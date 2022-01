Home and Care Visa - rząd UK ułatwia pracownikom opieki zatrudnienie na Wyspie

Imigranci z krajów unijnych, którzy chcą podjąć pracę w UK, jako pracownicy sektora opieki będą mogli to zrobić w ramach programu Home and Care Visa. Brytyjski rząd zdecydował się na złagodzenie wymagań w nowym systemie imigracyjnym wprowadzonym po Brexicie.

Personel zatrudniany w domach opieki zostanie dodany do oficjalnej rządowej listy zawodów, w której występują niedobory rąk do pracy, co ma w znaczny sposób ułatwić zagranicznym pracownikom podejmowanie pracy w Wielkiej Brytanii w takim właśnie charakterze. Nie od dziś wiadomo, że na Wyspie brakuje osób zatrudnionych, jak care workers, care assistants czy home caters, a po wyjściu UK ze struktur unijnych sytuacja zrobiła się jeszcze gorsza. Podejmowanie pracy w tych zawodach dla imigrantów z krajów należących do UE stało się o wiele trudniejsze, a popyt wcale nie zmalał i w najbliższych latach nie zmaleje, bo społeczeństwo brytyjskie w szybkim tempie się starzeje.

Rząd UK robi kolejny "wyjątek" w swoim systemie imigracyjnym

Aby niejako "załatać" potrzeby brytyjskiego rynku pracy, rząd UK wprowadził Home and Care Visa. Dzięki temu programowi osoby zatrudnione w tym sektorze będą mogły otrzymać specjalną całoroczną wizę uprawniającą do pracy na Wyspie. Takie rozwiązanie było zdecydowanie rekomendowane przez Migration Advisory Committee. Te rozwiązania mają wejść w życie na początku przyszłego roku, jak przekazało brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

"Konieczne jest, abyśmy nadal robili wszystko, co w naszej mocy, aby chronić sektor opieki społecznej nie tylko podczas pandemii" - komentował brytyjskie minister zdrowia, Sajid Javid. Brytyjskie resort zdrowie potwierdził również, iż pracownicy opieki będą mogli przyjechać do UK razem ze swoimi rodzinami czy partnerami życiowymi.

Tym razem zostaną nim objęci pracownicy sektora opieki

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mamy do czynienia z nie pierwszym "wyjątkiem" od surowych reguł nowego systemu imigracyjnego, który został wprowadzony po Brexicie. Nieco wcześniej rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że tymczasowy program wizowy dla zagranicznych pracowników sezonowych zostanie przedłużony do końca 2024 roku. W 2022 roku zaoferowanych zostanie 30 000 wiz dla tych pracowników, którzy będą pracować jako zbieracze owoców, warzyw i kwiatów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Brytyjski rząd ogłasza nowy tymczasowy program wizowy dla pracowników sezonowych".

Dodajmy, w ramach specjalnego wyjątku ustanowionego przez rząd w październiku, umożliwiono "sprowadzenie" do 5500 sezonowych pracowników do obróbki drobiu oraz dodatkowych 5000 kierowców samochodów ciężarowych. Wielu Polaków skorzystało z tej okazji, o czym pisaliśmy w artykule: "Pracownicy tymczasowi z Polski ratują święta w UK. "Jesteśmy siłaczami!"