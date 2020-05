HMRC ogłosiło drugą dotację do SELF-EMPLOYED. Zobacz, kiedy i jak aplikować

Fot. Getty

Brytyjski Minister Skarbu, Rishu Sunak, ogłosił rozszerzenie programu wsparcia dla osób samozatrudnionych w UK Self-Employment Income Support Scheme. Zobacz, jak i kiedy aplikować o drugą dotację z rządowej pomocy dla self-employed.

Rishi Sunak podczas piątkowej konferencji prasowej powiedział, że osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą w UK będzie przysługiwać druga dotacja z programu Self-Employment Income Support Scheme. Przyjmowanie wniosków o rządową pomoc finansową dla samozatrudnionych zostanie otwarte w sierpniu.

Rządowa pomoc dla SELF-EMPLOYED: Jakie zmiany?

Od sierpnia osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w UK będą mogły składać wnioski o drugą dotację rządową. Kwota drugiej transzy zostanie jednak obniżona i wyniesie 70 proc. średnich miesięcznych zysków przedsiębiorstwa. W pierwszej transzy wypłaty wynosiły 80 proc. średnich zysków.

Podobnie jak przy pierwszej dotacji finansowej dla samozatrudnionych, pieniądze zostaną wypłacone w jednej transzy, a ich wysokość obejmie zyski z trzech miesięcy, jednak wypłata nie będzie większa niż 6570 funtów. Łącznie z pierwszą dotacją, która została zainicjowana w maju, maksymalna kwota rządowej pomocy finansowej, jaką mogą otrzymać osoby self-employed, wynosi 14 070 funtów.

Dla kogo przeznaczony jest nowy program pomocowy?

Jak czytamy na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu, program przeznaczony jest dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, a także dla członów spółek, których działalność została dotknięta trwającą epidemią. Ponadto, należy spełniać również poniższe kryteria:

prowadzenie działalności w roku podatkowym 2018-2019 i złożenie zeznania podatkowego w dniu 23 kwietnia 2020 roku lub przed tym terminem

prowadzenie działalności w roku podatkowym 2019-2020

zamiar kontynuowania działalności w roku podatkowym 2020–2021

epidemia miała negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

ZOBACZ PRZEMÓWIENIE MINISTRA SKARBU UK:

Jak sprawdzić, czy kwalifikujesz się do Self-Employment Income Support Scheme (SEISS)?

HMRC przypomina, że od 4 maja na stronach rządowych (GOV‌.UK) dostępne są szczegółowe informacje na temat nowego programu pomocy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w UK (SEISS). W informacjach tych znajdziemy odpowiedzi na najważniejsze pytania: kto może aplikować o dotację, w jakiś sposób aplikować, jakiej wysokości finansowanie można otrzymać.

Na stronie rządowej można również sprawdzić, czy spełniamy warunki, uprawniające do otrzymania rządowej pomocy dla samozatrudnionych. Aby sprawdzić, czy kwalifikujemy się do SEISS, musimy przygotować:

National Insurance numer (NIN) - jeśli nie pamiętasz i nie możesz znaleźć tego numeru, możesz sprawdzić go w aplikacji mobilnej HMRC, na swoim internetowym rachunku podatkowym lub możesz poprosić o pomoc swojego agenta podatkowego (jeśli takiego posiadasz).

Self Assessment Unique Taxpayer Reference (UTR) number - numer ten można znaleźć w dokumentach samooceny lub zapytać o niego swojego agenta podatkowego (jeśli się takiego posiada).

HMRC informuje, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi, potwierdzającej, że kwalifikujesz się do SEISS, będziesz następnie potrzebować danych do logowania do konta Government Gateway: identyfikatora użytkownika i hasła. Dane te umożliwią Ci złożenie wniosku. Jeśli nie masz jeszcze stosownego konta lub nie pamiętasz danych do logowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie rządowej.

Czym jest Self-Employment Income Support Scheme (SEISS) i jak wysokie może być dofinansowanie?

Jak wyjaśnia Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax: „SEISS to program tymczasowy, który umożliwi osobom samozatrydnionym ubieganie się o podlegającą opodatkowaniu dotację - pierwszą (majową) w wysokości 80 proc. ich średnich miesięcznych zysków oraz drugą (sierpniową) w wysokości 70 proc. Druga dotacja, podobnie jak pierwsza, wypłacona będzie w jednej racie, obejmującej zyski z trzech miesięcy. W sierpniu maksymalna wysokość jednorazowej dotacji wyniesie 6570 GBP”.

Więcej informacji znajduje się na stronie rządowej: Self-Employment Income Support Scheme (SEISS).

ZOBACZ WIDEO: