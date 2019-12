Nauczycielka robi furorę w sieci: Zobacz, jak prowadzi lekcje biologii!

Fot. Twitter/@mikemoratinos

43-letnia nauczycielka biologii wpadła na genialny pomysł! Postanowiła przekazać swoim uczniom wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu w bardzo twórczy sposób - na lekcję przebrała się w strój obrazujący wnętrzności człowieka, który zakupiła na AliExpress! Sądzicie, że to dobra metoda nauczania?

43-letnia Veronica D., nauczycielka biologii w jednej z hiszpańskich szkół, okazała się bardzo kreatywnym pedagogiem. Pewnego razu, robiąc zakupy na portalu AliExpress, kobieta przypadkiem natrafiła na strój, na którym nadrukowany był ludzki organizm od środka. Nauczycielka stwierdziła, że będzie to doskonała pomoc dydaktyczna, która pomoże jej uczniom skuteczniej przyswoić wiedzę z biologii - strój więc zakupiła, a następnie użyła go podczas lekcji, zakładając go na własne ciało.

Jednym z największych fanów pomysłu okazał się sam mąż Veronici, który na swoim Twitterze opublikował zdjęcia żony prowadzącej lekcję w zakupionym stroju.

Nauczycielka szybko stała się hitem internetu i zaczęła nawet udzielać wywiadów, w których podkreślała, że od dawna stara się stosować twórcze metody nauczania dzieci. W rozmowie z redaktorami portalu „Bored Panda” kobieta powiedziała: - „Chciałabym, by społeczeństwo przestało uważać nauczycieli za leniwych biurokratycznych urzędników państwowych. Na pewno tacy nie jesteśmy”.

A Wy co sądzicie o kreatywnym pomyśle nauczycielki biologii z Hiszpanii? Uważacie, że takie nietypowe metody nauczania są rzeczywiście dobre dla uczniów?