Home Office zaktualizowało cennik opłat imigracyjnych. Ile obecnie wynoszą stawki?

Fot. Getty

Od 12 listopada obowiązuje zaktualizowany cennik opłat wizowych i wszelkich związanych z imigracją - między innymi z nowym punktowym systemem imigracyjnym, który ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Ile wynoszą aktualne stawki Home Office?

Od kilku dni obowiązuje zaktualizowany cennik opłat imigracyjnych. Na szczęście, okazuje się, że Home Office nie wprowadziło żadnych podwyżek. Co zatem zmieniono?

Zmiany w cenniku Home Office

W ogłoszonym jeszcze w październiku nowym cenniku, który obowiązuje od 12 listopada 2020, wprowadzono kilka zmian, dotyczących opłat związanych z nowym punktowym systemem imigracyjnym. Zmiany te dotyczą pracodawców, którzy chcą otrzymać miano „licencjonowanego sponsora”, by móc zatrudniać imigrantów - w tym imigrantów z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że dla obywateli UE, którzy będą chcieli przyjechać do UK do pracy od nowego roku, sponsor jest niezbędny. Jednym z koniecznych warunków możliwości uzyskania wizy pracowniczej, jest znalezienie firmy, która zaoferuje pracę - jednak nie może to być jakakolwiek firma w UK, a jedynie firma posiadająca ministerialny status „licencjonowanego sponsora”.

W nowym cenniku Home Office wprowadziło ułatwienia dla firm, starających się o ten status. Ułatwienie polega na udostępnieniu nowej opcji „Piority” za opłatą w wysokości 500 funtów. Opcja „Priority” skraca czas rozpatrywania wniosku (działając podobnie jak „pierwszeństwo wejścia na pokład” w przypadku podróży samolotem). Wnioski firm, które wykupią „Priority” będą rozpatrywane poza kolejnością. Ze wstępnych ustaleń „Lexology” wynika, że zamiast czekać na decyzję przez okres nawet 8 tygodni, firma może otrzymać licencję już w ciągu 5 dni roboczych. Dokładny czas oczekiwania na decyzję zostanie jeszcze doprecyzowany przez Home Office.

Aktualne opłaty wizowe i imigracyjne

Lista opłat wizowych i wszelkich innych opłat imigracyjnych jest bardzo długa. Należy też pamiętać, że w wielu przypadkach inne stawki obowiązują przy aplikacjach składanych na terenie Wielkiej Brytanii, a inne w przypadku aplikacji składanych z innego kraju. Poniżej zamieszczamy niektóre ważne opłaty imigracyjne:

Rejestracja biometryczna: £19,20

Biometric residence card/permit: £56

Naturalizacja/nadanie obywatelstwa: £1330

Life in the UK test: £50

Krótkoterminowa wiza pracownicza (Tier 5 General - prace tymczasowe lub charytatywne) na okres do 12 miesięcy: £244

Długoterminowa wiza pracownicza (Tier 2 General) na okres do 3 lat: £610 (aplikacja w UK) lub £704 (aplikacja spoza UK)

Wiza na wizytę na okres do 6 miesięcy: £95

Wiza na wizytę na okres do 2 lata: £361

Wiza na wizytę na okres do 5 lat: £655

Wiza na wizytę na okres do 10 lat: £822

Warto pamiętać, że według dotychczasowych ustaleń, dla obywateli UE - w tym dla Polaków bez settled i pre-settled status - wiza nie będzie potrzeba w przypadku przyjazdu na Wyspy na krótkie wakacje, czyli w celach turystycznych.Cały aktualny cennik opłat imigracyjnych Home Office znajduje się na oficjalnej stronie: Home Office immigration and nationality fees: 12 November 2020.