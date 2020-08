HMRC ogłasza II turę naboru wniosków o pomoc finansową dla self employed. Kiedy i jak aplikować o rządowy grant dla przedsiębiorców?

Fot. Getty

HM Revenue & Customs (HMRC) ogłosiło datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o rządową pomoc finansową dla samozatrudnionych w UK Self-Employment Income Support Scheme. Jak i kiedy aplikować o grant dla przedsiębiorców?

Druga tura składania wniosków o pomoc finansową dla self employed z rządowego programu Self-Employment Income Support Scheme (SEISS) rusza już w tym tygodniu. HMRC ogłosiło, że ma to być druga - i ostatnia - dotacja dla przedsiębiorców w UK poszkodowanych z powodu pandemii. Sprawdź, kiedy i kto może aplikować, a także na jak wysoką pomoc można liczyć tym razem.

Kiedy można złożyć wniosek o drugą dotację dla self employed?

HMRC ogłosiło, że nabór wniosków w II turze SEISS rozpocznie się 17 sierpnia 2020 roku, a zakończy 19 października 2020. Aplikacje będą rozpatrywane w taki sam sposób, jak w przypadku pierwszej tury dotacji. Każdy przedsiębiorca, który złoży wniosek, zostanie o decyzji poinformowany przez HMRC indywidualnie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Kto może otrzymać dotację Self-Employment Income Support Scheme?

Na stronie rządowej czytamy, że o grant mogą aplikować przedsiębiorcy zarówno ci, którzy kwalifikowali się do pierwszej dotacji, jak i ci, którzy nie skorzystali z rządowej pomocy w I turze. Jednym z głównych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków - oprócz warunków związanych z prowadzeniem działalności w UK - ma być to, czy przedsiębiorca wykazał, że 14 lipca 2020 lub później jego firma faktycznie ucierpiała z powodu pandemii. Jak to wykazać negatywny wpływ koronawirusa na działalność gospodarczą?

Kiedy można powiedzieć, że firma ucierpiała z powodu pandemii?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy również na stronie rządowej, gdzie czytamy, że do otrzymania pomocy kwalifikują przede wszystkim (choć nie tylko) poniższe sytuacje:

byłeś/jesteś niezdolny do pracy z powodu: pozostawania w samoizolacji, gdyż jesteś w grupie ryzyka pozostawania w samoizolacji z innego powodu (np. powrót zza granicy, kontakt z osobą zakażoną) przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu koronawirusa obowiązku opiekowania się kimś z powodu koronawirusa

musiałeś zmniejszyć skalę działalności, tymczasowo zawiesić działalność lub ponieść dodatkowe koszty, ponieważ: Twój łańcuch dostaw został przerwany masz/miałeś mniej niż normalnie (lub nawet zero) klientów Twoi pracownicy nie są/nie byli w stanie przyjść do pracy co najmniej jeden z Twoich kontraktów został anulowany musiałeś kupić sprzęt ochronny, aby móc prowadzić działalność, przestrzegając zasad dystansu społecznego.



Dodatek emerytalny w UK: Co warto wiedzieć o Pension Credit? - ZOBACZ WIDEO:

Jaką pomoc finansową można otrzymać z programu SEISS?

Grant z programu Self-Employment Income Support Scheme jest rządową dotacją dla brytyjskich przedsiębiorców, podlegającą opodatkowaniu. Jego wysokość stanowi 70% średnich miesięcznych zysków handlowych przedsiębiorstwa i wypłacana jest w jednej racie obejmującej 3 miesiące. Dotacja nie może być wyższa niż 6570 GBP.