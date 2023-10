Praca i finanse Home Office podniesie próg wynagrodzenia uprawniający do wjazdu do UK?

Jednym z głównych argumentów przemawiających za Brexitem było „odzyskanie kontroli” przez Brytyjczyków nad granicami i migracją. Tymczasem w zeszłym roku saldo migracji w Wielkiej Brytanii osiągnęło rekordowy poziom 606 000 osób.

UK miało „odzyskać kontrolę” nad granicami i migracją

Dane za zeszły rok pokazujące, że do Wielkiej Brytanii napłynęło ponad 600 000 imigrantów, stanowią wyraźny dowód na to, że rząd torysów nie radzi sobie z ograniczeniem migracji. A przecież „odzyskanie kontroli” nad granicami i liczbą migrantów było jednym z głównych argumentów przemawiających za Brexitem. Procesem, który wsparło również wielu posłów Partii Konserwatywnej. Rządzący przyznają już wprost, że system imigracyjny oparty na punktach, wprowadzony w 2020 r. przez ówczesną Minister spraw wewnętrznych Priti Patel, okazał się fiaskiem. Miał on sprawić, że obywatele UE będą traktowani na bardziej równym poziomie z migrantami pochodzącymi z innych regionów świata. Ale system ten doprowadził ostatecznie do zwiększenia się salda migracji.

Nasz system punktowy tak naprawdę nie zadziałał w sposób, jaki obiecaliśmy w naszym manifeście. Premier przyznaje, że saldo migracji jest zbyt wysokie – powiedział anonimowo urzędnik Home Office.

Home Office zaostrzy politykę migracyjną?

W kuluarach mówi się, że Minister spraw wewnętrznych Suella Braverman

szykuje radykalne zmiany w obecnym systemie imigracyjnym. Zmiany mają zostać ogłoszone zanim the Office for National Statistics (ONS) zaprezentuje nowe dane dotyczące imigracji. Mówi się przede wszystkim o tym, że minister podniesie próg wynagrodzenia dla wykwalifikowanych pracowników starających się o wizy do UK. Obecnie wjazd do Wielkiej Brytanii gwarantuje zatrudnienie z wynagrodzeniem wynoszącym min. 26 200 funtów. A to jest aż o 20 proc. mniej niż mediana średniego wynagrodzenia w UK wynoszącego 33 280 funtów.

Poza tym Suella Braverman ma rozważać wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących łączenia rodzin. Chodzi o osoby zależne od pensji osób legalnie pracujących w UK.

Saldo migracji za rok 2022 było znacznie wyższe niż saldo w 2021 r. Wówczas wyniosło ono 488 000. Na tak dużą liczbę imigrantów przekraczających granice UK złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim na Wyspach schronienia szukali Ukraińcy i Afgańczycy. Poza tym zwiększyła się liczba ludzi przyjeżdżających do UK w celu podjęcia nauki lub pracy.

