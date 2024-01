Bez kategorii Horoskop na drugą połowę stycznia dla czytelników “Polish Express”

Co nas czeka w styczniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

Barany na początku nowego roku mogą mieć poczucie, że siły całkowicie je opuściły, a pewne sytuacje dzieją się jakby obok nich. Będzie Wam brakować nie tylko wypoczynku i relaksu, po ciężkim i pracowitym grudniu, ale i wewnętrznej, psychicznej siły. Powstrzymajcie się od podejmowania jakichkolwiek wiążących i ważnych dla Was decyzji – przynajmniej w pierwszej połowie tego miesiąca. Dopiero pod koniec stycznia poczujecie się nieco lepiej, będziecie dzielnie znosić wszelkie przeciwności. Ludzie w najbliższym Waszym otoczeniu dobrze na Was wpłyną, dlatego w drugiej połowie miesiąca odnajdziecie w sobie więcej dobrej energii. Najważniejsze będzie, że zobaczycie światełko w tunelu. W styczniu będziecie też bardziej uczuciowe, sentymentalne i empatyczne w stosunku do ludzi. Będzie to sprzyjać rozwojowi uczuć w związkach, a Baranom – singlom pozwoli to poznać właściwą osobę. Zawodowo Barany mogą mieć na początku roku sporo szczęścia. Mogą mieć też pod koniec miesiąca do czynienia z nieoczekiwanie korzystnymi okolicznościami, ale brak sił i wiary we własne możliwości może sprawić, że nie będą się tym potrafiły cieszyć. Na szczególnie szczęśliwe zbiegi okoliczności mogą liczyć Barany urodzone na początku kwietnia.

Byk (20.04-20.05)

Dla osób spod znaku Byka lipiec będzie miesiącem spotkań i przewartościowania pewnych – twardych do tej pory jak orzech – poglądów. Ten miesiąc będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego, gdyż Byki poczują siłę energii, dostaną dużo wiary we własne siły i nabiorą chęci do kontaktów z ludźmi. Nowi partnerzy, którzy pojawią się w ich życiu pomogą im odkryć i rozwijać własne talenty. Sprawią też, że staną się one bardziej towarzyskie i wesołe, a także chętne do wyjść na miasto. Te Byki, które są w stałym związku, popracują trochę nad partnerem/partnerką i będą się starały nieco zmienić jego charakter. Urodzeni pod znakiem Byka będą też w styczniu pochłaniać wszelkie dodatkowe informacje, a ich intelekt i żądza wiedzy sprawią, że będą szukać nowych sposobów na urozmaicenie życia osobistego lub biznesu. Dla niektórych będzie to też miesiąc romantycznych spotkań, miłosnych przygód (tutaj gwiazdy mówią o singlach), innym zaś da możliwość założenia rodziny lub stworzenia harmonijnego układu wzajemnego zrozumienia i ciepła w domu. Szczególnie obfita w rozmaite wydarzenia będzie druga połowa miesiąca, gdyż większość Byków będzie się starać wprowadzić w czyn swoje dawne pomysły. Poznają też Byki niebawem osoby z którymi będą mogły zrealizować swoje idee i dokonać ważnych, życiowych zmian.Styczeń da Wam również możliwość znalezienia nowej, bardziej interesującej pracy. W nawale zajęć zawodowych i osobistych Panna powinna zająć się swoim zdrowiem. Przydałby się długi odpoczynek w samotności lub z ukochaną osobą.

Bliźnięta (21.05–20.06)

Okres, który zaczął się po świętach będzie biegł w przyspieszonym tempie. Zostaną niektórym Bliźniętom powierzone nowe obowiązki, a wiele spraw będzie wymagało uporządkowania i doprowadzenia do końca. Na początku miesiąca osoby urodzone pod tym znakiem mogą działać trochę chaotycznie, bez żadnego konkretnego planu, uważając, że wystarczy taka improwizacja, a świąteczna laba będzie trwać cały miesiąc. Trzeba będzie się jednak skupić na priorytetach i dobrze wszystko zaplanować, ponieważ z taką fatalną organizacją, możecie mieć poważne problemy i nieciekawe konsekwencje. W drugiej połowie stycznia będziecie na szczęście już o wiele lepiej zorganizowane i uporządkowane, dzięki czemu wolny czas poświęcicie też na rozrywki. Wasze życie towarzyskie stanie się aktywniejsze i barwniejsze. W sprawach uczuciowych ten miesiąc się nie zapowiada jakoś wyjątkowo, możliwe małe rysy w związkach, drobne kłótnie, ale pod koniec miesiąca już wszystko będzie działać jak w zegarku. Single bacznie rozglądajcie się i nie pomijajcie żadnej okazji do nawiązania nowych znajomości. Warto zerknąć na nowe trendy w fitness, albo przynajmniej trzy razy w tygodniu pobiegać.

