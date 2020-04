Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na maj 2020 - SPRAWDŹ, co zostało zapisane w gwiazdach!

Niełatwo jest przewidzieć, co czeka nas w najbliższych tygodniach, a nawet i miesiącach, nikt nie wie, kiedy pandemia koronawirusa się skończy. Poprosiliśmy jednak naszą redakcyjną wróżkę, aby postawiła karty i przyjrzała się gwiazdom. Poprosiliśmy o to, aby odczytała z nich jak pandemia odbije się na naszym życiu, finansach i związkach.

BARAN (21 marca – 19 kwietnia) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Koniecznie znajdź teraz czas na wyciszenie, nie wpadaj w depresyjny nastrój. Poświęć ukochanemu więcej czasu, a nie będziesz żałować. Mimo tak trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy Wasz związek ma szanse się umocnić. Dzięki niełatwym przeżyciom zbliżycie się do siebie i zrozumiecie, że możecie zawsze na siebie liczyć, a jedno dla drugiego jest dużym oparciem. Paradoksalnie więc łatwiej Wam będzie teraz zrozumieć co czuje i myśli druga połówka, bo mimo zamknięcia w czterech ścianach dopiero teraz nie tylko macie więcej czasu na miłość, ale i na zrozumienie swoich potrzeb emocjonalnych i życiowych.

BYK (20 kwietnia – 20 maja) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Twój partner/-ka ma ogromną szansę, aby Ci zaimponować w czasach pandemii. Okazuje się, że lepiej sobie radzi w sytuacjach zagrożenia i utraty gruntu pod nogami niż Ty. Zajmie się aprowizacją, znajdzie rozwiązanie na kryzys finansowy, w jakim się znaleźliście, skupi się na poszukiwaniu nowych możliwości zarobku. Otworzysz oczy ze zdumienia jak bardzo nie doceniałaś/-łeś do tej pory partnera/-rki. A może właśnie czas kryzysu wyzwolił w niej/nim ten potencjał? Warto teraz wspierać się nawzajem, pod koniec miesiąca i Ty dostaniesz dużo siły i razem będziecie mogli stworzyć całkiem nową jakość Waszego życia.

BLIŹNIĘTA (21 maja – 20 czerwca) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Z natury jesteś bardzo skłonny do flirtów i ciężko jest Ci się oprzeć urokom płci przeciwnej. Lubisz wyjścia na miasto, spotkania w pubach i zabawy w gronie pięknych i bogatych znajomych. Koronawirus siłą rzeczy zmieni Twoje lekkie nastawienie do życia, ale i jeszcze coś... docenisz prawdziwe przyjaźnie, przypomnisz sobie o kolegach i koleżankach z lat szkolnych, odnowicie kontakty. Okaże się nawet, że wśród nich jest ktoś, na kogo wcześniej nigdy nie zwracałeś/-łaś uwagi, a teraz nagle zauroczy Cię swoim charakterem. Poddaj się temu, bo kiedy wszyscy wokół kochali Twoje towarzystwo z jakichś przeliczalnych powodów, to niewielu masz prawdziwych przyjaciół, a i w miłość od dawna już nie wierzysz. Daj szansę komuś z przeszłości!

RAK (21 czerwca – 22 lipca) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Znajdziesz nareszcie czas, aby zastanowić się nad swoimi pragnieniami, nad sensem swoich planów. Jak widzisz powiedzenie "jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość" znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Miałaś/-łeś już wykupione bilety na wakacje w południowej części Europy, chciałaś/-łeś niebawem zmienić samochód na nowszy model, zastanawiałaś/-łeś się też nad swoim związkiem, czy aby ma sens. Jak na razie Twoje plany się nie spełnią. Musisz się oduczyć dalekosiężnego planowania, bo jak sytuacja na świecie pokazuje - w kilka tygodni, a nawet jeden dzień plany muszą pozostać tylko w sferze planów i nie wiadomo czy kiedykolwiek się ziszczą. W sferze osobistej najlepszym drogowskazem okaże się Twoja intuicja oraz empatia. To dobry czas na przekwalifikowanie się w zawodzie. Jeśli pojawią się takie możliwości, podążaj za nimi – okażą się strzałem w dziesiątkę.

