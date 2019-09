Home Office ma nowy pomysł dla imigrantów UE w razie No Deal – Swobodny przepływ osób zostanie zastąpiony prawem do pozostania w UK do 31 grudnia 2023 r.

Fot. Getty

Po wycofaniu się minister spraw wewnętrznych Priti Patel z kontrowersyjnego planu natychmiastowego wstrzymania swobodnego przepływu osób z dniem 31 października w wypadku No Deal, Home Office przygotował nowy plan dla imigrantów z UE. Jeśli UK opuści Wspólnotę bez umowy, to imigranci z UE, którzy do końca grudnia 2020 r. złożą wniosek o przyznanie settled status lub pre-settled status, będą mieć zagwarantowane prawo do pozostania w UK do 31 grudnia 2023 r. bez względu na to, czy ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy nie.

Home Office ma dziś ogłosić alternatywę dla natychmiastowego zniesienia swobodnego przepływu osób w razie No Deal. Początkowo minister spraw wewnętrznych Priti Patel zapowiadała, że w razie nieosiągnięcia porozumienia przez UE i UK w sprawie umowy wyjścia, swobodny przepływ osób przestanie obowiązywać w nocy z 31 października na 1 listopada. Jednak po fali krytyki, która w związku z tym planem spadła na Home Office i po ostrzeżeniach prawników, że natychmiastowa zmiana zasad dotycząca swobodnego przepływu osób może być ryzykowna pod względem prawnym, Priti Patel wycofała się z tego planu. Minister uznała za słuszne obawy, że imigranci UE, którzy nie aplikowali jeszcze o settled status lub pre-settled status, mogą w razie No Deal napotkać problemy z wjazdem na Wyspy w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Teraz Home Office planuje zastąpić swobodny przepływ osób prawem do pozostania w UK do 31 grudnia 2023 r. Prawo to ma zagwarantować wszystkim imigrantom z UE, którzy złożą do końca grudnia 2020 r. wniosek o przyznanie settled status lub pre-settled status, prawo do pozostania w UK do 31 grudnia 2023 r., niezależnie od tego, czy ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy nie. Nowy system nie został jednak jeszcze oficjalnie ogłoszony przez Home Office, a informacja o nim ukazała się nieoficjalnie w magazynie „The Spectator”.

