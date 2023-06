Horoskop na czerwiec dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w czerwcu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę, albo wyjedzie na drugi koniec świata? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)





Czerwiec przyniesie Wam wiele ciekawych wyzwań. Jedne będą przysłowiową “bułką z masłem”, nad innymi przyjdzie Wam się nieco natrudzić. Nie musicie się martwić, ponieważ żadna z tych sytuacji nie będzie dla Was prawdziwym zagrożeniem. Poza tym właśnie w czerwcu dostaniecie energetycznego “kopa” i nic Was nie powstrzyma przed stawaniem oko w oko z trudnościami. Możliwe, że czekają Was też jakieś nieplanowane wydatki, ale sobie z tym poradzicie i w Waszym portfelu zostanie jeszcze całkiem sporo pieniędzy, warto coś odłożyć na wakacje. Jeśli w pracy zdarza Wam się jakieś problemy, dzięki Waszej sile, motywacji i ambicji, energii i determinacji zostaną one szybko rozwiązane. Bądźcie uważni na drodze, uważajcie na siebie na wyjazdach za miasto. Nie składajcie rodzinie i znajomym obietnic bez pokrycia i nie zachłyśnijcie się swoją mocą. Zdrowie będzie Wam dopisywać, jednak wszystko pod warunkiem, że zachowacie rozsądek i nagle nie rzucicie się do uprawiania kilku dyscyplin sportowych naraz. Wzbogaćcie swoją dietę o większą ilość warzyw - te na Wyspach są już coraz smaczniejsze.

Horoskop na czerwiec dla Byka (20.04-20.05)

Niech każdy Byczek w czerwcu stanie się nieco większym egoistą - w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Lubisz zgiełk, wielu ludzi koło siebie, ale zazwyczaj każdy coś od Ciebie chce. Zamiast ciągle myśleć o wszystkich wokół, pomyśl wreszcie o sobie. Zrób sobie gruntowne badania, zwłaszcza zwróć uwagę na tarczycę. W czerwcu postaw na pozytywne i wielotorowe zmiany. Niech Cię do zmian zmotywuje to, co niebawem Cię czeka. Gwiazdy mówią, że niebawem Twoje życie czeka wielka rewolucja, głównie w sferze uczuciowej. Warto, aby Byczki były na to przygotowane zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym. Oprócz dobrego nastawienia ważne będzie, abyście zmienili coś we własnym stylu, może wprowadzili więcej kolorów i odważnych fasonów? Panowie i panie powinni też wziąć się za zrzucanie nadprogramowych kilogramów, jeśli czują, że to im pomoże w lepszym postrzeganiu siebie. Niech czerwiec będzie miesiącem tylko i wyłącznie dla Ciebie, niech to będzie miesiąc inwestycji w lepszą przyszłość. Twój partner będzie nieco zaskoczony tymi zmianami, jednak nie zaszkodzi Waszemu związkowi odrobina zazdrości. Może i jego/ją zmotywuje to do pewnych zmian. Możliwe więc, że niebawem zrobi się w Waszym życiu uczuciowym bardzo namiętnie i gorąco, a zmiany stylu wyjdą Wam obojgu na zdrowie. Single będą teraz bardzo rozchwytywani przez amatorów piękna. W pracy mogą się zdarzyć małe nieporozumienia, ale wyjdziesz z nich obronną ręką.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Czerwiec może przynieść Bliźniętom wiele powodów do zadowolenia. Tym razem gwiazdy nie poskąpią Wam pozytywnej energii i chociaż będziecie Bliźnięta zmuszone do większego, niż zazwyczaj wysiłku, ponieważ o wszystko trzeba będzie się mocniej starać i bardziej mobilizować do działania. Mimo wcześniejszego spadku życiowej energii - teraz dacie radę skoncentrować na tym, co teraz dla Was ważne i praktyczne. Zarówno więc sukcesy zawodowe, jak i osobiste wymagać będą Waszych wzmożonych wysiłków, ale stać Was będzie na nie. Trudne sytuacje mogą pojawiać się na każdym kroku, ale nic Wam straszne nie będzie. Dzięki dobrej energii będziecie mocniej niż zwykle dbać o dobrą współpracę i kontakty z otoczeniem, które Wam się systematycznie będzie odwdzięczać. Uważajcie na sprawy finansowe i administracyjno - prawne, przemyślcie kilka razy i przeanalizujcie każdą podpisywaną umowę. Na szczęście zdrowie będzie Wam w ciepłym czerwcu dopisywać. Pomyślcie na jakim etapie życia teraz jesteście, co chcecie osiągnąć i jak jak do tego doprowadzić. Wszystko Wam się powinno udać. W związkach jeden z ciekawszych okresów, pełen harmonii i szczęścia. Single na najlepszej drodze do poznania kogoś wyjątkowego.