LEW (23 lipca – 22 sierpnia) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Już zabrakło Ci siły, żeby walczyć z początkami depresji. Zazwyczaj energią mógłbyś Lwie obdarzyć dziesiątki osób, jednak pandemia koronawirusa, brak pewności co do przyszłości, a nawet jutra wyzwolił u Ciebie najgorszy stan - stan zwątpienia. Nie poddawaj się, Twoja rodzina i bliscy Ci ludzie liczą na Twój nie poddający się złym mocom twardy charakter, pozytywne nastawienie do świata i siłę do przełamywania wszelkich barier. Weź się za siebie, a nie pożałujesz. Jeśli Twoja firma jest na skraju bankructwa w związku z koronawirusem - usiądź z kartką i długopisem czy laptopem i poszukaj wyjścia z tej sytuacji. Jeśli nie uda się finansowo wyjść z kryzysu teraz - gwiazdy mówią, że i tak szybko znajdziesz inny pomysł na działalność, który przyniesie stabilizację. Głowa do góry!

PANNA (23 sierpnia – 22 września) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Tobie nigdy nie brakuje siły: ani fizycznej, ani psychicznej. Nawet w najgorszej sytuacji szukasz światełka w tunelu, nie zapominasz o najbliższych i uważasz, że są od Ciebie ważniejsi. Dajesz ludziom siłę, nawet w czasach, które są tak niepewne. Czas to zmienić. Teraz zajmij się sobą i niech tak już zostanie. Nie masz pracy w związku z Covid-19, jak wielu ludzi w tych czasach? Jako jedyna wśród Twoich znajomych próbujesz codziennie, bez załamywania rąk i pełna nadziei znaleźć coś, co wspomoże Twoje finanse. Gwiazdy podpowiadają, że znajdziesz już niebawem wyjście z kryzysu finansowego, ale pozwól sobie pomóc. Ktoś bliski i dobrze Ci życzący (koleżanka ze szkolnej ławy w podstawówce?) ma pewien pomysł na to, jak wykorzystać Twoje talenty, aby przyniosły Wam obu stabilizację finansową. Twoja miłość do planowania plus jej całkowita spontaniczność okażą się kluczem do Waszego finansowego sukcesu!

WAGA (23 września – 22 października) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Pomimo tak trudnych i niepewnych czasów, w jakich przyszło nam teraz żyć - Ty się nie poddajesz. Umiesz wykorzystać ten okres do przewartościowania swoich priorytetów. Spowolnienia gospodarki ujawni Twoje talenty do poszukiwania, a co najważniejsze, znalezienia źródeł zarobkowania tam, gdzie inni go jeszcze nie widzą. Będziesz więc mieć świetną okazję do podreperowania swojego budżetu. Dobrze, że zamiast użalać się nad sobą zabrałaś/-łeś się za dokształcanie online, nauka sprawi ci teraz wielką przyjemność. Wszystko to - o ile skoncentrujesz się i nie popadniesz w nostalgiczny i melancholijny nastrój - zagwarantuje Ci przetrwanie, a niewykluczone, że i wielki sukces.

SKORPION (23 października – 21 listopada) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Jesteś uparty i ta cecha będzie pomocna w tym miesiącu, jak i podczas okresu pandemii, jak nigdy wcześniej. Jesteś niezatapialny i musisz o tym pamiętać. W rodzinie nastaną spokojne dni, bez zgrzytów. Jeśli nawet pojawią się drobne sprzeczki, nie staną one na drodze do harmonii. Masz rzadką umiejętność łączenia, a nie dzielenia ludzi wokół siebie. Musisz stać teraz jeszcze mocniej na straży jedności całej Twojej rodziny i być dla nich podporą w tych trudnych czasach. Finanse nie są w najlepszym stanie, jednak nie jesteś w tej kwestii odosobniony. Powoli przygotuj się na nową biznesową strategię, szukaj dróg wyjścia z impasu. Jeśli masz trochę oszczędności z "dobrych" czasów - masz możliwość na spokojnie przemyśleć, jak się uratować, a może nawet jak zamienić światowy kryzys ekonomiczny w małe źródełko systematycznego zarobku.