Rak (21.06 – 22.07)

Niedługo przekonasz się, że to, co jeszcze pod koniec tamtego roku wydawało się doskonałym pomysłem, wręcz genialnym – wcale nie jest dla Ciebie dobre, więc nieco przystopuj z realizacją tego planu. W pracy możesz się za to spodziewać bardzo miłego wydarzenia, ponieważ w drugiej połowie stycznia uda Ci się doprowadzić do pomyślnego końca jakąś ważną dla Ciebie sprawę, która do tej pory spędzała Ci sen z powiek. Nie musisz się tym już przejmować, tylko zadbaj o to, aby wyciągnąć z tego odpowiednią naukę i na przyszłość nie pakować się już w podobne tarapaty. Pilnuj dat! Twoje relacje z ukochaną osobą teraz znacząco się poprawią, gdyż uda Ci się zniwelować drobne problemy, które do tej pory stały na przeszkodzie Waszemu szczęściu. Będziecie z tego powodu bardzo zadowoleni. Zacznij nieco bardziej oszczędzać pieniądze, gdyż od dawna wydajesz je lekką ręką i teraz możesz mieć z tego powodu poważne kłopoty, nie tylko materialne. Wydawaj teraz środki tylko na to, na co naprawdę jest Ci niezbędne. Zaciskanie pasa w styczniu wyjdzie Ci na dobre. Uważaj na gardło, bo o przeziębienie nie będzie trudno. Zacznij jeść więcej warzyw i owoców.

Lew (23.07 – 22.08)

W tym miesiącu będzie dużo wzmożonej pracy. Problemy jakie Was teraz spotkają, związane będą z nowym przedsięwzięciem, a rezultaty Waszej pracy nie od razu dadzą efekt. Należy się postarać aby nie zabrakło Wam pozytywnego nastawienia do życia, bo tylko ono przyczyni się do zrealizowania przedsięwzięć i ambitnych planów. Dobra organizacja pracy również. Mogą się w styczniu pojawić duże możliwości rozwoju, ale też wiele okazji do zawierania znajomości. W stałych związkach zapowiada się dobrze, bo wzajemne zrozumienie i harmonia oraz dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość da Wam poczucie większej bliskości. Nie wdawajcie się w kłopoty, starajcie się je albo rozwiązać polubownie od razu, albo przeczekajcie je. Czas jaki nadchodzi będzie stanowić zagrożenie dla Waszego zdrowia, kondycji psychicznej jak i fizycznej. To jednak czas poprawy życia zawodowego oraz kariery, który przyczyni się do wielkiego sukcesu. Dla pocieszenia – kolejne miesiące będą dla Was bardzo satysfakcjonujące. Warto więc już teraz suplementować się witaminami i pomyśleć o zdrowiu w szerszym znaczeniu. Czas stabilizacji nareszcie nadchodzi, więc da Wam koniec stycznia i początek lutego poczucie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju zawodowego oraz prywatnego.

Panna (23.08 – 22.09)

Droga Panno unikaj w styczniu wszelkich sytuacji konfliktowych, nie słuchaj plotek na swój temat. Zacznij patrzeć na pewne sprawy z różnych punktów widzenia, otwórz się na nowości, eksploruj nowe tereny. Nie pozwól, aby ktokolwiek próbował kierować Twoim życiem, bo jak wiesz – nikt nie weźmie za Ciebie odpowiedzialności, a poza tym lubisz niezależność. Uważaj na uzależnienia: ogranicz alkohol, postaraj się spędzać czas bardziej aktywnie, a nie oglądając Netflix przy piwku czy nie jednej lampce wina. Pilnuj swoich osobistych rzeczy i mijaj wielkie skupiska ludzkie dużym łukiem. Już niebawem uda Ci się osiągnąć sukces. Uważaj też, bo pojawi się koło Ciebie jakaś fałszywa osoba, która będzie starała się zrobić wszystko, aby Tobą manipulować i sprowadzić Cię z właściwej drogi. Staraj się jej unikać i nie mów za dużo na swój temat, bo może to zostać wykorzystanie przeciwko Tobie. Pamiętaj o swoich znajomych i przyjaciołach, bo na nich zawsze możesz liczyć. Zdrowie nienajgorsze, w miłości single mogą przeżyć niezłe zdziwienie, a sparowane Panny od początku roku mogą odetchnąć z ulgą.

