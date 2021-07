Honda zamknęła fabrykę w Swindon - 3 tysiące osób straciło pracę

Co dalej? Co z 3 tysiąca osób, które straciły pracę?

W dniu wczorajszym, w piątek 30 lipca 2021 roku japoński gigant motoryzacyjny pozbawił zatrudnienia 3 tysiące osób w Wielkiej Brytanii. Honda zamknęła swoją fabrykę zlokalizowaną w Swindon (hrabstwo Wiltshire).

Po 35 latach prowadzenia produkcji swoich samochodów Honda wycofuje się ze Swindon, co jest bolesnym ruchem dla całej lokalnej gospodarki, więc nie tylko osób zatrudnionych w samej fabryce, ale również dla pobliskich firm i mieszkańców. 30 lipca pracownicy japońskiej firmy po raz ostatni pojawili się w swojej pracy.

Przypomnijmy, japońskie przedsiębiorstwo działające w branży motoryzacyjnej przeniosła część swojej produkcji na Wyspy w 1985 roku. Fabryka została założona na starym lotnisku RAF. W szczytowym momencie produkowano tu aż 680 samochodów dziennie, a w sumie ze Swindon wyjechały aż 4 miliony egzemplarzy aut z logiem Hondy na masce. Brytyjskie miasto było domem kultowego modelu Civic, a jeszcze w 2019 roku było jedną z najbardziej produktywnych fabryk firmy.

Honda kończy produkcję w swojej fabryce w Swindon

Przypomnijmy, Honda potwierdziła plany zamknięcia swojej placówki w UK ponad dwa lata temu, w lutym 2019 roku. Głównym, choć nie jedynym, powodem tej decyzji było wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Brexit znacząco przyspieszył to, co zdawało się w zasadzie nieuniknione. Sprzedaż aut japońskiego producenta od dłuższego czasu w Europie spada, a zakłady w Swindon nie pracują na optymalnym poziomie. Koszty utrzymania fabryki na Wyspie przekraczają zyski. Dodajmy jeszcze, że w tym roku z taśm zjedzie ostatni Civic, a produkcja 10. generacji tego modelu zostanie zakończona.

"Jestem absolutnie załamany faktem, że Honda zamyka produkcję w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu" - komentował dla portalu "The Daily Mirror" inżynier Jamie Grange. "Odszedłem w 2019 roku w ramach pierwszej fali zwolnień, ale nie sprawia to, że dzisiejszy dzień jest dla mniej poruszający, niż dla moich kolegów i przyjaciół, którzy odchodzą właśnie dziś. Nie byłbym osobą, którą jestem dzisiaj, gdybym nie przepracował 20 lat w firmie, która inwestuje w swoich pracowników tak, jak robi to Honda. To będzie ogromna strata zarówno dla wszystkich, którzy tam pracują, jak i dla całego Swindon".

Kto przejmie zakłady w Swindon? Baza fabryki ma zostać sprzedana firmie Panattoni, deweloperowi przemysłowemu. Specjalizują się ona w tworzeniu parków logistycznych na potrzeby handlu internetowego. Zakłady w Swindon mają zostać oddane do użytku do końca 2022 roku.