Rak (22.06-22.07)

Maj być może nie był najlepszym okresem dla Raków, jednak czerwiec zapowiada się znacznie lepiej. Pierwszy tydzień czerwca może wprawdzie przynieść Rakom pewne rozterki, może się nie udać załatwienie pewnych spraw urzędowych, jednak powinniście Raczki uzbroić się w cierpliwość i przeczekać złe chwile. Zła passa nie trwa wiecznie i minie już niedługo. Możliwe będzie w tym miesiącu również nadmierne okazywanie emocji i zazdrość o kogoś, na kim bardzo Wam zależy. Jeśli poczujecie drogie Raki ukłucie zazdrości w stosunku do kogoś, komu według Was jest lepiej, a na to nie zasłużył - musicie zwalczać tę cechę, ponieważ niszczy ona przede wszystkim Was samych. Czerwiec będzie ważny dla Was przede wszystkim w kontekście spraw uczuciowych. Zadbajcie o swoją miłość, uczucia, strzeżcie jej i spróbujcie jednocześnie pracować nad zazdrością, bo może to być miłość na całe życie. Koło singli atmosfera się zagęszcza. Z - pozoru - nic nieznaczących na początku gestów i wymiany zdań pomiędzy Tobą a kimś z bliskiego otoczenia może się narodzić wielka miłość, szacunek i ukojenie emocjonalne. Szkoda zmarnować taką szansę, więc miej oczy szeroko otwarte. W pracy więcej zadań, czas na nowe wyzwania i projekty, które rozpoczęte teraz - mogą przynieść duże sukcesy w kolejnych miesiącach. O nic się nie martw - po prostu działaj.

Lew (23.07-22.08)

Nie dajcie się w tym miesiącu tak łatwo "podprowadzać" znajomym, nieznajomym, ani sytuacjom, na które nie macie żadnego wpływu. Możliwe, że właśnie teraz, mimo mało sprzyjających okoliczności, zostaniecie dostrzeżeni przez pewnych ludzi z otoczenia, którzy zauważą Wasze starania przez cały ostatni rok i będą mieć dla Was jakąś propozycję, którą powinniście przyjąć bez długiego zastanowienia. Możliwe, że będzie to awans, ale niewykluczone też, że będzie to jakiś wyjazd za granicę, który przyniesie w późniejszym czasie, w dłuższej perspektywie, wiele dobrego. W tym miesiącu powinniście się też skupić mocniej na aktywności fizycznej, po to, by po prostu czuć się lepiej w swoim ciele i mieć jeszcze więcej energii życiowej, niż zazwyczaj. W sprawach uczuciowych również możecie się spodziewać dobrych zmian. Jeśli jesteście w związku - wybuchnie nowy płomień uczucia, single mają szansę znaleźć drugą połówkę, ale bądźcie ostrożne i nadmiernie nie emocjonujcie się na początku. Pod koniec miesiąca warto będzie zaangażować się w jakiś długoterminowy projekt. Nie bójcie się o finanse - te wyglądają nadzwyczaj dobrze. Nie przeholujcie tylko z wydatkami.

Panna (23.08-22.09)

Finansowe poczucie bezpieczeństwa oraz zadowolenie z samorozwoju i ruszenie z pewnymi tematami życiowymi do przodu - da Wam stabilizację w każdym aspekcie życia. Przede wszystkim doskonale będziecie się czuć w czerwcu emocjonalnie i będziecie tym zarażać innych. Musicie wiedzieć, że już niebawem, możliwe, że w drugiej połowie czerwca nadarzy Wam się sposobność, aby Wasze marzenia w końcu się ziściły. Bez pracy nie ma kołaczy, więc musicie się mocno do tego przyłożyć. Czeka Was już niebawem zaległa nagroda, na którą oczekujecie w związku z wysiłkami jakie podjęliście w pierwszym kwartale tego roku. Dobra passa sprawi, że nabierzecie nowych sił i zrealizujecie swoje plany. W stałych związkach zapowiada się w tym miesiącu niemal sielanka: wzajemne zrozumienie i emocjonalne otulenie oraz dążenie do realizacji wspólnych planów na przyszłość. Single muszą się uzbroić w cierpliwość, czerwiec to czas na przygotowania do ciekawego spotkania. Wiele jeszcze randek przed Wami zanim znajdziecie tego jedynego/tą jedyną. Takie spotkania też mogą wiele wnieść w Wasze życie - za każdym razem uczycie się czegoś nowego o płci przeciwnej. Zarówno tych, którzy mają partnerów jak i singli czeka niebawem bardzo atrakcyjny wyjazd.