Waga (23.09 – 22.10)

W styczniu przyjdzie na samotne Wagi sercowa pułapka – niespodzianka. Wagi, chociaż tak przyzwyczajone do tego, że dobrze się czują same, nawet nie dostrzegą, że ktoś w ich otoczeniu ma na nie chrapkę. Dlatego właśnie teraz trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Będziesz Wago wiedzieć od razu, że to “ta”/”ten”. Z nikim innym jak z tą osobą nie będziesz mieć tylu wspólnych tematów i z nikim nie będziesz się śmiać do rozpuku. Nie zamykaj się na tę osobę tylko otwórz serce i popłyń z prądem… U Wag, które są w związkach będzie narastało poczucie przesilenia i niezadowolenia – i to ze wszystkiego. Będzie Was denerwować codzienna rutyna i zapragniecie uciec gdzieś daleko. Jednak ucieczka przed kłopotami niczego nie da, tylko powiększy pulę problemów. Możliwy poważny kryzys w związku. W pracy też poczujecie się jak balon bez powietrza. Nie będziecie w stanie się ani skupić ani być kreatywnymi. Czas po sylwestrze i świętach nie zapowiada się zbyt rodzinnie – raczej zagości w Waszym domu stan lekkiego zdenerwowania. I to u każdego z domowników. Zamiast więc wdawać się w niepotrzebne dyskusje, zacznijcie biegać na krótkich dystansach albo dużo spacerujcie. Nie tylko doda Wam to zdrowia, ale i naładuje nową energią. Pod koniec stycznia wszystko pójdzie już z górki. Czekają Was też niebawem niespodziewane wydatki, ale dacie radę.

Horoskop na styczeń dla Skorpiona (23.10 – 21.11)

Warto otworzyć się na to, co i tak nieuniknione w tym miesiącu. Zaakceptujcie nowe drogi, bo okażą się bardziej interesujące i inspirujące niż poprzednie, a na ich końcu czeka Was ogromna satysfakcja. Pokonując wszelkie przeszkody, poczujecie pod koniec miesiąca ogromną moc i siłę działania. Do 18 stycznia skupicie się na sprawach zawodowych, chociaż kontakty z partnerami zarówno życiowymi, jak biznesowymi okażą się trudne i wymagające. Dla niektórych z Was będzie to miesiąc pełen przemian i radykalnych zmian, do których będziecie musieli się przystosować bez względu na to, czy Wam się to podoba, czy nie. Pierwsza połowa miesiąca wiązać się będzie z trudnościami w komunikacji z niektórymi osobami w pracy, wystąpią też pewne trudności w porozumieniu, ale Wasza umiejętność w kwestii dyplomacji załagodzi spory. Najgorsze, co możecie w tej sytuacji zrobić, to zastosować presję oraz siłę, ponieważ napotkacie wtedy sprzeciw współpracowników. Na szczęście możecie liczyć na oddanych przyjaciół, którzy z cała mocą rzucą się, aby Wam pomóc w każdej trudnej i konfliktowej sytuacji. Dobra wiadomość jest taka, że kwitnąć będzie Wasze życie uczuciowe, czy jesteście w związku czy też poszukujecie drugiej połówki. W jednym i drugim przypadku styczeń będzie wręcz wzorcowy i obfitujący w wiele przyjemnych i kojących momentów.

Strzelec (22.11 – 21.12)

Strzelce – koniecznie zaufajcie swojej intuicji, ten miesiąc będzie dla Was bardzo pomyślny. Osiągniecie jakiś sukces, który jest Wam pisany, a którego kompletnie się nie spodziewacie. Dzięki temu sukcesowi osiągniecie wyższy status zawodowy, a dzięki temu Wasze zarobki znacznie pójdą w górę. Najbardziej obiecująca będzie pierwsza połowa stycznia. Ten okres przyniesie Wam nowe kontakty zawodowe oraz nowe możliwości. W drugiej części stycznia po prostu spokojnie realizujcie swoje plany. Co do spraw, które zostały Wam jeszcze do załatwienia z poprzedniego, 2023 roku – szukajcie nowych rozwiązań. Zastanówcie się nad swoimi planami, czy wszystkie są Wam potrzebne, może warto z niektórych zrezygnować, a inne zmodyfikować. Nie przejmujcie się cudzymi opiniami. Strzelce w związkach powinny dbać o uczucia i dopieszczać partnera. Miłość pozostawiona sama sobie odchodzi. Pielęgnujcie więc to, co ma dla Was emocjonalne znaczenie. Początek roku to też czas na przejście ze związków tymczasowych do stałych, a dla singli skupienie się na randkowaniu z jedną – wybraną – osobą. To może być naprawdę coś dla Was bardzo obiecującego, a nawet doprowadzić do ślubu. Uważajcie na zdrowie, bo lekkie przeziębienie może się przeistoczyć w coś trudniejszego do wyleczenia.

