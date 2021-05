Horoskop na czerwiec 2021 dla czytelników "Polish Express"

Co nas czeka w czerwcu 2021? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy.

Baran (21.03-19.04)

W czerwcu będziesz chciał Baranie koniecznie wyjechać gdzieś na weekend, iść na imprezę, odpocząć od szalonego tempa, w jakim ostatnio żyłeś. To nie będzie dla Ciebie żaden problem, bo wpadniesz na pomysł jak pogodzić różne dziedziny życia i do tego zarobić ekstra kasę. Nagle zorientujesz się również, że ostatnio za mało koncentrowałeś się na swoich sprawach i działałeś zbyt szybko i chaotycznie, a przecież tyle chciałeś osiągnąć i tyle miałeś planów. Rób więc wszystko ze spokojem i opanowaniem, a przez cały miesiąc będziesz miał powodzenie w każdej zaplanowanej sprawie. Bądź systematyczny, konsekwentny, a zrealizujesz na przełomie czerwca i lipca wszystko, co chciałeś osiągnąć. Pod koniec czerwca przypomnisz sobie o kimś, kto zawrócił Ci w głowie podczas poprzedniego wakacyjnego wyjazdu. Słońce będzie sprzyjać beztroskiej zabawie i romansom. Najlepsze dni na romantyczne i namiętne randki to połowa czerwca. Uważaj jednak, żeby za bardzo nie "odfrunąć", bo romanse bywają porywające i fascynujące, jednak zazwyczaj nie są długotrwałe.



Byk (20.04-20.05)

Czerwiec zapowiada się dla Ciebie bardzo interesująco.Idź na całość i nie przejmuj się, co mówią o Tobie inni. Być może ktoś, z kimś kiedyś wiele Cię łączyło da Ci jakiś znak i Wasza znajomość odżyje na nowo. Uważaj tylko, aby Twoim miłosnym planom nie zaszkodziły plotki. Nie zwierzaj się zazdrosnym przyjaciółkom, kolegom, a nikt nie popsuje Ci nastroju, już nieraz wpadałeś Byczku w kłopoty z powodu zbyt szczerych zwierzeń, które zostały wykorzystane przeciwko Tobie. W pracy pamiętaj o swoich obietnicach, a wiele trudnych spraw zacznie układać się po Twojej myśli. W razie problemów zaufaj starszym współpracownikom, bo ich doświadczenie okaże się bardzo pomocne. Dobrze Ci zrobi, jeśli zabierzesz się za porządki. W pracy wyplączesz się z układów i zależności, które nie są Ci do niczego potrzebne, dlatego pewne problemy przestaną ci doskwierać, a wrogowie chętnie wyciągną rękę na zgodę. Pod koniec czerwca na dobre pochłoną Cię sprawy miłosne. Nie oszczędzaj na tym, co dla Ciebie ważne, zadbaj o to, co dla Ciebie ważne. Jeśli jesteś singlem, to masz szansę spotkać kogoś wyjątkowego dzięki dyskretnemu pośrednictwu dobrych przyjaciół. Nie opieraj się przeznaczeniu.



Bliźnięta (21.05-21.06)

Do służbowych zebrań i wymagających cierpliwości projektów trudno będzie Cię teraz zmusić, skoro za oknem słońce i marzą się wakacje w ciepłym miejscu. W czerwcu planety będą sprzyjać przede wszystkim dobrej zabawie. Daj się więc porwać rozrywkowej aurze, bo szczęście sprzyja Ci w sprawach towarzyskich i miłosnych. Układ planet sprawi, że wreszcie będzie z kim pogadać i się pośmiać. W miłości też zrobi się gorąco. Jesteś pod opieką Wenus, która zapewni powodzenie, w stałych związkach zrobi się romantycznie. Czerwiec przyniesie korzystne rozstrzygnięcie wielu miłosnych spraw i dotyczy to zarówno Bliźniąt w związkach, jak i tych poszukujących swojej drugiej połówki. Dlatego nie siedź przed komputerem czy telewizorem, tylko uprawiaj sport i bierz udział w wycieczkach czy spacerach. Od drugiej połowy czerwca trochę bardziej uważaj na to, co dzieje się w pracy. Pod koniec czerwca masz szansę odnieść sukces w sprawach zawodowych, ale najpierw zabierz się za nadrabianie zaległości, skończ zaplanowane projekty. Możliwy awans lub wyższa pensja. Czerwiec będzie dla Ciebie dobrym miesiącem, jednak najlepsze jeszcze przed Tobą.



