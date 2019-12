Horoskop 2020! Zobacz, co czeka Cię w nowym roku

Co nas czeka w 2020 roku? Zmiany klimatyczne - to na pewno, ale jak w tym parzystym roku, zawierającym dwa zera i dwie dwójki roku będzie wyglądać nasze życie? Czy single znajdą nareszcie miłość swojego życia? Może komuś uda się wygrać w Euromillions zawrotną sumę i pojedzie w podróż dookoła świata? Komu urodzi się dziecko? Kto wstąpi w związek małżeński, a komu szykuje się rozstanie lub rozwód? Czy będziemy zdrowi? Który znak zodiaku powinien szczególnie uważać na pisma urzędowe? Oto HOROSKOP na 2020 dla wszystkich czytelników "Polish Express".

BARAN (21 marca – 19 kwietnia)

Praca: w tym roku zaistnieją pewne okoliczności, które zmuszą Cię do zmiany planów zawodowych. Może wyjedziesz za granicę na kontrakt albo zmienisz firmę, w której od dawna pracujesz. Te zmiany będą zdecydowanie działać na Twoją korzyść. Poddaj się im, bo zmiana miejsca pracy oprócz korzyści materialnych przyniesie Ci i inne zmiany...

Miłość: nagrabiłeś sobie Baranie ostatnio. Twoje miłosne podboje kończyły się u płci przeciwnej niejedną łzą. W tym roku Twoje romanse się jednak skończą. W końcu sam wpadniesz w sidła modliszki, która - podobnie jak ty w roku 2019 - bawi się uczuciami innych. Bądź ostrożny, ale poddaj się temu uczuciu. Modliszka i Casanova - taka para wbrew pozorom może się świetnie dogadywać.

Zdrowie: uważaj na zdrowie, bo Twoje skłonności do przeziębień mogą się przekształcić w coś znacznie poważniejszego. Dbaj o siebie, ubieraj się stosownie do pory roku, zażywaj suplementy diety i witaminy.

BYK (20 kwietnia – 20 maja)

Praca: najwyższy czas, by zająć się sobą i zadbać o własne interesy, a nie pomagać i uczyć ciągle innych. Skup się na tym, co dla Ciebie najważniejsze i wykorzystaj nadarzające się okazje, by w końcu doprowadzić do końca swoje projekty, plany i marzenia.

Miłość: z Tobą nigdy nic nie wiadomo. Z jednej strony jesteś flirciarzem jak żaden inny znak zodiaku, z drugiej zaś strony mówisz najbliższym, że już nie chcesz być singlem i marzysz o miłości i stabilizacji uczuciowej. Co roku jest to samo: romanse, dramaty porzuconych partnerów - nie dajesz szansy na rozwinięcie się żadnej znajomości, nie dopuszczasz emocjonalnie żadnego partnera do siebie. W tym roku coś się na tym Twoim miłosnym poletku zmieni. Ktoś ważny i godny zaufania się do Ciebie powoli już zbliża...

Zdrowie: rzuć palenie, zacznij się więcej ruszać, zapisz się na jogę - a zdrowie w roku 2020 będzie Ci dopisywać.

BLIŹNIĘTA (21 maja – 20 czerwca)

Praca: w tym roku nie spodziewaj się spektakularnych zmian ani awansów. Pracuj z zaangażowaniem, na duży biznes czy awans musisz jeszcze ten rok poczekać. Możliwe, że jednak zdecydujesz się na zmianę firmy - i będzie to dobry krok.

Miłość: właśnie w nowej pracy, w nowym miejscu poznasz kogoś, kto już długo z Tobą zostanie, a co istotne, stworzycie bardzo zgodny związek, co wcale tak łatwo Bliźniętom nie przychodzi.

Zdrowie: uważaj na wątrobę. Ten rok nie będzie dla Ciebie za łaskawy, jeśli chodzi o problemy zdrowotne, szczególnie właśnie ten organ będzie potrzebował regeneracji. Przebadaj się dokładnie, zrób wszystkie badania, a jeśli zajdzie taka potrzeba poddaj się leczeniu. Lepiej zrobić to wcześniej, niż za późno.

RAK (21 czerwca – 22 lipca)

Praca: Awans, duże pieniądze, interes życia - właśnie to szykują Ci gwiazdy w 2020 roku. Świetna passa zawodowa - za co się złapiesz przyniesie Ci korzyści materialne i sukces zawodowy. Jesteś świetnie zorganizowany Raczku, ludzie mogą na Tobie polegać, a szef właśnie teraz szuka swojej prawej ręki i w tym roku skupi się właśnie na Tobie.

