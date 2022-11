HOROSKOP NA GRUDZIEŃ 2022 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w grudniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

Nie traćcie czasu na usilne zmagania z przeciwnościami losu, postawcie na chwilową przerwę w działaniu i zaczekajcie, aż sprawy ponownie nabiorą tempa. Dajcie innym wokół pole do popisu. Przed Wami przygotowania do świąt, ale zanim to nastąpi zrelaksujcie się, odpocznijcie i zadbajcie o swoje samopoczucie. Takie działania pomogą Wam naładować wewnętrzne akumulatory i zapewnią doskonałą formę przed Bożym Narodzeniem. W sprawach uczuciowych gwiazdy zwiastują jakiś uczuciowy "twist". Coś, co udało Wam się kiedyś wygasić, było i piękne i bolesne nagle, w grudniu, może odżyć. Ten ktoś z przeszłości ciągle o Was pamiętał, ale uwikłał się w sprawy, czy związki które nie do końca były po jego/jej myśli. Ciągle jednak zaprzątaliście jego myśli. Gwiazdy podpowiadają, że powiedzenie "stara miłość nie rdzewieje" w Waszym przypadku to wręcz grudniowe motto. Uważajcie jednak na zdrowie. Ważne, abyście zaczęli aktywność fizyczną, może i przeszli na zdrowszą dietę. Oprócz widocznych efektów i zachwytów bliskich, powinniście przede wszystkim dostrzec poprawę samopoczucia i ogólną lekkość. W sprawach zawodowych w grudniu nie spodziewajcie się drastycznych zmian. One się zdarzą niebawem, ale jeszcze chwilę musicie poczekać. Nie wszystko, co zaplanowaliście na ten rok miało szansę na realizację. Więcej cierpliwości...

Byk (20.04-20.05)

Dla Byków pierwsza połowa grudnia to najlepszy czas na załatwianie trudnych spraw, za to w drugiej wpadniecie na szereg znakomitych pomysłów. Gwiazdy podpowiadają, że właśnie teraz możecie całkiem niespodziewanie wybrać się w podróż za granicę, poznać tam kogoś wyjątkowo interesującego lub też zdecydować się naukę za granicą, która poszerzy Waszą wiedzę i otworzy nowe zawodowe perspektywy. Uważajcie jednak na pewnych ludzi, którzy bardzo się do Was ostatnio zaczęli uśmiechać. Okazuje się, że macie więcej ukrytych wrogów, niż podejrzewaliście. Nie przejmujcie się, jesteście w tym momencie niepokonani, starajcie się swoją siłę wykorzystać w sposób konstruktywny, z wrogami rozprawicie się dość szybko. Ciekawie też ostatni miesiąc roku zapowiada się pod względem uczuciowym. Samotne Byki na swojej drodze spotkają kogoś tak interesującego, ale i irytującego jednocześnie, że pierwszy raz stracicie grunt pod nogami. To ma jednak szanse na długi, pełen komplikacji i dozgonnej miłości związek, więc warto zaryzykować, jeśli macie w sobie dużo wewnętrznej siły. W związkach pojawią się zgrzyty i nieporozumienia, które miną dopiero pod koniec miesiąca przy mocnym udziale osób z rodziny, które pomogą Wam dojść do porozumienia. Uważajcie na siebie na drodze, ubierajcie się stosownie do aury.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Dla uczuciowych, ale i wiecznie rozedrganych z natury Bliźniąt, grudzień szykuje wiele wspaniałych niespodzianek. Układ gwiazd wskazuje, że wiele Bliźniąt ma szansę na spotkanie wielkiej miłości właśnie teraz, w samej końcówce starego roku. Myśli niejednego Bliźniaka będą krążyły wokół jednej osoby, z którą będzie chciał spędzać każdą chwilę i będzie rozmyślać godzinami o swoim obiekcie uczuć. Kim będzie osoba, która tak mocno zawróci Wam w głowie? Całkiem możliwe, że pojawi sie ktoś z kręgu znajomych, możliwe też, że będzie to ktoś poznany przez aplikację randkową, jednak niewykluczone, że Bliźnięta spotkają tę osobę na zakupach lub w metrze. Dlatego rozglądajcie się uważnie w najbliższych miesiącach, bo miłość, której szukacie i pragniecie tak bardzo może być blisko. Dla tych sparowanych już Bliźniąt nastąpi teraz rozkwit nieco zapomnianych uczuć za sprawą znalezienia jakiejś wspólnej pasji. Jeśli chodzi o pracę i karierę - też nie będziecie narzekać. Nagłych przypływów gotówki nie macie się wprawdzie co spodziewać, jednak systematyczne i uważne wykonywanie obowiązków przyniesie Wam niebawem owoce. Uważajcie na problemy związane z wątrobą, może warto chociaż w maju przejść na lekkostrawną dietę i włączyć do niej więcej warzyw.

