Hokej na lodzie – zakłady sportowe dla początkujących

Jeśli kręci Was hokej na lodzie, macie swoje ulubione ligi albo śledzicie rozgrywki na poziomie lokalnym lub międzynarodowym, być może zastanawialiście się nad obstawianiem meczów w tej dyscyplinie. Ten emocjonujący sport może przynieść jeszcze więcej frajdy, gdy będziemy śledzili go z kuponem w dłoni. Od czego więc zacząć?

Wybór bukmachera

Bądźmy szczerzy: wybór bukmachera nie jest łatwym zadaniem. Najlepiej więc korzystać z wyspecjalizowanych portali, które od lat zajmują się analizowaniem ofert i zamieszczają profesjonalne recenzje poszczególnych domów bukmacherskich. Legalne zakłady są dziś jednak łatwiejsze niż kiedykolwiek: według specjalistycznego portalu Zagranie.com na naszym rynku działa kilkunastu legalnych bukmacherów stacjonarnych oraz online. Dziennikarze tego i innych portali włożyli sporo wysiłku w porównanie kursów, ofert bonusowych, aplikacji mobilnych i wielu innych parametrów.

Jeśli nie chcecie w to wkładać zbyt wiele wysiłku, zwróćcie przede wszystkim uwagę na:

licencję – legalny bukmacher online to gwarancja wypłaty wygranej i możliwość reklamacji w przypadku problemów;

bonusy – wpłata depozytu może oznaczać dodatkową kasę na zakłady. Lepiej zacząć grę z wyższym saldem;

obsługę klienta – profesjonalny serwis klienta to podstawa – całodobowa infolinia lub czat na żywo to w dzisiejszych czasach standard;

kursy – porównanie kursów na hokej na lodzie nie jest łatwe, ale wystarczy, że otworzycie kilka popularnych portali z zakładami, przejdziecie do ulubionej dyscypliny i porównacie, ile zapłaci Wam za to samo wydarzenie, dajmy na to, STS, a ile Totolotek.

transmisje live – Wasze ulubione wydarzenia hokejowe nie muszą być transmitowane w telewizji na żywo. Może się jednak zdarzyć, iż ten lub inny bukmacher ma streamingi meczów w czasie rzeczywistym. Warto upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Rejestracja i wpłata depozytu

Aby wpłacić depozyt, musimy najpierw założyć u danego bukmachera konto. Do tego wystarczy Internet i… przeglądarka. Możecie również skorzystać z apki mobilnej, pod warunkiem, że dany dom bukmacherski ją posiada.

Po niespełna minucie będziecie mogli przejść do depozytu. Dobry buk posiada więcej niż dwie metody płatności. Zwykle są to karty kredytowe i płatności błyskawiczne w rodzaju BLIK, ale renomowane domy oferują szeroką gamę metod w postaci e-portfeli, kryptowalut czy voucherów prepaid – gwarantują one wysoki poziom bezpieczeństwa i większą anonimowość niż przelew bankowy, Visa czy Mastercard.

Gdy już zasililiście konto i odebraliście bonus powitalny za wpłatę, pora zająć się złożeniem kuponu.

Złożenie kuponu

Hokej na lodzie znajdziecie przy użyciu wyszukiwarki, wpisując tam nazwę dyscypliny lub konkretnego wydarzenia sportowego. Wszystkie dyscypliny dostępne są najczęściej w pasku po lewej stronie. Tam znajdziecie hokej na lodzie wraz ze wszystkimi podgrupami – aktualnymi mistrzostwami, spotkaniami klubowymi i ligami w rodzaju NHL. Różne domy bukmacherskie pozwalają wejść w spotkanie i obstawić różne wydarzenie w ramach jednego pojedynku: liczbę goli, zwycięzcę, dokładny wynik, strzały w światło bramki itd. Kliknięcie podświetlonego kursu powoduje, że od razu zostaje on dodany do Waszego kuponu. Potem pozostaje tylko ustalenie stawki i… to w zasadzie wszystko!

Do jednego kuponu możecie dodawać więcej wydarzeń i zakładów – nie tylko w ramach hokeja na lodzie. To jednak wykracza poza ramy tego skromnego artykułu. Pierwszy kupon macie już za sobą, teraz pozostaje tylko oczekiwać na rezultat spotkania. Życzymy Wam szczęścia i mnóstwa emocji!

