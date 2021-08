HMRC przyjmuje wnioski o piąty grant dla self-employed. Sprawdź, co musisz wiedzieć o rządowym dofinansowaniu dla firm

Do kiedy można składać wnioski o piąty grant SEISS?

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, brytyjski rząd kontynuuje program Self-Employment Income Support Scheme. Sprawdź, kto może wnioskować o piąty grant dla samozatrudnionych i jak wysoką pomoc tym razem można otrzymać.

W związku z przedłużającą się pandemią władze UK nadal nie zakończyły programu grantów dla przedsiębiorców poszkodowanych w czasie lockdownu. Aktualnie trwa nabór wniosków o piąte dofinansowanie Self-Employment Income Support Scheme (SEISS). Nabór na obecną turę grantu rozpoczął się w maju 2021.

"Piąty grant dla samozatrudnionych w UK różni się w stosunku do poprzednich zarówno w kwestii niektórych szczegółowych kryteriów dla wnioskodawców, jak i w kwestii obliczania wysokości dotacji" - zaznacza Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca w Admiral Tax. Kto zatem może aplikować o pomoc finansową dla firm w UK, do kiedy trzeba złożyć wniosek o SEISS i jak wysoki grant można otrzymać tym razem?

Kto może aplikować o piąty grant dla self-employed w UK?

W piątym grancie dla self-employed trzeba spełniać wszystkie kryteria wskazane na stronach gov.uk. Kryteria te podzielono na trzy kategorie, które są rozpatrywane przez HMRC w kolejnych trzech etapach. W skrócie, kryteria wyglądają następująco:

1. Etap sprawdzenia twojego statusu gospodarczego i okresu prowadzenia działalności

musisz być osobą samozatrudnioną lub członkiem spółki

okres prowadzenia przez ciebie działalności musi obejmować oba lata podatkowe: 2019-2020 oraz 2020-2021.

2. Etap sprawdzenia twoich deklaracji podatkowych i dochodów

HMRC sprawdzi, czy złożyłeś zeznanie podatkowe za lata 2019-2020 w terminie do 2 marca 2021 r.

uzyskane przez ciebie zyski handlowe nie mogą być większe niż 50 000 GBP

twoje zyski z handlu muszą być co najmniej równe dochodom niehandlowym (czyli pieniądzom uzyskanym poza działalnością gospodarczą, np. emerytura, praca na pół etatu).

Na stronach gov.uk zaznaczono, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie się kwalifikował do piątego grantu na podstawie zeznania podatkowego za rok 2019-2020, urzędnicy mogą wziąć pod uwagę lata wcześniejsze.

3. Etap decyzji HMRC, czy możesz ubiegać się o grant

warunkiem pozytywnej decyzji HMRC jest twoja deklaracja, że zamierzasz kontynuować działalność gospodarczą w latach 2021-2022

dodatkowo, muszą zachodzić wiarygodne przesłanki ku temu, by sądzić, że w okresie od 1 maja 2021 do 30 września 2021 twoje zyski handlowe będą znacznie niższe niż powinny - ze względu na wpływ pandemii.

Więcej informacji na temat szczegółowych kryteriów piątego grantu dla self-employed znajduje się na oficjalnych stronach rządowych gov.uk (https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme#who-can-claim).

Do kiedy można składać wnioski o piąty grant SEISS?

O piąty grant dla self-employed z programu Self-Employment Income Support Scheme można się ubiegać od 1 maja 2021 roku. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2021 roku.

Jaka jest wysokość piątego grantu dla firm w UK?

W przypadku piątego grantu SEISS, obliczenie wysokości dotacji jest nieco bardziej złożone niż w poprzednich edycjach. Jak podają strony gov.uk, w większości przypadków do obliczenia przez HMRC wysokości dofinansowania potrzebne będą dwie kwoty obrotu handlowego (turnover). Na podstawie porównania tych dwóch kwot, HMRC wyliczy, czy , a jeśli tak to do jakiej wysokości grantu firma się kwalifikuje. Przewiduje się tutaj dwie wysokości grantu:

80 proc. średnich zysków handlowych z 3 miesięcy, ale maksymalnie 7500 GBP - jeśli obrót przedsiębiorstwa spadł o 30 proc. lub więcej

30 proc. średnich zysków handlowych z 3 miesięcy, ale maksymalnie 2850 GBP - jeśli obrót przedsiębiorstwa zmniejszył się o mniej niż 30 proc.

"Warto też pamiętać, że osoby, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą w UK, nie prowadziły jej przed rokiem podatkowym 2019-2020, nie podają wysokości obrotów. Osoby te otrzymają 80 proc. średnich zysków handlowych z 3 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania w tym przypadku wynosi 7500 GBP" - podkreśla Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca w Admiral Tax.