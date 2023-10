Kryzys w UK Home Office potępiony za znaczące podniesienie opłat wizowych. Kto na tym ucierpi?

Home Office podniosło właśnie opłaty za wnioski wizowe. Jak poinformowało, chce w ten sposób finansować „niezbędne usługi publiczne i rozszerzyć finansowanie płac w sektorze publicznym”. Ruch ten skrytykował m.in. związek zawodowy The Royal College of Nursing, który stwierdził, że podniesienie opłat wizowych tylko utrudni pozyskiwanie jakże potrzebnych w UK pielęgniarzy i pielęgniarek.

Wzrost opłat wizowych w UK – komu to potrzebne?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznało podniesienie opłat wizowych za „słuszne i sprawiedliwe”. W uzasadnieniu takiego ruchu podano, że potrzebne są fundusze na pokrycie wyższych wynagrodzeń pracowników sektora publicznego, a także na podtrzymanie „niezbędnych usług publicznych”. Tymczasem związek zawodowy The Royal College of Nursing nie pozostawił na decyzji Home Office suchej nitki. Jego dyrektor naczelna Pat Cullen stwierdziła, że wyższe koszty wiz są szkodliwe dla siły roboczej. Zwłaszcza że personel NHS w coraz większym stopniu zależy od pracowników międzynarodowych. RCN nie ma wątpliwości, że podniesienie opłat wizowych jest „nie tylko niesprawiedliwe, ale powoduje podziały i krótkowzroczność”.

NHS desperacko potrzebuje pracowników

Home Office podniósł opłaty wizowe nawet o 35 proc. A przecież w wielu sektorach, w tym zwłaszcza w NHS, każdy nowy pracownik jest na wagę złota. The Royal College of Nursing poinformował, że w NHS są dziesiątki tysięcy wakatów dla pielęgniarek. A ograniczenie podaży personelu pielęgniarskiego wykształconego za granicą tylko zwiększy presję na usługi w zakresie zdrowia i opieki na Wyspach. Na poparcie tej tezy RCN podało, że obecnie 53 proc. pielęgniarek wpisywanych do rejestru Nursing and Midwifery Council zdobyło swoje wykształcenie za granicą. – Obawiamy się, że te podwyżki opłat sprawią, że Wielka Brytania stanie się mniej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy dla pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia – zaznaczyła Pat Cullen

Pielęgniarki-migrantki będą musiały zapłacić o 15 proc. więcej za wniosek o wizę zdrowotną i opiekuńczą. Obecnie opłata za zaświadczenie o sponsorze wynosi 284 funty na okres do trzech lat i 551 funtów na okres dłuższy niż trzy lata.