Miłość: miej oczy szeroko otwarte, nie bądź gapowaty Raczku jak zazwyczaj w sprawach uczuciowych. Jesteś ambitny, skupiasz się na pracy, a wokół Ciebie aż roi się od kandydatów na żonę/męża/partnera. Praca jest ważna, ale ten rok należy do Ciebie w sprawach nie tylko zawodowych, ale przede wszystkim uczuciowych. Wybieraj, przebieraj, kochaj i daj się kochać!

Zdrowie: i zdrowie rok 2020 da Ci doskonałe. Nie znaczy to jednak, że możesz się zaniedbywać. Dbaj o siebie jak zawsze, zażywaj witaminy, gimnastykuj się, a wszystko będzie dobrze.

LEW (23 lipca – 22 sierpnia)

Praca: powodzenie w sprawach zawodowych będzie w dużej mierze zależeć teraz od Twoich relacji z najbliższym otoczeniem. Postaraj się zachować poprawne stosunki ze współpracownikami oraz przełożonymi. Wystrzegaj się konfliktów i skup się na swoich planach. Taka postawa pomoże Ci osiągnąć sukces i zdobyć to, co dla Ciebie najważniejsze. Możliwy awans, a jeśli masz swoją firmę - gwiazdy wróżą Ci ekspansję na nowe kraje i rynki.

Miłość: możliwe konflikty w długoletnich związkach, rozstania, ale i... powroty. Nie ma co dramatyzować, mimo pewnych problemów w długoletnich związkach w końcu zapanuje pokój. Single niech mają się na baczności, gwiazdy mają dla Was dobre wieści. W tym roku poznacie kogoś, kto w Waszym życiu zadomowi się na stałe.

Zdrowie: uważajcie na serce, zróbcie serię podstawowych badań. Gwiazdy nie podniosły alarmu, ale grożą paluszkiem.

PANNA (23 sierpnia – 22 września)

Praca: przełożeni docenią Twoje dotychczasowe starania i będą chcieli powierzyć Ci nieco bardziej odpowiedzialne zadania. Choć nowe obowiązki mogą początkowo budzić Twoje obawy, nie wpadaj w panikę, ale dzielnie stawiaj czoła pojawiającym się wyzwaniom. Szybko zdobędziesz potrzebne umiejętności i doskonale sobie ze wszystkim poradzisz.

Miłość: Panny są takie dokładne i lubią przewidywalne sytuacje, romansów się boją. Dobre lub złe wieści mają dla Was gwiazdy w nadchodzącym roku - to będzie właśnie rok romansów pełnych wzlotów i upadków. Przetasujecie swoje życie i poznacie, co to nieprzewidywalność i brak planów. Poddajcie się temu!

Zdrowie: siłownia, bieganie, spacer - cokolwiek stawia Was na nogi i daje dobrą energię - kontynuujcie to. Zdrowie w roku 2020 doskonałe, ale pod warunkiem, że nie zaprzestaniecie uprawiać sportu!

WAGA (23 września – 22 października)

Praca: możesz otrzymać propozycję objęcia kierowniczego stanowiska, lub podjąć decyzję o rozpoczęciu własnej działalności. Nie obawiaj się ryzyka, gdyż Twoje działania przyniosą w niedalekiej przyszłości znakomite rezultaty, a sprzyjające okoliczności pomogą Ci osiągnąć zawodowe sukcesy. Wykorzystaj nadarzające się okazje, by umocnić swoją pozycję. Nie bój się ryzykować, gwiazdy Ci sprzyjają.

Miłość: nic nowego się nie zapowiada. Pielęgnuj związek w którym jesteś, bo to zaprocentuje. Jeśli jesteś singlem nie bój się poznawać nowych ludzi, trochę bardziej się otwórz. Ktoś w Twoim otoczeniu ubiega się o Twoje względy. Otwórz się na uczucia. To będzie partner, który przyniesie spokój i ukojenie.

Zdrowie: przestań się stresować! Co ma być i tak będzie, a stres zjada Cię od środka, co powoduje migreny, bóle żołądka i bezsenność. Zapisz się na jogę, dużo spaceruj, odpoczywaj, głęboko oddychaj.

SKORPION (23 października – 21 listopada)

Praca: ktoś wreszcie zauważy, że jesteś pracowity, oddany swojej pracy, masz duże zaplecze w postaci ukończonych kursów i studiów podyplomowych. Długo czekałeś na to, aż coś się ruszy w Twoim życiu zawodowym i właśnie się doczekasz w nowym roku. Bądź spokojny, rób to, co zawsze, a nagroda Cię nie ominie.