Waga (23.09-22.10)

Wielu singli spod znaku Wagi już od dawna stara się sobie wmawiać, że nikogo w swoim życiu nie potrzebuje, a Wasze serce jest już zamknięte na nowe emocje i miłość. Jak każdy znak - nie chcecie być ponownie zranieni. Nie inaczej będą się zachowywać i ci, którzy nadąsani będą się oddalać od swoich partnerów. Taka postawa może negatywnie wpłynąć na Wasze związki, dlatego warto postawić na szczerą rozmowę, dzięki której unikniecie niepotrzebnych napięć i konfliktów. Single, które szukają swojej drugiej połówki, będą co prawda miały okazje do nawiązania nowych znajomości, ale Wasze niezdecydowanie i brak konkretów, postawa zamknięta - mogą już na wstępie skutecznie przekreślać szanse na stworzenie trwałego związku. Nic straconego jednak, gdyż najlepsze ciągle jeszcze przed Wami. W pracy wszystko układać się będzie po Waszej myśli. Sugerowane przez Was sposoby wyjścia z trudnych sytuacji okażą się wyjątkowo trafne, przez co zyskacie szacunek i uznanie w oczach współpracowników, jak również przełożonych. Unikajcie szablonowych rozwiązań, gdyż stawiając na innowacyjne metody, osiągniecie znacznie lepsze rezultaty i zostaniecie docenieni przez szefów. Końcówka czerwca może Was bardzo zaskoczyć. Pozytywnie.

Skorpion (23.10-21.11)

Czujecie, że ktoś Was ostatnio zawiódł, a pokładane nadzieje w przyjaźni zostały mocno nadszarpnięte. Jeśli więc ktoś bliski sprawił Ci w maju jakąś przykrość i musiałeś się zmierzyć z wielkim rozczarowaniem, to musisz to niestety teraz odchorować. Postaraj się wybaczyć, nawet jeśli jest to bardzo trudne. Nikt z nas przecież nie jest idealny i Ty również popełniasz błędy. Nie koncentruj się na złości, bo przecież każdy świat widzi inaczej i inne są dla każdego priorytety. Zamiast więc na rozpamiętywaniu żalu skup się na planowaniu… grilla ze znajomymi, wakacyjnego wypadu. Poczuj wewnętrzną siłę, spróbuj zapomnieć, skup się na pozytywnej przyszłości. Baw się życiem, planuj szalone letnie wieczory, umawiaj się z pozytywnie zakręconymi znajomymi. Czerwiec niesie dla Was same dobre rzeczy. W sprawach związkowych trochę złej krwi, ale to minie pod warunkiem, że weźmiecie się za kontrolowanie złego swojego nastroju, popracujecie nad malkontenctwem i wyzwolicie w sobie chęć do małego szaleństwa. Single znajdą się pod ostrzałem wielu zalotnych spojrzeń, przy odrobinie szczęścia wśród nich znajdzie się ktoś, kto Was zauroczy na dłużej.

Strzelec (22.11-21.12)

Nie będziesz się w czerwcu nudzić droga Panno, bo przewrotny los zadba o rozwój wydarzeń w tych dziedzinach, w których najmniej się tego spodziewasz. Bądźcie więc Strzelce czujne. Na szczęście dla Was w sprawach uczuciowych nastąpi stabilizacja. U singli właśnie czerwiec okaże się bardzo owocny w poszukiwaniach drugiej połówki. Wielu z Was “odbębni” randki, z których nic nie wyniknie i będą to jedynie spotkania jednorazowe. Żadnego zauroczenia, ani zainteresowania z Waszej strony. Nie szkodzi. Wszystko nas czegoś uczy, potraktujcie więc je jak trening przed czymś ważnym i prawdziwym. Wasza sytuacja finansowa nie będzie może w czerwcu najlepsza, ale nie traktujcie tego jako czegoś, co będzie “constans” i będzie trwać w nieskończoność. Wystarczy, że nieco przyciśniecie pasa, a już pod koniec miesiąca będzie znacznie lepiej na bankowym wyciągu. Możliwe, że ktoś zaproponuje Wam jakąś dodatkową pracę, co podreperuje Wasze finanse, a i Wasze samopoczucie. Znakomita będzie u większości z Was forma, zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Energia będzie Was wprost roznosić.