Koziorożec (22.12 – 19.01)

Sprawy finansowe będą na początku stycznia najważniejsze. Chętnie zajmiecie się planowaniem większych inwestycji i lokowaniem oszczędności. W styczniu nie będziecie też ani wzorem cierpliwości ani wyrozumiałości. Kto sądzi, że może Was wykorzystywać lub poganiać, ten bardzo się pomyli. Staniecie się teraz znacznie bardziej uparci i pewni siebie. Rodzina albo ktoś z bliskich znajomych okaże się dla Was źródłem nowych pomysłów i inspiracji. Niektóre Koziorożce mogą liczyć na ciekawe wiadomości od dalekich krewnych z zagranicy lub nawet zaskakujące wiadomości, które dotyczą spadku. Zainteresujcie się więc osobiście wszystkimi urzędowymi sprawami i zadbajcie o porządek w dokumentach. Trzymajcie wszystko pod kontrolą. W sprawach sercowych bez zmian, jednak uważajcie na swoją zazdrość, bo druga połówka nie daje Wam powodów do tego. Ktoś, na kim Wam zależy poczuje się zaskoczony Waszymi krytycznymi uwagami, a nawet może trochę się obrazić. Nie pomagajcie też ludziom nieproszeni i nie pośredniczcie w żadnych sporach, bo wszystko obróci się przeciwko Wam.

Wodnik (20.01 – 18.02)

Trochę zmian Wam na pewno na samym początku roku nie zaszkodzi. Wodniki będące w stałych związkach będą przeżywały teraz nawrót gorących uczuć. Styczeń u Wodników zostanie zdeterminowany przez ważne decyzje, które będziecie rodzinnie lub z grupą zaufanych osób podejmować. Będą to sprawy związane z domem, nieruchomościami oraz dużymi zakupami. Jeżeli myślicie o zmianie domu, nieruchomości czy kupnie działki to teraz jest na to najlepszy czas. Ważne decyzje możecie podjąć w pierwszym kwartale nowego roku, jednak z realizacją poczekajcie do połowy roku. Wodniki – single odetną się wreszcie od starych spraw, zrobią swego rodzaju podsumowanie i wyciągną wnioski. Przestaną rozpamiętywać to co było, a skupią się na tym, co może się pozytywnego zdarzyć w ich życiu. Dzięki temu pod koniec miesiąca pojawi się szansa na poznanie osoby, która może być od Was kimś bardzo ważnym w życiu. Osoba ta może być poznana w jakiejś sytuacji, która z pozoru nie sprzyja miłosnym spotkaniom, a jednak coś od razu Was do siebie przyciągnie. W pracy będzie małe zamieszanie, ale Wy wyjdziecie z tego zwycięsko. Zdrowie Wam dopisuje, co nie znaczy, że zostało Wam dane na zawsze.

Ryby (19.02 – 20.03)

Styczeń będzie dla Ryb bardzo dobry. W niemal każdej dziedzinie życia możecie liczyć na pomyślne zmiany, czyli tak jak marzyliście pod koniec starego roku. Nagle wszystko, co dobre przyspieszy, a sukcesy i dobre wieści dadzą taki efekt, że szybko zaczniecie wychodzić z kryzysu. Pozbędziecie się nareszcie uporczywych problemów i niepowodzeń. Tak, jak zeszły rok dał Wam się nam mocno we znaki, tak teraz będziecie mogli o tym, co złe zapomnieć i popędzicie do przodu z nową energią. Odzyskacie kontrolę nad swoim życiem i finansami. Wzmocnicie swoją pozycję w pracy, szef zacznie Wam okazywać szacunek i powierzać trudne, ale doskonale płatne zadania. To doskonały czas na duże, odważne przedsięwzięcia biznesowe, trudną rozmowę kwalifikacyjną, skomplikowane i stresujące negocjacje, otwarcie własnej firmy. Będziecie doskonale panować nad swoimi emocjami, nie poddacie się presji otoczenia, nie pozwolicie się też nikomu prowokować ani dominować. Cały styczeń należy do Was. Początek tego roku przyniesie też Rybom ogrom namiętności, jakich już dawno nie było w Waszym życiu. Możliwe, że Wasza życiowa mądrość i doświadczenie bardzo się teraz przydadzą w rodzinie. Ktoś zwierzy Wam się ze swoich kłopotów i właśnie Wam uda się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Pędząc więc jak rakieta w stronę słońca – dajcie też wsparcie potrzebującym.