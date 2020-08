Horoskop jesienny dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka

Co nas czeka jesienią? Czy ktoś z nas właśnie teraz spełni swoje marzenia o wielkiej miłości? Czy kogoś czeka rozstanie, nowa praca, a może przeprowadzka do innego miasta lub kraju? Oto, co czytelnikom “Polish Express” mówią na ten temat gwiazdy.



Horoskop jesienny na 2020 rok



Baran (21.03-19.04)



Pierwsza połowa jesieni nie przyniesie ogromnych zmian w Twoim życiu, ale nie będziesz się na pewno nudzić. Zwłaszcza sfera uczuciowa jesienią rozkwitnie. Jeśli jesteś singlem lub singielką znajomość z pewną bardzo żywiołową osobą rozpocznie się z hukiem i zanim się obejrzysz, wplączesz się w trudny do określenia układ. Na przekór jesiennym chłodom w Twoim życiu zrobi się bardzo gorąco, a pod koniec września wręcz duszno, tak więc przygotuj się na mocne emocje. Jeśli jesteś w stałym związku, to jesień będzie dla ciebie trudna. Zaczniesz się zastanawiać, czy związek, który tworzysz, jest taki, jaki powinien być, a osoba z którą dzielisz życie taka, jak myślałaś/-łeś na początku znajomości. W pracy przygniecie Cię rutyna, ale nie dasz się jej złamać.



Byk (20.04-20.05)



Byczki to znaki kochliwe i lubiące być w centrum uwagi płci przeciwnej. Jeśli jesteś w stałym związku, to wrzesień i październik spędzisz u boku partnera. Twój ukochany obdarzy cię troską i czułością, a ty wreszcie poczujesz się bezpiecznie. W drugiej połowie jesieni zaczniesz szukać wrażeń, ale nie w ramionach ukochanej/ukochanego. Twoje zauroczenie nie potrwa długo, jednak odbije się piętnem na Twoim związku, bądź więc czujna/-y i nie dawaj się ponieść ani wmanipulować w coś, co może zniszczyć Twój długoletni związek. Jeśli jesteś singlem - jesień to świetny czas na rozglądnięcie się wokół, ponieważ ktoś, na kogo w ogóle nie zwracasz uwagi ze względu na wiek - będzie Ci tak długo nadskakiwał, że w końcu umówisz się na randkę. A potem... To może być coś naprawdę poważnego. W pracy trochę zmian, możliwa zmiana szefa. Uważaj na to co mówisz głośno, bo ktoś chce Ci zaszkodzić.







Bliźnięta (21.05-21.06)



Jesień nigdy dobrze Cię nie nastrajała, a w czasie pandemii koronawirusa czujesz się jeszcze bardziej niż zwykle osamotniona/-ny w swoim życiu. Poczujesz się też mało atrakcyjna/-y i zniechęcona/-y. Nie będziesz mieć ochoty na żadne wypady ze znajomymi, to Netflix będzie Twoim najlepszym przyjacielem. Jednak koniec sierpnia i początek września przywołają ci na myśl kogoś, kogo kochałaś/-eś. Zaczniesz wspominać waszą znajomość, zaczniecie się spotykać coraz częściej, aż w końcu wskrzesisz to, co dawno temu umarło. Znów poczujesz gorącą lawę w sercu i to znajome podniecenie. Planety będą ci sprzyjać i ułatwią kontakt z dawną miłością. Jeśli chodzi o pracę i zdrowie - sierpień przyniesie kilka nowych rozwiązań, w tym jedno słuszne. Szef zauważy, że mocno się starasz i masz głowę pełną pomysłów, dlatego zaproponuje Ci jakiś samodzielny projekt. Jeśli projekt uda Ci się wykonać tak jak zamierzałeś/-łaś czeka Cię podwyżka i awans.



Rak (22.06-22.07)



Pierwsze tygodnie jesieni nie przyniosą zmian. Wręcz przeciwnie, poczujesz stagnację, zwłaszcza jeśli jesteś w związku. Partner zajmie się swoim życiem i sprawami zawodowymi, a Ty poczujesz się odrzucona/-y. Zacznie odnosić sukcesy i będziesz cieszyła się jego szczęściem, jednak na długo ci to nie wystarczy, bo będzie Ci brakować swoich własnych sukcesów. Stanie się to najpierw kością niezgody między Wami, jednak dojdziecie do porozumienia, a Ty krok po kroku zaczniesz się koncentrować na swoich zwycięstwach i planach. Jesteś singielką? Wenus wróży ci romans. Mężczyzna, z którym spędzisz pasmo upojnych nocy, będzie kimś, kogo już od dawna znasz. Zaskakujący rozwój wypadków sprawi, że znajdziecie się w sypialni sam na sam i skorzystacie z tej sytuacji. Wasz romans nie przerodzi się w związek, ale nawet przez chwilę nie będziesz żałować tego, co między wami zajdzie. W pracy pewne zmiany, ale nie dotkną Cię i będziesz na fali zwyżkowej.