Rak (22.06-22.07)

Drogi Raczku, już w tym miesiącu nadarzy się świetna okazja aby zrealizować swoje marzenia. Należy jednak zacisnąć pasa i więcej od siebie wymagać. Problemy jakie Cię spotkają, związane z nowym przedsięwzięciem, nie od razu będą przez Ciebie zauważone. Nadanie kształtu marzeniom i realizacji postawionych planów, będzie możliwa jedynie dzięki pozytywnemu nastawieniu i dobremu humorowi. W pracy pojawi się wiele możliwości rozwoju i awansu zawodowego, szansa na skok do góry. W związkach czerwiec to czas harmonii, miłości i wspólnych planów na przyszłość. Zrozumienie partnera będzie początkiem wspólnych przedsięwzięć na przyszłość oraz dobrego zrozumienia na poziomie intelektualnym i komunikacji między Wami. Nie pozwól, aby ktokolwiek wykorzystywał Twoje dobre serce i energicznie zabierz się za wyjaśnianie skomplikowanych sytuacji życiowych. Spotkania i wszelkie kontakty z ludźmi będą przebiegać pomyślnie oraz będą sprawiały że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Słaba kondycja będzie nakłaniała do tego aby uważać na swoje zdrowie. Systematyczna praca i konsekwencja w robieniu kariery wpłynie znacząco na poprawę statusu materialnego. Czas jaki nadchodzi będzie okresem stabilizacji oraz rozwoju bezpieczeństwa i stabilizacji.

Horoskop dla Lwa na czerwiec 2021 (23.07-22.08)

Warto by było, żeby Lew w czerwcu postępował w sposób dyplomatyczny i był daleki od podejmowania pochopnych kroków. W delikatnych sytuacjach jest to niezbędna strategia, jeśli ma zaistnieć choćby najmniejsza szansa na osiągnięcie zamierzonych planów. Czasami wszystkie zainteresowane strony muszą pójść na kompromis. Staraj się więc za wszelką cenę szukać porozumienia, nie szukaj zwady. Jeśli okażesz się wytrwały, z czasem odniesiesz upragniony sukces i pogodzisz zwaśnionych członków rodziny. Na Tobie opiera się teraz zjednywanie sobie sprzymierzeńców i pojednanie tych, którzy nie umieją lub nie chcą się porozumieć. W czerwcu będziesz bardzo zajęty, nie tylko sprawami rodzinnymi. Obowiązków będzie Ci szybko przybywać, więc nie znajdziecie dużo czasu na odpoczynek i rozrywki. Nawet w domu czeka Cię sporo pracy i nadrabiania jakiś zaległości. Lew powinien więc każdy dzień dobrze sobie zaplanować, jeśli chce maksymalnie wykorzystać swoje możliwości. A trzeba przyznać, że ma ich sporo. Mimo nawału pracy, spraw rodzinnych będziesz miał w czerwcu i tak mnóstwo dobrej energii, a zdrowia nie zabraknie.



Panna (23.08-22.09)

Twoja zaniedbana w ostatnich miesiącach kondycja nie wróci z dnia na dzień, powinieneś zacząć ją systematycznie odbudowywać, a to pozwoli Ci przywrócić straconą formę. Czerwiec będzie też dla Panny okresem wytężonej pracy. Z dnia na dzień będą się nawarstwiały coraz to nowe zadania, a wszystko będzie niezwykle ważne i pilne. Bez zadbania o odpowiednią kondycję psychiczną i fizyczną nie podołasz tylu zajęciom. Jeśli więc odpowiednio się przygotujesz od drugiej połowy czerwca otworzą się przed Tobą nowe możliwości zawodowe. Posypią się bardzo ciekawe oferty pracy. Czasu będziesz miała, Panno, niewiele, aby podjąć decyzję o zmianie firmy. Dostaniesz propozycję, którą trzeba będzie rozważyć błyskawicznie, w przeciwnym razie przepadnie, a to ogromna szansa dla Ciebie. W miłości drobny zastój, może nawet tchnie trochę nudą, ale to cisza przed burzą. Jeśli jesteś singlem możesz się już niebawem zdziwić jak ktoś nie w Twoim typie zawróci Ci w głowie. Warto zmienić swoje nastawienie do poszukiwań "idealnego partnera" i otworzyć oczy i serce na kogoś, komu wcześniej nie dałabyś Panno szans. Warto!



