepszy czas na to, aby przemyśleć co wcześniej przeszkadzało Ci osiągnąć wymarzony sukces. Możesz teraz pozwolić sobie na długie chwile przyjemności i zadumy, bo finansowo lipiec zapowiada się wręcz doskonale. Twoje życie wzbogaca się o nowe relacje z ludźmi, rozmowy na tematy, które wcześniej Cię nie zajmowały, bo pośpiech i pracoholizm to byli Twoi bliscy przyjaciele. Przystopuj więc, skoro masz dobrą okazję i otwórz się na nowe znajomości. Daj się trochę ponieść i zapomnij o reszcie, zwłaszcza o rzeczach, które na to nie zasługują. Już na samym początku lipca zbierzesz plony wcześniejszej pracy. Zabierz swoich bliskich na dłuższy urlop. Jeśli jesteś singlem - skup się na swoich potrzebach i porzuć wyobrażenia o niespełnionej miłości do "perfekcyjnego" partnera. Perfekcjonizm jest tylko w Twojej głowie. Otwórz się na wszystko, co przyniosą Ci letnie miesiące - zobaczysz, jak łatwo się zakochasz.

Strzelec (22.11-21.12)

Być może zdecydujesz się Strzelcu właśnie w lipcu na radykalne zmiany, wychodzące poza schemat Twoich codziennych czynności. Niezależnie od tego, co zamierzasz zrobić, z pewnością zmienisz część swoich przyzwyczajeń. Czujesz, że potrzeba Ci nowości, w tym nowego hobby, oddania się pasjom, porzucenia tego, co dobrze znane na rzecz tego, co nowe i ciekawe. Jeśli znajdziesz swoją nową drogę - wpłynie to na Ciebie bardzo pozytywnie, pod warunkiem jednak, że będziesz potrafił wykorzystać tę dodatkową energię w konstruktywny sposób. Aby tak się stało, zaplanuj wszystko po kolei. Wpływy Wenus mogą sprawić, że od czasu do czasu zniecierpliwisz się, będziesz chciał się poddać, ale na szczęście planety będą Cię podtrzymywać w Twoich postanowieniach. Spróbuj więc się nie niecierpliwić, do każdego tematu podejdź systemowo i cierpliwie. Musisz opanować stres, aby nie osłabić swoich szans na sukces. Możliwe, że Twoje nowe hobby stanie się też niebawem Twoją nową drogą zawodową. Planety sprzyjają Ci w zmianie profilu pracy lub założeniu własnej firmy. Dobrze mieć się też będzie Twoje życie uczuciowe. Wpływy planet w tym miesiącu zwiększą również Twoje zmysłowe potrzeby, na czym zyska Twoje życie miłosne. Wiesz, jak uwieść swojego partnera i jak stworzyć atmosferę sprzyjającą spełnieniu swoich pragnień. Single będą epatować zmysłową siłą, co przysporzy im wielu wielbicieli. Ale uwaga: wśród nich znajdą się też tani pochlebcy. Bądźcie ostrożne i uważne drogie Strzelce.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Jesteście już mocno przemęczone ostatnimi działaniami, ale to nie powinno stanowić żadnego powodu do zmartwień, bo mimo wszystko Koziorożce mogą bez kłopotów cieszyć się z początku lata i odłożyć na bok wszystkie problemy. Planety nie mówią, że wygracie w Lotto, ale Wasze finanse będą kształtować się w ustabilizowany sposób. Planeta miłości Wenus nie będzie Ci w tym miesiąc wyjątkowo sprzyjać, ale głowa do góry! Przeczekaj lipiec, bo już niebawem ta tendencja się poprawi. Drogi Koziorożcu, jeśli odczuwasz teraz brak energii, a Twój nastrój pozostawia wiele do życzenia, to weź się w garść i pamiętaj o tym, że po deszczu zawsze przychodzi słońce i na niebie pojawia się tęcza. Nie ma powodu do zmartwień, pracuj jak do tej pory, a owoce Twojej systematycznej pracy zbierać będziesz już niedługo. Jeśli masz okazję - dobrze będzie jeśli wyskoczysz gdzieś na kilka dni, wtedy odpocznie Twoje ciało, a przede wszystkim umysł nabierze nowej siły i dobrej energii. Uważaj na słowa, jeśli jesteś w związku. Wiesz doskonale, jak błahe z pozoru słowa mogą ranić kogoś bliskiego. Jeśli jesteś singlem nie daj się zwieść tanim komplementom. Na miłość przyjdzie jeszcze czas.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Będziesz w lipcu bardziej niż zwykle tajemniczy i nieufny wobec nieznajomych drogi Wodniku. Pilnuj swoich interesów i nie zwierzaj się byle komu ze swoich zawodowych ani miłosnych sekretów. Ktoś tylko czeka na odpowiedni moment, żeby podłożyć Ci nogę. Musiałeś kiedyś kogoś urazić lub "nastąpić na odcisk", bo przez ostatni rok ktoś zastawia sidła. W pracy masz teraz okazję, aby sprytnie walczyć o swoje. Wykorzystaj sprawdzone znajomości, snuj skomplikowane plany i intrygi, a zdobędziesz upragnione stanowisko czy podwyżkę. Warto poświęcić kilka wieczorów na pracę, bo teraz właśnie pokonasz każdego zawodowego przeciwnika. W połowie lipca poddasz się miłosnej melancholii, ale raczej bądź bardziej powściągliwy niż melancholijny. Jeśli jesteś w związku - lepiej pielęgnuj to, co masz, niż na siłę coś zmieniaj. Na wakacjach humor Ci się poprawi i wróci ochota na nowe miłosne przygody. Single będą roztaczać niesamowity urok. Wśród zauroczonych znajdzie się ktoś, przy kim warto się zatrzymać i lepiej go poznać. Samotne Wodniki pod koniec lipca znów staną przed miłosną szansą.

Ryby (19 lutego - 19 marca)

Samopoczucie dopisuje, w miłości wszystko gra, a i w pracy nie należy spodziewać się jakichkolwiek kłopotów. Finanse rozwijają się bardzo dobrze, możesz liczyć na nieoczekiwany przypływ gotówki. To Was bardzo cieszy, drogie Ryby, bo lubicie mieć w banku odłożoną gotówkę, a w portfelu szeleszczące banknoty. Warto zainwestować w coś, co przyniesie Wam jeszcze więcej pieniędzy. Wasz analityczny umysł na pewno Was nie zawiedzie i postawicie na coś, co w przyszłości może Wam przynieść naprawdę duże profity. Nie samymi inwestycjami człowiek żyje, dlatego warto, abyś porządnie odpoczął i zajął się na urlopie... kompletnie niczym. Wyluzuj, baw się. Weź ze sobą dobrą książkę, pospaceruj, porozmawiaj z ludźmi z innego miasta, może kraju. Na pewno odświeży to Twój już mocno spięty umysł i zestresowaną duszę. Jeśli jesteś samotny/-a właśnie na wakacjach zabije Ci mocno serce, a gwiazdy mówią, że może się ta historia skończyć inaczej niż w komediach romantycznych - może to być coś naprawdę poważnego, a nie jedynie wakacyjny romans. Dla tych sparowanych, którym dusza wyrywa się do wolności: uważajcie, żeby się nie wikłać w coś, z czego odwrót nie będzie taki łatwy, jak Wam się wydaje.