Rak (22.06-22.07)

W grudniu możliwe będą zmiany we wszystkich sferach życia. Przygotujcie się więc na nowe, ciekawe doświadczenia, liczne niespodzianki, atrakcje, ale i nieoczekiwane zmiany planów. Raki w grudniu nie mogą być niczego zbyt pewne. Będzie się dużo działo, często także poza Waszą kontrolą i wbrew Waszym wcześniejszym oczekiwaniom czy scenariuszom. To spontaniczny miesiąc, obfitujący w liczne przygody, kontakty towarzyskie i rozrywkowe sytuacje. Mimo że chcielibyście się spokojnie przygotowywać do Świąt Bożego Narodzenia - końcówka roku może sprzyjać różnym podróżom, a także różnego rodzaju nowym znajomościom. Ilość nie przełoży się jednak na jakość, więc uważajcie na znajomości, które zabiorą Wam więcej niż dadzą. Mogą się też okazać bardzo nietrwałe i złudne. Nie znaczy to, że powinniście się zamknąć w domu. Przeciwnie - możecie w tłumie pochlebców znaleźć nieoszlifowany diament - i to zarówno na gruncie towarzyskim, jak i miłosnym. Jeśli jesteście singlami, możecie ryzykować, jeśli jednak mielibyście poświęcić stary i sprawdzony związek - gwiazdy Was przed tym przestrzegają. W sprawach zawodowych lekkie zawirowania, jakieś niesnaski, ale pod koniec grudnia wszystko wróci na właściwe tory.

Horoskop na grudzień dla Lwa (23.07-22.08)

Zadbajcie teraz o własne interesy i nie rezygnujcie z tego, co Wam się należy. W pracy pojawią się osoby, które zaoferują Wam być może pomoc w rozwiązaniu Waszych problemów zawodowych, dlatego nie unoście się honorem i przemyślcie każdą propozycję, bo możecie na tym doskonale wyjść. Zapragniecie teraz nowości i odmiany w swoim uporządkowanym życiu, będziecie robić tysiące planów na nadchodzący rok. Wszyscy wokoło będą Wam pomagać, sprzyjać i dobrze życzyć, dlatego wykorzystajcie to i bez nadmiernego zastanawiania się wreszcie spełniajcie swoje marzenia. Grunt to dobry i dostosowany do własnych sił i umiejętności plan, a potem konsekwencja w ich realizacji. Finansowa stabilizacja, którą osiągnęliście niedawno pozwoli Wam na to. W miłości znów zrobi się gorąco, jednak jeśli cierpieliście z powodu partnerskich nieporozumień, to teraz uda Wam się wiele spraw wyjaśnić. Zapomnijcie jedynie o urazach i starych kłopotach, dajcie swojemu związkowi szansę na ponowny rozkwit. Jeśli szukacie lepszej pracy, to zostawcie ten pomysł na początek nowego roku, w styczniu macie szansę ją znaleźć.

Panna (23.08 – 22.09)

Grudzień to będzie to miesiąc, w którym może się zdarzyć wszystko. Planujecie, wymyślacie nowe scenariusze, potrzebujecie rewolucji w Waszym życiu. Na razie wszystko jest w Waszej głowie i na kartce papieru. Możecie nabrać chęci na przeprowadzkę do innego miasta, albo zmienić pracę. Do głowy może wpaść Wam nawet pomysł, żeby porzucić Wielką Brytanię i osiąść w innym kraju, może nawet wrócić do Polski. Będziecie mieć ogromny apetyt na zmiany i nowe przygody. Będziecie chcieli uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach, eksperymentować z nowymi rzeczami, ryzykować i dobrze się bawić. Jako, że zazwyczaj nieskore jesteście do zmian, lubicie uporządkowane życie i swoją rutynę - tym razem dajcie się ponieść swoim pomysłom i marzeniom. Poznajcie swoją stronę, której do tej pory nie mieliście okazji uwolnić w sobie. W miłości dajcie się ponieść fantazji: czy to będąc w związku czy to będąc w stanie wolnym. Spróbujcie się nie strofować i iść na całość. W pracy spróbujcie poddać jakiś pomysł szefowi, okaże się, że to był strzał w dziesiątkę i gra warta była świeczki. Uważajcie jednak na drobne przeziębienia, aby nie przerodziło się to w coś poważniejszego.

Waga (23.09 – 22.10)

Wiele Wag będzie mogło dokonać teraz gruntownych zmian, które pozytywnie wpłyną na Wasze życie. Zapowiada się ciekawy miesiąc, pełen wydarzeń towarzyskich, jak również i zawodowych. Sprzyjające okoliczności umożliwią Wam także sfinalizowanie rozpoczętych wcześniej projektów i pozamykanie starych spraw. Warto śmiało i odważnie podejmować wszelkie decyzje, ponieważ takie działania pomogą Wam osiągnąć wymarzone cele. Nie gorzej będzie w życiu miłosnym: charyzma oraz wdzięk, jakim będziecie emanować, przysporzy Wam wielu adoratorów, którzy nie będą mogli oderwać od Was wzroku. To świetna okazja dla singli na znalezienie wymarzonego partnera i zbudowanie relacji uczuciowej. Wagi mogą otrzymać właśnie pod koniec tego roku propozycję objęcia wyższego stanowiska. Przełożeni docenią Wasze całoroczne poświęcenie i będą chcieli powierzyć Wam nieco bardziej odpowiedzialne zadania. Warto wykazać się w grudniu odwagą i czym prędzej wykorzystać wszelkie okazje oraz możliwości. Końcówka starego roku to doskonały moment na przeprowadzenie diety oczyszczającej.

Horoskop na grudzień dla Skorpiona (23.10– 21.11)

Nic wcześniej tego nie zapowiadało, jednak pewna osoba, którą znałeś w przeszłości teraz pojawi się w Twoim życiu i narobi niezłego bałaganu. Będziesz teraz większą część wolnego czasu poświęcać na wspomnienia, odwiedzanie miejsc, w których od dawna nie byłeś, a także na spotkania z bliskimi. Przygotowania do świąt upłyną spokojnie i bezboleśnie. W sprawach zawodowych nastąpi okres stabilizacji. Postaraj się cały czas panować nad sytuacją, ale nie wychodź naprzód z nowymi pomysłami, w szczególności wtedy, kiedy co do ich skuteczności nie jesteś w stu procentach pewien. Gwiazdy nakazują zachowanie rozwagi w wielu codziennych sprawach. To właśnie w grudniu zaczniesz więcej czasu spędzać w kuchni i rozkoszować się przyrządzaniem nowych dań z internetowych przepisów, dlatego zapraszaj do swojego domu gości, aby delektowali się razem z Tobą. Świąteczny czas zapowiada się relaksacyjnie, w gronie rodziny i dobrych znajomych. W miłosnych sprawach stabilizacja, tak jak i w sprawach zawodowych. Gwiazdy nie przewidują ani burz, ani wojen w Twoim związku, jednak nie będzie tak zawsze...

Strzelec (22.11 – 21.12)

W grudniu Strzelce będą radosne, pełne optymizmu i bardzo zadowolone ze swojego życia. Pomimo, że grudniowa aura nie będzie sprzyjać skupieniu się na pracy i obowiązkach, a z tyłu głowy będziecie mieć listę obowiązków związanych ze świętami, jednak możecie liczyć na sukcesy w zadaniach, które związane są z wszelkimi negocjacjami, umowami czy niełatwymi transakcjami. Wasz optymizm szybko przełoży się na konkretne liczby i osiągnięcia, bo działać będziecie znakomicie wszędzie tam, gdzie ważne są kontakty międzyludzkie. Jak wiecie, wszystkiego mieć naraz nie można, jednak będziecie teraz nastawione na życie uczuciowe, a Wasza atrakcyjność sprawi, że będziecie bardzo na siebie zwracać uwagę w każdym towarzystwie. Strzelce mają w końcówce roku szansę przeżyć emocjonujący czas związany z uczuciami, a wiele z Was trafić może teraz na miłość swojego życia. W stałych związkach Strzelców też będzie namiętnie, a rutynę zastąpią gwałtowne przypływy uczuć i namiętności. Zdrowie w znakomitej formie, widać, że ostatnio nie próżnowaliście i zamiast leżeć na kanapie zabraliście się za siebie.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