Waga (23.09-22.10)

Waga w czerwcu będzie się zajmować przede wszystkim urozmaiconym życiem towarzyskim, będzie też "siała zamęt" u płci przeciwnej. Będziesz brać udział w każdej możliwej imprezie, nie obejdzie się bez Ciebie żadne party. Nie mogłaś się Wago doczekać wolności, kiedy tylko będzie można wreszcie odreagować miesiące izolacji, zamknięcia i stresu. Będziesz bardzo skłonna do romansów i podrywów, a gwiazdy dodadzą Ci niesamowitego uroku i kokieterii, dlatego też romansowe i samotne Wagi mają duże szanse na spotkanie na swojej drodze miłości. Wagi w stałych związkach mogą liczyć na dobre układy z partnerem i odnowienie uczuć. W pracy również będą kwitnąć, ale głównie tam, gdzie potrzebne będą ich umiejętności dyplomatyczne i negocjacyjne. Będą dobrze się czuły, gdy sytuacja będzie spokojna, a otoczenie harmonijne i do osiągnięcia takiego stanu w miejscu pracy będą dążyć. Trudne stanie się jednak godzenie pracy z życiem towarzyskim. Na szczęście dobra energia Cię Wago nie opuści, pod warunkiem, że będziesz też pilnować terminów, deadline'ów i nie zapomnisz o jako takiej samodyscyplinie.



Skorpion (23.10-21.11)

W czerwcu powinieneś poświęcić sobie dużo czasu i czułości, traktować siebie tak, jak traktuje się swoich najbliższych: rodzinę i bliskich znajomych. Kiedyś baterie się wyczerpują, a satysfakcja z uszczęśliwiania innych przestaje wystarczać. Skorpiony nie boją się mówić głośno o swoich potrzebach, pragnieniach czy marzeniach, jednak zawsze jest ktoś lub coś pilniejszego, niż Ty sam i Twoje potrzeby. Daj więc działać innym, bo Twoi bliscy z pewnością czekają na szansę, aby móc się za Twoje dobro odwdzięczyć. Spróbuj im to ułatwić, bo bycie niezależnym nie wyklucza bycia otoczonym miłością i korzystania z pomocy innych. Zamiast więc ciągłego zarzekania się, że niczego nie potrzebujesz i poradzisz sobie sama/sam daj się po prostu porozpieszczać i nosić na rękach. W pracy bądź ostrożny, bo nadmiar obowiązków, które ostatnio wziąłeś na siebie sprawiły, że niektóre zadania nie poszły Ci najlepiej. Ktoś już zresztą czeka na Twoje najmniejsze choćby niedociągnięcie. W sprawach sercowych na szczęście dobrze się układa, dla singli od czerwca nastaje czas miłosnych zawirowań, poznawania nowych ludzi, wśród których może być i ten/ta najważniejsza/-szy.



Strzelec (22.11-21.12)

W tym miesiącu Strzelec za wszelką cenę musi jakoś zapanować nad chaosem w swoim życiu. Utrzymanie wewnętrznego spokoju jest teraz niezwykle ważne, ponieważ nadszedł czas stawiania czoła napiętym sytuacjom, dlatego musisz się opanować - inaczej sobie nie poradzisz. Pomocne okaże się na pewno wsparcie kogoś dysponującego dużym życiowym doświadczeniem. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do tej osoby o poradę, dzięki temu unikniesz złych decyzji, a może nawet i życiowych dramatów. W sprawach miłosnych opanuj zazdrość, poświęć więcej czasu drugiej połówce, od razu staraj się rozwiązywać drobne konflikty, nie doprowadzaj do eskalacji problemów. Single mogą się czuć zawiedzione tym, że wielu potencjalnych partnerów jest wokół, a nikt tak naprawdę nie może przykuć Waszej uwagi. Spokojnie - im bliżej wakacji, tym więcej ciekawych ludzi wokół Was. Już niebawem los się do Was uśmiechnie. Wrzućcie na luz - przeznaczenia nie da się oszukać.



Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Czerwiec ma dla Ciebie dużo dobrego, więc śmiało realizuj swoje plany i nie przejmuj się niczym, bo teraz planety bardzo Ci sprzyjają. Wszystko przychodzić Ci będzie z łatwością, a ludzie będą Ci wyjątkowo przychylni. Dzięki intuicji i inwencji twórczej pokonasz blokujące Cię przeszkody i szybko zasłużysz na pochwały przełożonych, możliwy znaczny awans. Twoje pomysły będą na wagę złota i zdobędą wśród współpracowników doskonałe opinie, a praca z Tobą będzie sprawiała innym wielką przyjemność. Nie przegap tylko okazji do randki, bo twoje miłosne losy też mogą się w czerwcu nagle odmienić. Tym razem wszystko zależy od Ciebie. Jeśli chcesz aby namiętny romans przetrwał, to przejmij inicjatywę i nie wypuść z rąk swojej zdobyczy. Pod koniec miesiąca możesz mieć więcej pracy niż zwykle, nie bądź jednak leniwy i dotrzymuj wszystkich terminów. Ktoś ważny będzie Ci wdzięczny za zaangażowanie i też Ci kiedyś pomoże. Już niebawem czeka Cię jakiś ważny wyjazd, który przyniesie same korzyści. Uważaj na siebie, zrób testy z krwi, pij więcej wody.



Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)



W czerwcu miłość, szczęście i powodzenie będą Ci sprzyjać. Nie będziesz mieć specjalnie powodów do narzekań. Z tego powodu warto rozpocząć pewną interesującą sprawę, która pochłania Cię od jakiegoś czasu, bo to właśnie teraz jest największa szansa na to, że spotka się ona z powodzeniem. Niekiedy, aby coś osiągnąć, trzeba zaryzykować, a Ty dobrze o tym wiesz. Angażuj się w nowe przedsięwzięcia i rób wszystko, co masz w swojej mocy, aby doprowadzić je do zakończenia. Możliwe, że właśnie w tym miesiącu przeżyjesz gorący romans z pewną fascynującą osobą, która będzie mieć dobre serce i szczere intencje wobec Ciebie. O ile dacie z siebie troszkę więcej i obydwoje potraktujecie Wasz związek bardziej serio, wtedy możecie mieć szansę na stworzenie związku idealnego. Choć mocno się różnicie od siebie, to jednak będą pewne sprawy, które was zbliżą do siebie. W końcu nie od dziś wiadomo, że przeciwieństwa się przyciągają. W związkach wręcz sielanka. Możliwe, że perspektywa wspólnego urlopu w najbliższym czasie da Wam dużo dobrej wspólnej energii. Uważajcie jednak na przeziębienia - z pozoru błahe, mogą się ciągnąć dłużej niż myślisz.

Horoskop dla Ryb na czerwiec 2021 (19 lutego - 19 marca)

Czerwiec będzie dla Ciebie synonimem lekkości i przyjemności. Czeka Cię wiele satysfakcji i dobrych chwil w tym miesiącu, a naprawdę jak rzadko kiedy - będą one na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, w jakiej znajdziesz się sytuacji, nie będziesz miał problemów z pozytywnym nastawieniem innych do Ciebie. Jest to być może również czas na nowe znajomości, będące w harmonii z wartościami, którymi się kierujesz. Miłość wyciąga do Ciebie ręce i to zarówno do tych, którzy są już długo "sparowani", jak i do tych, którzy dopiero się odnaleźli. Nawet i single mają właśnie w czerwcu największe szanse na znalezienie swojej drugiej połówki. Jest to też idealny czas, aby zadeklarować swoje uczucie ukochanej osobie lub zakończyć te związki, które i tak od dawna nie działały. Jeśli jesteś w niejasnej sytuacji, gwiazdy pomogą Ci w obraniu konkretnej drogi, która będzie dla Ciebie pozytywna w późniejszym czasie. Zaczniesz widzieć wszystko bardzo wyraźnie i zrozumiesz, że pewnych spraw lepiej nie naprawiać, a pewnym ludziom należy dać odejść. W pracy bez zmian, wszystko powinno układać się znakomicie.