STRZELEC (22 listopada – 21 grudnia) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Nie myśl o niepowodzeniach, nie skupiaj się na tym, co dzieje się teraz wokół Ciebie. Wszystko, co złe kiedyś przeminie, o czym doskonale wiesz, bo już nieraz musiałeś się odradzać jak Feniks z popiołów. Przypomnij sobie o marzeniach i zacznij wszystko na nowo. Przewartościuj swoje znajomości, rozglądnij się wokół, na kogo tak naprawdę możesz liczyć i kto dodaje Ci skrzydeł, a nie podcina. Może to i nie czas na znalezienie nowej miłości, ale na to, aby oczyścić się ze złej energii, skończyć online jakiś kurs doszkalający, możesz nauczyć się jakiegoś języka lub też zdobyć ważny certyfikat. Wykorzystaj ten czas dla siebie, a na pewno za kilka miesięcy okaże się, że bardzo to zaprocentuje.

KOZIOROŻEC (22 grudnia – 19 stycznia) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Kiedy brakuje Ci już siły - naucz się stosować techniki relaksacyjne. Masz szansę w tym miesiącu spotkać kogoś, kto mógłby być twoim przewodnikiem duchowym. Joga i medytacja, kiedy jesteś zamknięty w czterech ścianach, wyzwoli w Tobie taką energię i dobry nastrój, że będziesz nim "zarażać" wszystkich w rodzinie. W sprawach finansowych na razie duży deficyt, jednak za kilka tygodni sytuacja się zmieni, dostrzeżesz nowe perspektywy rozwoju lub ktoś zwróci się do Ciebie z pewną propozycją współpracy. Przyjmij ją bez wahania, to będzie dobra decyzja.

WODNIK (20 stycznia – 18 lutego) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Pomyśl o takiej aktywności w czterech ścianach, która pomoże ci zachować dobrą formę. Znajdziesz wiele pomysłów w internecie i darmowych trenerów online. Pandemia koronawirusa i obowiązek przebywania w czterech ścianach, a nie w klubach fitness dotknął wszystkich, nie tylko Ciebie. Postaw na pozytywne myślenie, a wszystko w twoim organizmie się ustabilizuje. Samotne Wodniki będą flirtować jak nigdy wcześniej! Oczywiście online. Tinder czy Plenty of Fish może i nie pomogą znaleźć Ci drugiej połówki, ale odrobinę podniosą Twoją samoocenę, bo będziesz mieć duże powodzenie u płci przeciwnej. Dobre i to w tych czasach. W długoterminowych związkach będzie trochę napięć. Finanse na razie w niezłej kondycji.

RYBY (19 lutego – 20 marca) Horoskop na cały miesiąc: MAJ

Stres może się kiepsko odbić na twoim zdrowiu fizycznym i psychicznym. Daj sobie prawo do popełniania błędów. Zorganizuj swoją pracę home office w taki sposób, aby zostało ci trochę czasu na wypoczynek. Nie tylko walka o przetrwanie jest teraz dla Ciebie kluczowa. Jakoś i tak sobie poradzisz. Teraz musisz pomóc swoim najbliższym, którzy są w nienajlepszej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Skup się na rodzinie, bo ta nigdy Cię nie zawiedzie. Jeśli jesteś samotna/-tny skoncentruj się na poszukiwaniu nowej ścieżki zawodowej (kiedy pandemia już minie), bo lepiej się przekwalifikować i być przygotowanym na nową sytuację na rynku pracy niż złorzeczyć na zły los.