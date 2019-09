HIT INTERNETU! Zobacz, jak zapisać nazwy polskich miast, by Brytyjczyk nie miał problemu z ich wymówieniem!

Fot. Facebook, Getty

Chcieliście kiedyś nauczyć Waszych brytyjskich znajomych, jak wymawiać polskie słowa, np. nazwę miasta, z którego pochodzicie? Jeśli tak, to z pewnością wiecie, ile śmiechu może przysporzyć obserwowanie Anglika, łamiącego sobie język na polskich wyrazach… Zobaczcie, jak zapisać nazwy polskich miast, by ułatwić zadanie Waszym przyjaciołom na Wyspach!

Grafika z nazwami polskich nazw nie od dziś jest hitem internetu - jednak w przypadku osób na co dzień żyjących wśród anglojęzycznego społeczeństwa, np. w Wielkiej Brytanii, jej przydatność chyba nigdy się nie zdezaktualizuje. Poniżej podajemy kilka zabawniejszych przykładów, choć w niektórych zbitkach trudno doszukać się wyraźnego sensu… Grafikę pozostawiamy do Waszej oceny - napiszcie, co sądzicie o pomyśle zapisywania polskich słów za pomocą słów angielskich.

Hel - Hell (piekło)

Sopot - Soap Pot (dzbanek na mydło)

Gdańsk - Good Dance-K (dobry taniec-k)

Krosno - Cross Snow (krzyż śnieg)

Bydgoszcz - Bid Gosh (licytować)

Radom - Red Dome (czerwona kopuła)

Gorzów Wielkopolski - Go Jew! Veal Cope All Ski (Idź Żydzie! cielęcina radzi sobie wszystkie narty)

Bielsko-Biała - Bee Else Cob Bee Allah (pszczoła inny głąb kapusty pszczoła Allah)

Suwałki - Sue Vow Key (zaskarżyć ślubny klucz)

Pisownia którego polskiego miasta, zamieszczona na mapce, najbardziej przykuła Waszą uwagę i - dlaczego? Znacie jakieś podobne inicjatywy lub "pomoce dydaktyczne"? Piszcie do nas na adres: [email protected]

