Horoskop na grudzień 2020 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w grudniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.



Baran (21.03-19.04)



Pomimo niesprzyjających okoliczności na całym świecie, a szczególnie w UK, doskonały nastrój powinien Ci towarzyszyć cały czas, o ile rozsądnie będziesz dawkować swoją energię. Będziesz bardziej aktywny i zaangażowany w związki, pracę oraz realizowanie planów życiowych. Ważne jest, aby nie tłumić swoich odczuć, szczególnie w relacji z najbliższymi, możesz znaleźć w nich też więcej zrozumienia niż zazwyczaj. W pracy będziesz radzić sobie bardzo dobrze, jeśli nie miałeś wcześniej odwagi na to, aby zmienić zawód, to dobry czas na podjęcie ryzyka, bowiem w nowej roli odnalazłbyś się znakomicie, będzie dobrze poszukać nowych możliwości online. Możesz liczyć na przyjaciół i rodziny, pamiętaj też, żeby nie dać się uwieść własnemu entuzjazmowi i nie tracić czujności. Możesz też stać się w tym miesiącu nadzwyczaj pewny siebie, co sprawi, że staniesz w blasku reflektorów, nawet się tego nie spodziewając. Ale Ty to lubisz.



Byk (20.04-20.05)



Większość grudnia, może być dla Ciebie wyzwaniem pod względem emocjonalnym, szczególnie w relacjach ze swoją drugą połówką. Małe nieporozumienia w rodzinie wynikną z ogólnych nienajlepszych ostatnio nastrojów Was wszystkich. Ktoś, o kim już niemal chciałeś zapomniałeś nadal będzie Cię wspierać, bowiem w grudniu wiele spraw wyjdzie na odwrót niż zazwyczaj. Pamiętaj jednak, że często trzeba zrobić krok do tyłu, aby zrobić potem dwa kroki w przód. Skup się na sprawach rodzinnych, na swoich relacjach i związkach z innymi ludźmi, bo to dobry czas, żeby nieco mocniej skupić się na bliskich. Grudzień zapowiada się więc rodzinnie, przyjacielsko, a w pracy bez dramatów i fanfarów. To będzie świetny czas na przygotowanie do skoku na głęboką wodę - od nowego roku czeka Cię rozwój zawodowy, awans, i nowe projekty.





Bliźnięta (21.05-21.06)



Będziesz bardziej uczuciowy niż zwykle i bliscy mogą Cię odbierać cieplej niż zazwyczaj, co warto docenić. Byk przypomni Ci, co jest dla Ciebie ważne, uważaj jednak na Raki i Barany. Te pierwsze mogą sprawić, że podążysz za swoimi wyobrażeniami, zamiast widzieć sprawy realnie, a Barany zaprzęgną Cię do działania, które może okazać się zupełnie niepotrzebne. Grudzień będzie dla Ciebie bardzo pracowity. Na początku miesiąca, może czekać Cię podjęcie ważnej decyzji, której raczej nie powinieneś podejmować pochopnie, w przeciwnym razie, cały miesiąc możesz spędzić na naprawianiu jej skutków. W tym miesiącu wygląda na to, że raczej niełatwo będzie o samodyscyplinę i zaczniesz sobie pobłażać. Nie jest to złe, dopóki nie zaniedbasz swoich obowiązków. Grudzień to dobry czas na to, żeby chwilami poczuć się jak dziecko i w końcu trochę poszaleć mimo pandemii, ale nie jest to najszczęśliwszy czas na zmianę pracy, albo rozpoczynanie wielkich projektów.



Rak (22.06-22.07)



Warto w grudniu postawić na pierwszym miejscu realizacje swoich własnych potrzeb i planów. Możesz mieć problem ze swobodnym nawiązywaniem relacji z płcią przeciwną, więc z randkowania raczej zrezygnuj w tym miesiącu. Warto walczyć o swoje – absolutnie warto, ale raczej w kwestiach zawodowych, a nie na polu miłosnym. Pomimo wielu możliwych korzyści, może Cię ta walka sporo kosztować emocjonalnie. Najtrudniej będzie porozumieć się ze Strzelcem, Byki mogą Cię "obgadywać" a z Wagami możesz nawiązać silną nić porozumienia, o ile będziesz rozmawiać na przyjemne tematy. Zmotywuje Cię za to Lew i Koziorożec, Lew pokaże drogę i zainspiruje, Koziorożec obudzi ambicje i wzmocni. Grudzień nie zapowiada większych zmian, nadal będzie to dobry czas na sukcesy zawodowe, a słabszy na związki i relacje z najbliższymi. Jeśli zadbasz o siebie, będziesz silny, będziesz mieć poczucie siły, a nawet władzy nad swoimi demonami.