Koziorożec (22.12-19.01)

Jeśli miałeś teraz nadzieję na spotkanie z Twoją bratnią duszą - wykaż odrobinę cierpliwości. To już niebawem. Bardzo dobrze w sprawach uczuciowych rokuje druga część czerwca. Jeśli zaś jesteś w związku, mogą się pojawić drobne rysy i nieporozumienia. Przy odpowiednim podejściu z obu stron da się wszystko wyjaśnić i iść za rękę dalej w zgodzie i miłości. Ale do tańca potrzebne są dwie osoby, więc nie licz, że za naprawę i wyjaśnieniach odpowiedzialna jest tylko Wasza partnerka/partner. Korzystajcie w tym miesiącu z szans zawodowych, ponieważ właśnie teraz macie dobrą passę. Przybędzie Wam jednak obowiązków, ale też i godzin spędzonych w pracy, a tu taka piękna pogoda i większość znajomych już bawi się na wakacjach… Zajdą u Was w czerwcu pewne zmiany w podejściu do życia, z dużą szansą na to, że w najbliższej przyszłości przyniosą samo dobro i radość. Poddajcie się więc tym zmianom, bo nie dość, że nieuniknione, to przede wszystkim bardzo dla Was dobre. Nabierzecie dystansu do Waszych priorytetów, przestaniecie się zadręczać obowiązkami, popatrzycie na świat z lekkim przymrużeniem oka. Zwróćcie szczególną uwagę na swoją dietę. Dla zdrowia powinniście dołożyć też większą aktywność fizyczną, bo bikini body samo się nie zrobi.

Wodnik (20.01-18.02)

Już po 15 czerwca nadarzy Wam się okazja aby zrealizować marzenia, w tym spełni się tak długo oczekiwany wakacyjny wyjazd. Mimo wakacyjnego nastroju trzeba się trochę spiąć, żeby osiągnąć swoje cele, a trudności jakie staną Wam na drodze, tylko Was wzmocnią. Będzie coraz więcej okazji do nawiązania nowych znajomości oraz możliwości rozwoju w życiu zawodowym. U Wodników w związkach czerwiec będzie czasem stabilizacji oraz bliskości, co będzie miało wpływ na Wasze dalsze wspólne życie. Plany wakacyjne również Was do siebie zbliżą. Będzie to również czas, kiedy może dojść do próby wykorzystywania Was przez kogoś, miejcie się więc na baczności. Będziecie w czerwcu dostawać mnóstwo nowych propozycji zawodowych - każdą taką propozycję gruntownie przemyślcie. W życiu zawodowym pojawi się przełom, który wpłynie na Waszą karierę. Sytuacja finansowa ulegnie niespodziewanej poprawie dzięki systematycznej pracy i rozwijającej się karierze zawodowej. Nadchodzi spokojny czas stabilizacji, który może wydawać się nudny, ale da on poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju. Miłosne życie singli czeka wielka rewolucja już na przełomie czerwca i maja. Miejcie się na baczności, bo może to być bardzo emocjonalny czas pełen sprzecznych uczuć.

Ryby (19.02-20.03)

Wszystkie dziedziny życia, na jakie powinniście zwrócić w czerwcu uwagę, to dobra komunikacja z bliskimi i ze współpracownikami oraz konieczność pogodzenia obowiązków domowych z zawodowymi. Jeśli ta sztuka Wam się uda, to mimo że początek miesiąca okaże się dość burzliwy, to jednocześnie wymusi na Was konieczność przystosowania się do zmian, jakim od dłuższego czasu jesteście poddawani. Jakaś sytuacja w pracy lub w domu uświadomi Wam pewne braki i skłoni Was do pogłębiania wiedzy koniecznej do rozszerzenia zakresu działalności. Jeśli zajmiecie się tym w tym miesiącu, to gwiazdy gwarantują, że ten krok bardzo Wam się opłaci i pomoże pokonywać szybko kolejne szczeble kariery. Skoncentrowanie się na własnych dążeniach i ambicjach może Wam pomóc również w życiu osobistym. Single mogą spotkać niebawem kogoś, kto okaże się w niedalekiej przyszłości kimś bardzo ważnym w Waszym życiu. Ci, którzy mają już swoją drugą połówkę, niech jej poświęcą znacznie więcej czasu i zaangażowania. Z korzyścią dla Was obojga. Przeglądajcie wakacyjne katalogi - wspólne wakacje i pluskanie w morzu doskonale by Wam zrobiło.

