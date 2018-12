Home Office umieściło na Twitterze radosne wideo skierowane do imigrantów z UE, którzy będą ubiegać się o settled status. Co na to sami imigranci?

Po tym, jak Home Office umieściło na Twitterze filmik zaadresowany do obywateli UE, którzy będą ubiegać się o settled status, niemal natychmiast został on skrytykowany przez organizacje reprezentujące imigrantów z UE.

Wideo dotyczące statusu osoby osiedlonej umieszczone przez Home Office na Twitterze wywołało wśród imigrantów z UE falę krytyki. Skupiła się ona na formie przekazu - "radosnym" filmiku okraszonym pogodną muzyką i roześmianymi ludźmi, zaadresowanym do obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, którym bynajmniej nie jest do śmiechu.

Szkocki rząd chciał pokryć imigrantom z UE opłatę za settled status. Teraz mu to uniemożliwiono

Radosne wideo jest, według organizacji działających na rzecz praw imigrantów pochodzących z Unii Europejskiej, mało stosowne.

EU citizens and their families will need to apply to the EU Settlement Scheme to continue living in the UK after 31 December 2020.



Find out more: https://t.co/S5UB9n8iFU#Brexitpic.twitter.com/HdqySqRk8M