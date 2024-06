Podróże i turystyka Home Office podało nowe wytyczne dotyczące podróży do Włoch

Home Office opublikowało nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla podróżnych udających się do Włoch.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaktualizowało wytyczne dla osób udających się do Włoch. Ostrzegło szczególnie te, które wybierają się do tego kraju na wędrówki.

Nowe wytyczne dotyczące podróży do Włoch

Home Office wydało specjalne ostrzeżenie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii wybierających się do Włoch – zwłaszcza na piesze wycieczki. Zaapelowało do podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności w związku ze zwiększonym ryzykiem ataków niedźwiedzi w regionie Trydentu.

Przeczytaj też:

Śledztwo Ryanaira w sprawie niebezpiecznego lądowania Beinga 737 MAX Being 737 MAX

Ostrzeżenie wydano po tym, jak włoskie władze spotkały się z ostrymi reakcjami ze strony społeczeństwa w związku z kontrowersyjnym planem odstrzału ośmiu niedźwiedzi rocznie tłumacząc to względami bezpieczeństwa.

Nadzorujący lasy Trydentu Roberto Failoni oświadczył wcześniej:

– Chcemy zahamować wzrost populacji niedźwiedzi, aby zagwarantować ludziom bezpieczeństwo.

Podano, że w ubiegłym roku niedźwiedź o symbolu JJ4 był odpowiedzialny za śmierć biegacza Andrei Papi w Dolomitach Brenty. A inny niedźwiedź o symbolu MJ5 kilka tygodni wcześniej zaatakował turystę w tym samym regionie.

Ostrzeżenie Home Office

Ze względu na powyższe zdarzenia Home Office zaapelowało w tym tygodniu do podróżnych wybierających się do Włoch o to, aby zapoznali się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) poradziło: “Jeśli planujesz wędrówkę po regionie Trydentu, przeczytaj, co zrobić, gdy zobaczysz niedźwiedzia brunatnego”.

Przeczytaj też:

Pasażerka Ryanaira dostała karę za o 1,5 cm za dużą walizkę bagaż w ryanairze

Niedźwiedzie zwykle unikają kontaktu z ludźmi, gdyż postrzegają ich jako zagrożenie. Istnieje jednak parę zasad dotyczących niedźwiedzi:

– atakują one tylko wtedy, gdy są zaskoczone lub sprowokowane

– samice niedźwiedzi z młodymi mają silny instynkt obronny

– najprostszą metodą uniknięcia spotkania z niedźwiedziem jest to, aby dać się zauważyć (najlepiej klaskać, śpiewać, gwizdać itp.) i pozostać na ścieżce

– na spacerze lepiej trzymać psa na smyczy, gdyż istnieje ryzyko, że podejdzie on zbyt blisko do niedźwiedzia, zaatakuje go i sprowokuje go do ataku na nas

– gdy zobaczymy niedźwiedzia, nie wolno mu przeszkadzać i zbliżać się do niego

– należy pamiętać, że przy spotkaniu z niedźwiedziem najważniejsze jest zachowanie spokoju, nie wolno uciekać, a oddalać powinno się powoli.