W grudniu, zmęczony po całorocznych zmaganiach z trudną materią, łatwo popadniesz w rozleniwienie. Dopiero teraz poczujesz, jak przez ostatnie miesiące różne sprawy Cię zmęczyły. Końcówka roku to jeszcze jednak nie czas na odpoczynek od wszystkich i wszystkiego. Mimo potrzeby odpoczynku nie zaniedbuj wszystkich swoich domowych obowiązków, prace przed Bożym Narodzeniem same się nie zrobią, a w pracy nie narzekaj i pilnuj swoich tajemnic. Chwila nieuwagi, a zazdrosna koleżanka lub ambitny kolega sprzątnie Ci sprzed nosa dobry kontrakt lub hojnego klienta. Gromadź siły na przyszły rok, ale już teraz zawieraj znajomości i zacieśniaj więzy z tymi, którzy mogą Ci bardzo pomóc w karierze. Od drugiej połowy grudnia poczujesz duży przypływ energii. Nikt i nic nie będzie w stanie Cię powstrzymać przed zrobieniem tego, na co masz ochotę. Single staną się bardziej niż zwykle czujni i zaczną zauważać, że życie singla już trochę im się znudziło, zatem zaczną się skupiać na osobach w swoim otoczeniu. To dobre podejście, bo właśnie gdzieś w pobliżu jest ktoś, kto zasługuje na Waszą uwagę. W związkach Koziorożce będą czuć potrzebę lekkiego oddalenia, być może wspólne święta dadzą Wam za dużo obecności tej drugiej osoby i chcecie od siebie trochę... odpocząć. Jeśli druga strona też tego potrzebuje - wyjdzie Wam to na dobre, jeśli nie - może się pojawić spory konflikt.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Przed Tobą dużo zawodowych wyzwań, którym podołasz, bo kto jak kto, ale Ty umiesz sobie radzić w sprawach, które są dla Ciebie ważne i mogą przynieść konkretne dobra. Na horyzoncie widać duży projekt, który da Ci nie tylko satysfakcję, ale i dobre pieniądze. Skup się więc na zadaniach, ale pamiętaj, że grudzień to przede wszystkim czas dla rodziny. Nie zapominaj więc o bliskich i ich potrzebach. Zaangażuj wszystkich we wspólne przygotowania do świąt. Odgrzeb stare zdjęcia, powspominajcie razem, wszystkich Was to do siebie zbliży. Bądź czujny w sprawach administracyjnych, bo będziesz mieć do rozwiązania jakiś zadawniony problem. Nie zostawiaj tego do nowego roku. Samotne Wodniki niech teraz skupią się na gromadzeniu energii na nowy rok, bo wokół pojawi się kilka ciekawych osób, jednak nie da się pogodzić wszystkiego naraz i trzeba wybierać. Grudzień będzie więc dla Ciebie czasem budowania kariery i bliskich spotkań rodzinnych, a nie miesiącem szukania miłości. W związkach uważajcie na to, żeby pod wpływem stresu nie obarczać drugiej połówki swoimi humorami, nie wytykać błędów, bo może Wam to jako parze bardzo zaszkodzić i rzutować na przyszłość związku. Zdrowie w dobrej kondycji, ale nie zaszkodzi skupić się na lepszej diecie niż dotychczas.

Ryby (19 lutego - 19 marca)

Pod koniec roku Ryby muszą ze zdwojoną siłą próbować wyzbyć się swoich wad i skupić na rozwijaniu swoich zalet. Im więcej zalet rozwiniecie, tym łatwiej będzie Wam nabrać pewności siebie. Wytyczenie sobie konkretnych planów pomoże Wam w znalezieniu dobrej perspektywy w nadchodzącym roku. Ryby, zarówno te w związkach, jak i single, będą się musiały nauczyć, że bez pewności tego, czego naprawdę chcecie, poznania własnych horyzontów i ograniczeń nie jest możliwe obdarzenie kogokolwiek dojrzałym i pełnym uczuciem. Ryby w grudniu bardziej powinny się skupić na sobie niż na innych. Powinnyście się wystrzegać w tym miesiącu spotkań z ludźmi, którzy będą chcieli pożyczyć pieniądze lub prosić Was o pomoc w sferze zawodowej, bo to może być pułapka, z której trudno będzie potem wyjść. Jeśli jesteście w stałych związkach, tuż przed świetami może się pojawić jakaś rysa. Nie rozdrapujcie jej, tylko przeczekajcie. Komunikujcie się ze sobą klarownie. Single będą się cieszyć ogromnym powodzeniem i roztaczać wokół siebie jakiś magiczny czar. Umiejcie się jednak oprzeć byle pochlebcom, bo na miłość z prawdziwego zdarzenia przyjdzie już niedługo czas.

