HIT internetu - co Polak znalazł w ubikacji pubu w Londynie? [WIDEO]

"To niesamowite. Patrzcie!" - musicie zobaczyć to nagranie!

Fot: YouTube

Co nasz rodak znalazł w londyńskim pubie The Botanist, nieopodal Królewskich Ogrodów Botaniczne w Kew? Zobaczcie sami. Ten filmik to polski przebój sieci!

Nasz rodak, Łukasz Łuczaj, dokonał w londyńskim pubie "bardzo ciekawego odkrycia", jak sam mówi. W lokalu The Botanist zlokalizowanym nieopodal słynnych The Royal Botanic Gardens w Kew miało miejsce dość niezwykle odkrycie... botanicznie. Na yotube`wym kanale Łukasza Łuczaja możemy zobaczyć co takiego "wyrosło" w... ubikacji w pubie!

Niezwykłe odkrycie Polaka w angielskim pubie

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

"To niesamowite. Patrzcie!" - relacjonuje Polak. Według niego grzyb, który pojawił się w pubie to jakiś gatunek workowca z rodzaju peziza. W tym rodzaju występują również grzyby... jadalne. Czyżby ten, który wyrósł obok wychodka nadawał się do spożycia? "Pięknie pachnie" - podsumował pan Łukasz.

Kim jest Łukasz Łuczaj? To polski botanik, doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Botaniki Uniwersytetu Rzeszowskiego, popularyzator przyrody i działacz na rzecz jej ochrony, autor publikacji na temat dzikich roślin jadalnych. Jest członkiem redakcji czasopism naukowych „Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine” oraz „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” i twórcą nowego polskiego pisma „Etnobiologia Polska”.

Znalazł się w opracowanym przez badaczy z Uniwersytetu Stanforda, opublikowanym w październiku 2020 na łamach „PLOS Biology” rankingu, uwzględniającym niemal 160 tys. najlepszych naukowców na świecie (w tym 726 naukowców z Polski). Przez szereg lat był współpracownikiem miesięczników „Wróżka” i „Kuchnia”, gdzie pisał o dzikich roślinach jadalnych. Obecnie pisze do kwartalnika „Przekrój”.