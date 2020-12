Homeschooling w Polsce dla dzieci na emigracji? Weź udział w ankiecie, by ulepszyć polskie przepisy o edukacji domowej za granicą

Weź udział w badaniu potrzeb edukacyjnych, by Ministerstwo Edukacji Narodowej mogło ulepszyć polskie przepisy o nauczaniu domowym za granicą.

Fot. Facebook/@edukacjawrodzinie, Getty

Chciał(a)byś, aby Twoje dziecko miało możliwość uczyć się w homeschoolingu realizowanym w szkole w Polsce - bez konieczności przenoszenia się z UK do PL? Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi rozmowy dotyczące polskich przepisów o edukacji domowej - również w kwestii dzieci przebywających na emigracji. Weź udział badaniu potrzeb edukacyjnych, by zwiększyć szanse na to, że prawo oświatowe w ojczyźnie będzie bardziej przyjazne polskim dzieciom i rodzicom za granicą.

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Sejm RP aktualnie rozważają wprowadzenie zmian w ustawie Prawo Oświatowe. Zmiany mają dotyczyć usprawnienia zasad prowadzenia edukacji domowej w ramach polskiego systemu edukacyjnego w Polsce i za granicą. Przypomnijmy, że na mocy tejże ustawy (podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2017 roku), wprowadzającej tzw. rejonizację, praktycznie uniemożliwiono polskim dzieciom mieszkającym na stałe za granicą realizację polskiej podstawy programowej w ramach nauczania domowego. Jeszcze przed zmianą prawa wiele polskich rodzin na emigracji korzystało z domowego kształcenia. Dzieci, które rozpoczęły naukę w takim trybie (lub złożyły wniosek) przed wrześniem 2017, mają prawo ukończyć polską edukację w ramach homeschoolingu - ale wszystkie pozostałe polskie dzieci za granicą nie mogą już skorzystać z takiej formy kształcenia. Nie wiadomo, jakie zmiany zostaną ostatecznie wprowadzone do ustawy, jednak każdy głos polskich emigrantów jest tu bardzo cenny.

Homeschooling w Polsce dla dzieci na emigracji. Badanie potrzeb edukacyjnych

W związku z prowadzonymi rozmowami, Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie zwraca się z prośbą do Polaków mieszkających poza granicami Polski, by wzięli udział w krótkim badaniu ankietowym, dotyczącym potrzeb edukacyjnych. Jak wyjaśnił nam prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie i przewodniczący grupy roboczej ds. edukacji domowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr inż. Mariusz Dzieciątko:

„Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w Sejmie prowadzone są rozmowy w sprawie zmian w ustawie Prawo Oświatowe, dotyczące edukacji domowej (ang. Homeschooling, Home Education). Szczególną społecznością potencjalnych beneficjentów tego typu edukacji są rodziny mieszkające poza granicami kraju, dlatego Państwa opinia jest dla nas kluczowa. W trosce o rzetelność i trafność w wychodzeniu naprzeciw problemom rodzin polonijnych, potrzeba dokładnego i konkretnego sprecyzowania ich potrzeb na poziomie edukacji, oczekiwań rodziców i dzieci mieszkających poza granicami kraju. Aby poznać Państwa zapatrywania i oczekiwania w tym obszarze, przygotowaliśmy ankietę dotyczącą wsparcia, jakie otrzymują Państwo od władz polskich, realnej użyteczności oraz możliwości budowania związku młodego pokolenia z ojczyzną. Niezmiernie ważna jest Państwa odpowiedź dla kształtowania zapisów ustawowych oraz Państwa opinie i argumenty w dyskusji z organami władz. Będziemy wdzięczni za każdą odpowiedź w tej pilnej i ważnej sprawie”.

Aby wziąć udział w badaniu potrzeb edukacyjnych, należy kliknąć w link do ankiety: BADANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH.

Swoje opinie na temat edukacji domowej w Polsce dla dzieci mieszkających za granicą można również kierować na adres mailowy: [email protected].