HMRC naciska na posiadaczy kryptowalut, aby zapłacili należne podatki

Brytyjski fiskus przygotowuje się do wysyłania listów "zachęcających" osoby zajmujących się handlem kryptowalutami do rozliczenia swoich zysków z tego tytułu. Zgodnie z prawem są one zobowiązane do uiszczenia podatku dochodowego i/lub podatku od zysków kapitałowych (CGT).

Osoby, które zajmują się handlem kryptowalutami i mieszkają w Wielkiej Brytanii zostaną "zachęcone" przez HMRC do rozliczenia zysków z tego tytułu. Wbrew powszechnemu mniemaniu ci, którzy handlują tego typu aktywami na różnego rodzaju "giełdach" kryptowalut, nie są anonimowi. Brytyjski fiskus planuje rozesłać listy w tej kwestii w przyszłym miesiącu. Mają one na celu zachęcenie inwestorów do upewnienia się, że zapłacili odpowiednią kwotę podatku dochodowego i/lub podatku od zysków kapitałowych (CGT) od wszelkich dochodów, które uzyskali ze swoich aktywów. Dodajmy, że podatek jest należny od wszelkich zysków uzyskanych ze zbycia kryptowalut, w tym w przypadku ich sprzedaży, wymiany na inne kryptowaluty lub wykorzystania ich do zakupu towarów lub usług. Dodajmy, iż HMRC może uzyskiwać dane o tym, kto zainwestował w kryptowaluty wysyłając żądania przekazania odpowiednich informacji do giełd kryptowalut z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W jaki sposób należy się rozliczyć z brytyjskim fiskusem w tym przypadku?

W Wielkiej Brytanii zyski z obrotu kryptowalutami traktowane są jak każde inne przychody. Istnieją dwie metody rozliczania, w zależności od tego czy kryptowalutami handlujemy czy w nich zarabiamy. Aktywa tego typu rozliczane jako "capital gains" (zyski z handlu lub wymiany kryptowalut) podlegają opodatkowaniu CGT ("capital gaines tax") w wysokości 10% dla przychodów do ok. 50 tysięcy funtów i 20% dla przychodów do ok. 150 tysięcy funtów. Oprócz tego jest kwota wolna od podatku (12 300 funtów rocznie), dodatkowo od personal allowance. Jeśli ktoś otrzymuje kryptowaluty jako wynagrodzenie za wykonaną pracę, wówczas takie przychody podlegają opodatkowaniu tak jak inne wynagrodzenia.

"W naszym liście zwracamy się do posiadaczy aktywów "crypto asset" o sprawdzenie swoich transakcji, aby upewnili się czy zostały one prawidłowo zadeklarowane. Opublikowaliśmy szczegółowe wytyczne, aby pomóc w prawidłowym stosowaniu prawa podatkowego w stosunku do kryptowalut" - komentował rzeczni HMRC. "Podręcznik dotyczący kryptowalut Cryptoassets Manual wyjaśnia konsekwencje podatkowe różnych rodzajów transakcji związanych z aktywami tego typu i można go znaleźć na rządowej stronie internetowej" - podsumowywał.

Od jakiego zysku z obrotu kryptowalutami należy zapłacić podatek od dochodów kapitałowych?

"HMRC od 2021 roku zwiększa nacisk na egzekwowanie podatku od handlu kryptowalutami. Warto przypomnieć, że jeśli roczne zyski ze sprzedaży i wymiany kryptowalut nie przekroczą kwoty wolnej dla zysków kapitałowych (w tym roku 12 300 funtów), nie płaci się podatku. Nawet przy niewielkich zyskach warto złożyć deklarację i mieć przychody z giełdy "wykazane" - komentowała specjalnie dla "Polish Express" Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca kancelarii podatkowej Admiral Tax.