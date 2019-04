HIT SIECI: Theresa May i Jacob Rees-Mogg rapują do piosenki Snoop Dogga! [wideo]

Fot: YouTube, Facebook

Przedłużający się Brexit okazuje się niezwykle płodnym tematem żartów. Na YouTube'ie aż się roi od zabawnych filmików, bezlitośnie obnażających wszystkie mankamenty działań brytyjskich polityków, a szczególnie obecnej premier. Tego jednak jeszcze nie było: Theresa May jako Dr. Dre i Jacob Rees-Mogg jako Snoop Dogg - a właściwie jako... Snopp Mogg! Hit sieci obejrzano już prawie 1,5 MILIONA razy.

Jeden z ostatnio bardzo popularnych youtube'owych filmików wyśmiewających Brexit przedstawia premier Theresę May i Jacoba Rees-Mogga, szefa konserwatywnej grupy parlamentarnej European Research Group (ERG), wcielających się w role Dr. Dre i Snoop Dogga. W tytule filmiku widzimy zabawny zlepek "Snoop Mogg", na określenie Jacoba Rees-Mogga-rapera.

Filmiku nie da się oczywiście opowiedzieć - trzeba go po prostu zobaczyć. W dużym skrócie, Theresa May i Jacob Rees-Mogg rapują słowa o przedłużającym się - "chronicznym" - Brexicie, do utworu Dr. Dre "Still D.R.E." z albumu "The Chronic", z gościnnym występem Snoop Dogga. Politycy zrzucają na siebie wzajemnie winę za chaos, a Theresa May przyznaje, że jest wciąż rozdarta między pozostaniem w UE a odejściem i skarży się na problemy związane z głosowaniami dotyczącymi jej umowy brexitowej...

