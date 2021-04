HIT Internetu: Na pokładzie tego samolotu steward rozbawił pasażerów do łez. Co powiedział? [WIDEO]

To, co zrobił steward amerykańskich linii lotniczych, rozśmieszyło internautów na całym świecie

Fot. Getty

Steward tego samolotu upewnił się, że pasażerowie zwrócą uwagę na to, co mówi, udzielając instrukcji bezpieczeństwa, i zastosują się do jego poleceń. A zrobił to w tak zabawny sposób, że rozśmieszył nie tylko samych pasażerów, ale też internautów na całym świecie.

Nagranie, na którym steward udziela instrukcji bezpieczeństwa tuż przed startem samolotu jednej z amerykańskich linii lotniczych, uzyskało blisko milion odsłon niedługo po tym, jak pojawiło się w sieci. Pod wideo opublikowanym na TikTok pojawiło się też 3,5 tys. komentarzy, w tym część od pasażerów, która miała już przyjemność lecieć z zabawnym szefem załogi amerykańskich linii lotniczych (prawdopodobnie tanich linii lotniczych Spirit Airlines). Co więc powiedział steward tuż przed startem, co rozśmieszyło do łez pasażerów samolotu, a także rzesze ludzi na całym świecie? Zobaczcie poniżej!

Podróbki torebek Gucci

- Jesteśmy tutaj po to, by upewnić się, że jesteście bezpieczni. Bagaż podręczny musi być umieszczony pod siedzeniami na całej długości samolotu. Drogie panie, to dotyczy waszych toreb, torebek, portfeli itp. Wszystko musi się znaleźć pod spodem. Dotyczy to również torebek Gucci. Nie obchodzi nas, czy to jest naprawdę torebka Gucci, nadal musi się ona znaleźć pod siedzeniem. Zwłaszcza, gdy jest to podróbka torebki Gucci. Zdarza się, że kiedy osiągamy wysokość 5000 stóp, to literki „G” zaczynają odpadać, rączki się łamią, więc dotrzecie do Filadelfii z torbą „Ucci”. Tylko ostrzegam. Niemniej jednak, dzień dobry i witam was na pokładzie – w tak zabawnych słowach steward udzielił pasażerom instrukcji bezpieczeństwa.