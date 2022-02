HMRC oskarżony o „ignorancję i bezczynność” w sprawie covidowych oszustw sięgających 6 miliardów funtów

Fot. Getty

HM Revenue & Customs został oskarżony przez posłów z jednego z parlamentarnych komitetów o „ignorancję i bezczynność” w sprawie sprawie covidowych oszustw, które liczone są w miliardach funtów. Deputowani wyrazili oburzenie, że pieniądze oddane oszustom przyczynią się tylko do zwiększenia kosztów życia zwykłych obywateli.

Międzypartyjny organ nadzorujący wydatki publiczne - the public accounts committee (PAC) ostro skrytykował HMRC za „ignorancję i bezczynność” w sprawie oszustw, do których doszło w trakcie pandemii Covid-19. Chodzi o to, że w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii wielu nieuczciwych mieszkańców UK zdołało wyłudzić pomoc pieniężną od HMRC w ramach jednego z trzech programów dotacji: Furlough Scheme, the Self-Employment Income Support Scheme o Eat Out To Help Out Scheme. Straty wynikające z przyznania pomocy osobom nieuprawnionym do jej otrzymania wynoszą, jak szacują eksperci, nawet £6 mld. I deputowani zrzeszeni w PAC nie mają wątpliwości, że straty dla budżetu wynikłe z covidowych oszustw tylko zwiększą koszty życia zwykłych obywateli, już teraz próbujących stawić opór toczącemu się w Wielkiej Brytanii kryzysowi.

Działania HMRC są niewystarczające w zakresie odzyskania należności

Deputowani z PAC nie mają wątpliwości, że działania HMRC są niewystarczające, by odzyskać większość nieprawidłowo przyznanej pomocy pieniężnej. HMRC szacuje, że może odzyskać ok. £2 mld z £6 mld funtów, a to jest zdecydowanie za mało. - Poziom oszustw i błędów [popełnionych w związku z] programem Furlough, które pracodawcom ujdą na sucho, jest rzeczywistm problemem. Jaki sygnał idzie w świat, gdy HMRC przekłada na później odzyskanie miliardów funtów z oszustw i błędów bezpośrednio związanych z pakietami wsparcia covidowego? - pyta retorycznie przewodnicząca komitetu, Dame Meg Hillier. I dodaje: - Przy obecnym, opłakanym stanie finansów publicznych, nie możemy sobie pozwolić na bycie tak niefrasobliwym w stosunku do tak dużej ilości pieniędzy należących do podatników. Każdy funt podatników stracony na rzecz oszusta doprowadzi do tego, że uczciwi, zwykli ludzie, będą coraz mocniej odczuwać postpandemiczny powrót do rzeczywistości.