Lew (23.07-22.08)



W tym miesiącu możesz czuć się rozdarty przez wewnętrzne konflikty i konfrontacje ze wspomnieniami. Twój nienajlepszy nastrój może przenieść się na relacje z partnerem. Skupienie na tym co było, nie jest dla Ciebie dobre, może sprawić, że zaniedbasz się, a warto się sobą zaopiekować, zrobić w miarę możliwości "kuchenne wyznanie grzechów" i zająć się jakimś sportem na poważnie oraz zmienić diametralnie dietę. Jeśli się uczysz, będzie to dla Ciebie świetny czas na naukę, wyjątkowo łatwo będą przychodzić Ci szczególnie te dyscypliny, które wzbudzają w Tobie pozytywne skojarzenia. Listopad to dobry czas, żeby się zakochać i marzyć o obiekcie swoich westchnień, jeśli jesteście już razem, to świetny czas, aby snuć wspólne plany.

Horoskop na grudzień dla Panny (23.08-22.09)

Warto zadbać o aktywność fizyczną, szczególnie jesienią. Możesz sobie pozwolić na rozpieszczenie się i dogłębny relaks. Nie trzeba życia traktować jedynie w kategoriach zadaniowych, w tym miesiącu masz szansę zaspokoić od dawna zagłuszane pragnienia i zrealizować swoje plany. Zawodowo zapowiada się "ostra jazda", więc bądź na to przygotowany. W międzyczasie mogą Cię również absorbować konflikty w domu. Tylko cierpliwość i Twój wewnętrzny spokój pozwolą zażegnać kryzys. Bądź więc mediatorem, a nie zapalnym punktem. Dla wszystkich samotnych Panien dobra wiadomość: gdzieś już ktoś na Ciebie czeka. Będzie to osoba bardzo szalona, co przy Twoim poukładaniu okaże się cechą niesamowicie kuszącą. Długi związek wisi w powietrzu...



Waga (23.09-22.10)



W grudniu łatwiej będzie zbudować Ci głębsze relacje z innymi, niż dotychczas. Jest to potrzebne dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, otacza Cię wiele osób, ale niewiele z nich dopuszczasz do siebie dostatecznie blisko. Jeśli jesteś już w związku, zadbaj o to, abyście spędzali więcej czasu razem, w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych. Mogą też w Tobie walczyć dwie sprzeczne siły, z jednej strony skłonność do uległości, a z drugiej potrzeba kontroli. Może to angielska pogoda, może wyczerpujący każdego lockdown - poddasz się komuś, kto bardzo lubi kierować życiem swoim i innych. Nie będziesz narzekać na zdrowie, lecz w sprawach finansów nie zawsze będzie stabilnie. Jeśli masz z kimś konflikt, zapewne rozstrzygnie się na Twoją korzyść. Grudzień będzie wymagał od Ciebie większej przebojowości i pewności siebie, ale pomimo wielu wyzwań, opłaci Ci się postawić na swoim, a w innych kwestiach, będzie to miesiąc podobny do listopada.







Skorpion (23.10-21.11)



W tym miesiącu czeka Cię powodzenie w biznesie! Nie przyjdzie ono samo, będzie owocem dotychczasowych starań. Czasem możesz się czuć zniechęcony i zmęczony pracą. Lepiej nie podejmuj w grudniu wiążących decyzji co do związków, co wcale nie oznacza, że kontaktów z płcią przeciwną będzie mniej niż dotychczas, powinieneś po prostu bardziej uważać. Działaj spontanicznie, ale nie przyjmuj żadnych zobowiązań. Możesz mieć momentami wrażenie, że kierujesz się jedynie swoją intuicją, aby zaspokajać własne nieuświadomione potrzeby. Nic w tym złego, dopóki ktoś tego nie zauważy i nie wykorzysta do własnych celów. Postaw raczej na pogłębianie relacji z krewnymi, partnerem i znajomymi, którzy dobrze Ci życzą. Masz szansę uświadomić im, w jaki sposób można skuteczniej się z Tobą dogadać, a tym samym zaprzyjaźnić.