Lew (23.07-22.08)



Jeśli jesteś w długoletnim związku - późną jesienią czekają was trudne, lecz nieuniknione rozmowy. To, co sobie powiecie, zmieni wasze podejście do niektórych spraw. Planety mówią, że w niektórych związkach wszystko stanie na ostrzu noża. Wiele par wyjdzie obronną ręką z kryzysu, niektóre się rozstaną. Dla Lwic i Lwów wolnego stanu jesień będzie czasem podbojów. Nabierzecie ochoty na flirt i otworzycie się na nowe znajomości. Będziecie emanować energią i każdy będzie chciał znaleźć się w Waszym towarzystwie. W drugiej połowie jesieni jest szansa, że jeden z flirtów przejdzie w fazę związku. Zaczniesz na poważnie brać pod uwagę opcję stworzenia stałego związku, a będzie to dla Ciebie nowość. W pracy same sukcesy, duże pieniądze, być może służbowy wyjazd.



Panna (23.08-22.09)



Panny tej jesieni będą romantyczkami/-kami. Na pozór zimne i zdystansowane Panny zaczną jesienią gruntowne zmiany w swoim podejściu do miłości. Jeśli jesteś w związku, to twoje uczucia względem partnera rozkwitną. Twoja ukochana/- ukochany nie pozostanie ci dłuży i również obdarzy cię szczerymi i ciepłymi uczuciami. Uda wam się spędzić razem więcej czasu i dobrze go wykorzystacie. Single znowu, po wielu klęskach na tym polu, zaczną szukać swojej drugiej połówki na portalach randkowych i w parkach. Jeśli obecnie narzekasz na brak męskiego /damskiego towarzystwa, to tej jesieni się to zmieni i będziesz rozchwytywana/-y. W pracy i ze zdrowiem wszystko będzie w porządku - żadnych zmian.



Waga (23.09-22.10)



W sprawach sercowych jesienne burze, czasami deszcze, czasami wyjdzie słońce. Będzie dużo emocji, zarówno jeśli jesteś singielką/singlem, ale też jeśli jesteś w stałym związku. W sierpniu i wrześniu powieje trochę chłodem, a w twoim związku zrobi się niewesoło. Będziesz musiał/-a podjąć radykalne działanie, ale trud, który włożysz w ratowanie tego, co już zbudowałaś/-eś, nie pójdzie na marne. Druga połowa jesieni przyniesie więcej pozytywów i dobrej energii. Twój ukochany/-a zacznie się starać, a i Ty dostrzeżesz u partnera to, czego wcześniej nie dostrzegałaś/-eś. Jeśli jesteś singielką lub singlem to na twoim horyzoncie pojawi się zmysłowy Byk. Początki waszej znajomości nie będą łatwe, zwłaszcza że każde z was będzie chciało wywalczyć dla siebie własną przestrzeń. Pomimo trudności pojawi się między wami szczere uczucie. W pracy trochę zawirowań, ale wszystko dobrze się skończy. Zrób podstawowe badania krwi, możesz trochę czuć się osłabiony.



Skorpion (23.10-21.11)



W sprawach sercowych piękny czas, zwłaszcza jeśli jesteś singielką/singlem. Pod koniec września poznasz kogoś, kto przypadnie ci do gustu, bo będzie to niezmiernie inteligentny i pewny siebie Koziorożec, który nie lubi stać w miejscu. Jego apetyt na życie okaże się zaraźliwy i chcąc dotrzymać mu kroku, zaczniesz się rozwijać. Odkryjecie wspólną pasję, która połączy was na dłużej. W drugiej połowie jesieni pojawią między wami nowe uczucia. Jeśli jesteś w związku, to jesień będzie sprzyjała szczerym rozmowom i snuciu planów na przyszłość. Twój ukochany zapragnie zrobić krok do przodu. Będzie to wspólne zamieszkanie lub oświadczyny. W pracy będzie dość ciężko - przetasowania, nowe zadania, ale wszystkiemu podołasz i tylko spokój i konkrety będą Twoimi sprzymierzeńcami. Niech się martwią inni, Tobie głos z głowy nie spadnie. Uważaj na swoje zdrowie, nie stresuj się, idź do spa lub na długie spacery.



