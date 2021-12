Horoskop na 2022 dla każdego znaku zodiaku. Co czeka się w nowym roku?

Fot: Pixabay

Co zostało zapisane w gwiazdach w związku ze zbliżającym się wielkimi krokami 2022 rokiem? Czego możemy spodziewać się w naszej najbliższej przyszłości? Oto HOROSKOP na 2022 dla wszystkich czytelników "Polish Express".

BARAN (21 marca – 19 kwietnia)

Rok 2022 będzie dla ciebie rokiem zmian, zarówno tych mniejszych, jak i większych. Z odwagę podchodź do wyzwań, które będą przed tobą się pojawiać. Chwytaj byka za rogi ze śmiałością, a może okazać się, że los zdecydowane działanie nagrodzi awansem! W miłości natomiast niech głos rozsądku przeważa nad porywami serca. Zadbaj o aktywność fizyczną.

BYK (20 kwietnia – 20 maja)

Byki powinny przygotować się na duchową przemianę. Jakieś wydarzenie, jakieś spotkanie może sprawić, że konieczna będzie rewizja priorytetów życiowych i podjęcie próby odnalezienie na nowo spokoju duszy. Pamiętaj, żeby umieć znaleźć czas na odpoczynek. W sprawach sercowych spodziewaj się "zastoju", choć zawodowo możesz oczekiwać prawdziwej kawalkady wyzwań.

BLIŹNIĘTA (21 maja – 20 czerwca)

Nowy rok, nowa ja - w przypadku bliźniąt ten wytarty do cna slogan może okazać się prawdziwy! Zmiana garderoby - świetny pomysł! Dieta i siłownia - warto spróbować! Nowy partner - czemu nie? Gwiazdy będą ci sprzyjać, oby tylko nie zabrakło ci cierpliwości i samozaparcia. Niemniej, uważaj na swoje zdrowie! W 2022 roku mogą cię również dopaść konsekwencje przeszłości.

RAK (21 czerwca – 22 lipca)

W 2022 roku pamiętaj, jak ważne jest zdrowie psychiczne i twój stan mentalny. Nie daj się jesiennej chandrze, wiosną ładuj akumulatory. W relacjach międzyludzkich pamiętaj o tym, jak ważny jest kompromis. Tyczy się to również związków. Rozczarowania będą przeplatały się z sukcesami.

LEW (23 lipca – 22 sierpnia)

Rodzina jest ważna i dobitnie przekonasz się o tym w zbliżającym się roku. Czas na miłosne uniesienia pojawi się już latem. 2022 może okazać się dla ciebie bardzo spokojnym, pod wieloma względami, czasem. Warto to wykorzystać. Nie daj się jednak stłamsić codziennym obowiązkom. Szukaj wyjątkowości w powszechności.

PANNA (23 sierpnia – 22 września)

Zbliżający się rok może okazać się dla ciebie czasem porządkowania bałaganu. Lub bałaganów. W sprawach miłosnych daj sobie czas na zastanowienie się i refleksję. Zresztą, w innych sprawach również nie idź "na żywioł". Spokój będzie twoim sprzymierzeńcem. Zadbaj o zdrowie.

WAGA (23 września – 22 października)

Niech porażki nie wpędzają cię w przygnębienie. Przetrwaj trudny okres, będzie lepiej. Pamiętaj, żeby w podejmowaniu decyzji kierować się swoim dobrem i swoim sumieniem. Nie próbuj zadowolić innych. Nie rezygnuje z innych planów, nawet tych mniejszych.

SKORPION (23 października – 21 listopada)

Jeśli było ciężko, to będzie lepiej! Pamiętaj tylko, żeby nie dać się ponieść emocjom. Szczególnie w kwestii związków, zamiast kłócić się, lepiej rozmawiać. Nie zapomnij zaplanować urlopu i skutecznie wypocząć. Jeśli szykujesz się do zmian w swoim życiu, to przypilnuj, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

STRZELEC (22 listopada – 21 grudnia)

Pamiętaj o swoich przyjaciołach i innych osobach, które są blisko. Może czas zakopać topór wojenny, przynajmniej w niektórych przypadkach? W pracy bez większych zmian, ale w miłości może czekać cię prawdziwe trzęsienie ziemi, które swój początek znajdzie w czymś mało znaczącym. Warto przyjrzeć się detalom. Jeszcze zimą jedź na urlop.

KOZIOROŻEC (22 grudnia – 19 stycznia)

Człowiek to istota omylna, nie jest niczym złym przeprosić za swój błąd i naprawić go. Na horyzoncie majaczą kłopoty finansowe. Pamiętaj o oszczędnościach, nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Ze zdrowiem wszystko w porządku, w miłości - pilnuj się, okazje lubią przechodzić koło nosa! Miej oczy szeroko otwarte...

WODNIK (20 stycznia – 18 lutego)

Los daje, los odbiera - nie ma co się złościć, nie ma co rozpamiętywać przeszłości, lepiej skupić się na przyszłości. Trzeba iść do przodu, nie warto się oglądać za siebie! Szczególnie pod kątem zawodowym. Nie zaniedbuj diety i zdrowia, szczególnie w chłodniejszych miesiącach.

RYBY (19 lutego – 20 marca)

Nie daj się ponieść zbytniej pewności siebie, wielu ona już zgubiła. Arogancja i zbyt wysokie mniemanie mogą mieć poważne konsekwencje. Z pokorą i po cichu idź przez ten 2022 roku. Wkrótce pojawi się wiele nowych szans, ale nie z każdej warto skorzystać. W miłości nie oczekuj żadnych fajerwerków, ale nie będzie też źle. Pamiętaj o zdrowym odżywaniu, wyjątkowo w okresie zimowo-jesiennym.