Strzelec (22.11-21.12)



Grudzień raczej nie będzie dla Ciebie łatwym miesiącem, jako że na jak wyjdzie Twoja zgubna tendencja do bagatelizowania zachowań innych ludzi, ale także własnych odczuć w stosunku do nich. Nie pożyczaj pieniędzy, ani komuś ani od kogoś oraz zadbaj o równowagę pomiędzy domem a pracą. Dobrą wiadomością jest to, że powinno dopisywać Ci zdrowie, uważaj jednak bardziej na to, co jesz i ile. W tym miesiącu możesz mieć słabą motywację do pracy, ale trzeba się przełamać i iść do przodu. W relacjach intensywnie i burzliwie, łatwo będzie Ci zwrócić uwagę płci przeciwnej, będziesz odbierany jako osoba pełna uroku i seksapilu. Ważne jest to, abyś nie odkładał spraw na później. Chciałbyś, aby pewne sprawy rozwiązały się same, aby zająć się w końcu tym co jest naprawde ważne, ale tutaj nie ma drogi na skróty. Koniec grudnia powinien być bardzo udany, szczególnie w sferze uczuć i dobrego samopoczucia.



Koziorożec (22.12-19.01)



W grudniu trzeba będzie się otworzyć na innych, w szczególności na bliskich, około połowy miesiąca. Możesz czuć wyjątkową nostalgię i sentyment do tego co było, ale ten miesiąc to nie miesiąc myślenia, tylko działania, więc zakasaj rękawy i działaj! Jeśli to, co zaplanowałeś osiągniesz - możesz odrobinę popuścić pasa i nagrodzić się za dotychczasowe osiągnięcia. Jedyne w czym nadal warto się ograniczać, to w tworzeniu niemiłej atmosfery. Ten miesiąc może być dla Ciebie frustrujący, jeżeli nie przyjmiesz pewnych spraw z należytą powagą. Jeżeli masz wrogów, raczej nie będą Ci się naprzykrzać, jeżeli sam ich nie sprowokujesz. Ciekawiej zapowiada się kolejny miesiąc, wtedy też będziesz mógł postawić na rozwój kariery, a Twoi przyjaciele wspomogą Cię w realizacji Twoich planów. Dobrze porozumiesz się z kimś spod znaku Strzelca, który ma podobne cele i który pokaże Ci nowe rozwiązania Twoich starych problemów.





Wodnik (20.01-18.02)



Grudzień powinien być dla Ciebie z reguły przychylniejszy niż listopad. Może wydobyć na światło dzienne to co chciałaś ukryć. W trudnych momentach, możesz liczyć na rodzinę, o ile nie poniesie Cię duma. Grunt to nie dać się ponieść emocjom, serce to Twój słaby punkt, a teraz może się okazać, że łatwiej dajesz się zranić niż zazwyczaj. To dobry czas, aby przyjrzeć się swoim emocjom, nie warto ich tłumić. Lekcja pokory może być dla Ciebie trudna, ale wszelki trud wynagrodzi Ci jakieś bardzo miłe spotkanie z osobą, do której kiedyś żywiłeś mocniejsze uczucia. Świat przypomni sobie, jak należycie o Ciebie zadbać, może czekać Cię wiele pozytywnych niespodzianek. Nie przyjdą same, będa rezultatem Twoich dotychczasowych starań, zaległości, które nadrabiałaś, jednak z radością zbierzesz pochwały za swoje dokonania. Przełom listopada i grudnia może być Twoim najlepszym czasem w 2020 roku.



Ryby (19.02-20.03)



To nie będzie dla Ciebie najspokojniejszy miesiąc, ale możesz uniknąć wielu konfliktów, jeśli tylko wykażesz się dyplomacją. Gwiazdy pokazują również zmianę pracy, więc jeśli zwlekasz z podjęciem decyzji, masz teraz dobry moment na wysyłanie CV i staranie się o nową posadę, szczególnie na początku miesiąca. Generalnie, energia raczej będzie zmierzała na wgląd w siebie, własne potrzeby i przewartościowanie tego, co wydawało Ci się ważne do tej pory. Ta samoanaliza może być bardzo owocna, lecz nie twórz zasad ogólnych na podstawie pojedynczych przypadków. W grudniu zadbaj o to, aby najważniejsze dla Ciebie osoby, poczuły się docenione i ważne. Pamiętaj, jak wiele im zawdzięczasz. Nie umniejszaj przy tym swojej roli, skoro w głębi serca czujesz, że to właśnie Ty jesteś spoiwem rodziny i grup, w których uczestniczysz. Już niebawem przyjdzie czas na odpoczynek. Dla singli dobre wieści - szykuje Wam się najcieplejsza i najmilsza zima w życiu, a to za sprawą spotkania kogoś bardzo do Was podobnego pod kątem marzeń i potrzeb.