Miłość: życie uczuciowe nabierze w roku 2020 rozpędu, ale do związków wymagających poważnych deklaracji i głębokiego zaangażowania warto podejść z dystansem. Zanim zdobędziesz się na miłosne wyznania, wrzuć na luz i daj sobie czas, by lepiej poznać obiekt swoich westchnień. Taka postawa pomoże Ci uniknąć przykrości i rozczarowań.

Zdrowie: oprócz lekkich przeziębień i kataru nic złego Ci się nie przydarzy w tym roku. Świetne zdrowie fizyczne i stabilność psychiczna. Gratulacje!

STRZELEC (22 listopada – 21 grudnia)

Praca: ten rok nie przyniesie diametralnych zmian. Pracujesz ciężko, jesteś ambitny, ale to jeszcze nie Twój czas na zawodowe zmiany. Ważne, żebyś nie przestawaj się starać Strzelcu. Za rok czekają Cię ogromne zmiany w życiu zawodowym. Takie, na jakie zawsze czekałeś. Teraz pracuj, nie martw się - wszystko, na co zasłużyłeś za rok dostaniesz.

Miłość: odnowisz stare znajomości, ale też pojawi się okazja do wyjaśnienia zawiłych kwestii, które niegdyś mogły być przyczyną rozpadu ważnego dla Ciebie związku. Jeśli jednak liczysz na to, że ponowne spotkanie będzie miało szczęśliwe zakończenie, to możesz się niebawem gorzko rozczarować. Nic z tego. Uwolnij się od przeszłości, patrz w przyszłość...

Zdrowie: uważaj na gardło, masz częste anginy, więc w zimie nie udawaj, że jest lato. Ubieraj się zgodnie z kalendarzem, a wszystko będzie w doskonałym porządku.

KOZIOROŻEC (22 grudnia – 19 stycznia)

Praca: we znaki może dać Ci się stres i przemęczenie, dlatego unikaj w 2020 roku brania na siebie zbyt dużej odpowiedzialności, naucz się delegować zadania współpracownikom. Rób to co zawsze, a przyszły rok okaże się dla Ciebie bardzo satysfakcjonujący.

Miłość: zapomniałeś już co to namiętność w związku... Ten rok przyniesie Ci wiele pokus, ale sam musisz rozważyć czy warto przewracać swoje życie do góry nogami dla kilku chwil, które mogą w niwecz obrócić całe Twoje poświęcenie i długotrwałą pracę nad związkiem...

Zdrowie: warto zapewnić sobie odpowiednią ilość snu i znaleźć najlepszy dla siebie sposób na relaks. Odprężająca kąpiel, dobra lektura czy długi spacer pomogą zachować doskonałą formę i pozytywnie wpłyną na Twoje samopoczucie przez cały rok.

WODNIK (20 stycznia – 18 lutego)

Praca: nie poddawaj się w dążeniu do celu tylko dlatego, że napotykasz drobne przeszkody na drodze do jego realizacji. Skup swoją uwagę na tym, co chcesz osiągnąć i konsekwentnie podążaj obraną wcześniej ścieżką. Taka postawa pozwoli Ci pokonać wszelkie trudności, a upór i konsekwencja w działaniu pozwolą zdobyć wszystko to, czego pragniesz w życiu zawodowym.

Miłość: to jest Twój rok! Wreszcie dowiesz się, co to miłość, dbanie o drugą osobę, myślenie o niej cały czas - nawet w pracy. Ten rok nauczy Cię oddawania tego, co inni w emocjach dają Ci cały rok.

Zdrowie: bądź uważny, raz na pół roku rób badania, a rok 2020 nie przyniesie nic, czego się boisz. Dbaj o siebie tak samo jak zawsze, a wszystko będzie dobrze.

RYBY (19 lutego – 20 marca)

Praca: długo pracowałeś na to, co wydarzy się w 2020 roku! To Twój rok zawodowo, więc niczego nie zepsuj. Możesz zostać prezesem firmy, w której pracujesz. Możesz podpisać świetną umowę, możesz dostać awans. Hello Ryby! To zawodowo Wasz rok!

Miłość: do głosu dojdą tłumione lęki, kompleksy, oraz traumy z przeszłości. Trzeba będzie zmierzyć się z własnymi słabościami, lub niedokończonymi sprawami, które wymagają natychmiastowego uporządkowania. Nie uciekaj od tego co trudne, ale podejmij wszelkie możliwe działania, by położyć kres dotychczasowym problemom i odzyskać wewnętrzny spokój w związku. Jeśli uważasz, że czas minął - daj sobie czas na regenerację sił i przeczekaj ten czas. Za rok spotkasz kogoś, kto zabierze Cię w swój piękny świat...

Zdrowie: sprawy gastryczne ciągną się u Ciebie od kilku lat. badaj się, uważaj na jedzenie, a nic się złego nie stanie w tym nadchodzącym roku.