Strzelec (22.11-21.12)



Jesienne tygodnie przyniosą ożywienie w sferze Twoich uczuć. Twoje serce otworzy się na miłość i poczujesz ją już pod koniec września. Jeśli jesteś w związku, to spojrzysz na swojego partnera inaczej niż zwykle i dojrzysz w nim to, czego wcześniej nie widziałaś. Wasz związek zmieni się na lepsze zarówno pod względem duchowym jak i fizycznym. W drugiej połowie jesieni wasze życie sypialniane zmieni się nie do poznania. Nabierzecie ochoty na eksperymenty i zacznie się bawić seksem. Wszystko, czego spróbujecie, umocni wasz związek i sprawi, że staniecie się sobie jeszcze bliżsi. Jeśli jesteś singlem/singielką jesienią poczujesz się jak w Saint Tropez latem. Będziesz się cieszyć ogromnym powodzeniem, jednak musisz uważać, żeby nie iść w ilość, tylko w jakość. Skup się na kimś, kto na pozór nie jest wyjątkowo atrakcyjny, jednak ma Ci mnóstwo do zaoferowania... Miej więc oczy otwarte... W pracy mocne zmiany, może będziesz musiał/-ła zaktualizować swoje CV i ruszyć na podbój rynku pracy.





Koziorożec (22.12-19.01)



Jesień będzie dla ciebie doskonałą i ożywczą porą roku. Jeśli jesteś w związku, to kolejne miesiące przyniosą ci wiele wrażeń i wzruszeń. Wrzesień będzie wyjątkowy, a ty u boku swojego partnera poczujesz się niczym zakochana nastolatka/-tek. Jednak już kolejne miesiące nie będą takie wesołe, prawdopodobnie będziecie musieli się zmierzyć z nowym wyzwaniem. Z początku was to przerośnie, ale wsparcie kogoś z rodziny pomoże wam przetrwać trudności. Jeśli jesteś singielką, to jesień nie przyniesie spektakularnych zmian. Nie będziesz się jednak nudzić – wręcz przeciwnie, na twojej drodze pojawi się interesujący Wodnik, dzięki któremu odzyskasz wiarę w miłość. Wasza znajomość będzie się rozwijać powoli, ale z dobrym rezultatem. Możliwa będzie przeprowadzka do innego miasta, nowy kontrakt w pracy, a nawet awans. Dobry to będzie czas dla Koziorożców.



Wodnik (20.01-20.02)



Koniec września dla samotnych Wodników będzie niekorzystny, ale dla par całkiem dobry. Jeśli jesteś samotny/-a, nie daj się ponieść melancholii. Nie obserwuj spadających liści z drzew, nie popijaj wina co wieczór. Wybierz się na imprezę z przyjaciółmi, idź na długi spacer, zapisz się do jakiegoś kółka, które pogłębi albo pomoże w znalezieniu nowego hobby. Twój smutek nie potrwa długo i w październiku otrząśniesz się po tej porażce. Wyjdziesz do ludzi i zaangażujesz się w sprawy towarzyskie. Na jednym ze spotkań poznasz kogoś spod znaku Strzelca. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów i szybko się zaprzyjaźnicie. W końcu między wami zaiskrzy. Jeśli jesteś w związku, to w pierwszej połowie jesieni nie wydarzy się nic wyjątkowego, będzie między Wami dobrze i lekko nawet nudnawo. Może wspólny wyjazd poza miasto doda Wam energii? W pracy wszystko układać się będzie po Twojej myśli, jednak uważaj na swoje zdrowie.



Ryby (21.02-20.03)



Jesień nie przyniesie wielu zmian w sprawach sercowych dla Ryb w stałym związku. Pierwsze tygodnie tej pory roku spędzisz ze swoim partnerem i choć będzie miło, to momentami zabraknie mocnych wrażeń i powieje nudą. Jeśli nic z tym nie zrobicie - może dojść do tego, że zaczniecie szukać wrażeń poza związkiem. Jeśli do tej pory dobrze wam się układało, szkoda będzie tracić coś, co dobrze funkcjonowało, może wystarczy dodać trochę ognia w sypialni... Jeśli jesteś Rybą, którą nadal szuka drugiej połowy, to na początku września znajdziesz ją pod postacią czarującego Byka. Będzie to ktoś żywiołowy i pełen optymizmu. Spotkania z nim będą wyjątkowe i zanim się obejrzysz, zakochasz się po uszy. Uważaj jednak i słuchaj tego, co mówią o tej osobie Twoi znajomi. To nie zazdrość, możliwe, że wiedzą o czymś, co całkowicie zmieni Twój obraz nowej miłości. Uważaj na układ immunologiczny, zażywaj witaminy i bardziej się ruszaj. W pracy bez zmian.