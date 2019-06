HIT Facebooka! Co wspólnego mają politycy z Polski i z UK?

Oto prawdziwy przebój Facebooka - na otwartej grupie dyskusyjnej "Polacy za granicą" pojawił się dowcip, który rozbawił tysiące Polaków. Musicie go przeczytać!

To prawdziwy hicior, który totalnie poprawi Wam dziś humor! 7 czerwca, po godzinie 10 jeden z członków grupy "Polacy za granicą" opublikował fantastyczny dowcip, traktujący zarówno o polskiej, jak i brytyjskiej polityce. Z miejsca stał się przebojem FB i udostępniono go ponad 200 razy.

Jest nieco długi, ale uwierzcie nam, warto przeczytać go do samego końca:

Podczas wizyty w Anglii Andrzeja Dudy został zaproszony na herbatę do Królowej.

Kiedy rozmawiali zapytał ją, jaka jest mocna strona jej władzy?

Królowa odpowiedziała, iż otacza się inteligentnymi ludźmi.

- Jak Wasza Wysokość rozpoznaje, że są inteligentni? - spytał Andrzej Duda.

- Cóż, po prostu zadaje im odpowiednie pytania - odpowiedziała Królowa - pozwól mi zademonstrować.

W tym momencie Królowa bierze słuchawkę i dzwoni do Theresa May:

- Pani premier, proszę opowiedzieć na następujące pytanie: Pani matka ma dziecko i pani ojciec ma dziecko, ale nie jest ono Pani bratem ani siostrą - kto to jest?

- Oczywiście to ja nim jestem.

- Doskonale - odpowiada Królowa - dziękuję bardzo i dobranoc.

Odkłada słuchawkę i mówi:

- Czy teraz już Pan rozumie, Panie Prezydencie?

- Tak. Jestem niezmiernie wdzięczny. Nie mogę się doczekać by zastosować ten sposób!

Po powrocie do Warszawy Duda decyduje poddać testowi premiera - Mateusza Morawieckiego .

Wzywa go do Pałacu Prezydenckiego i pyta:

- Mateusz , chciałbym Ci zadać jedno pytanie, ok?

- Ależ oczywiście, nie krepuj się, jestem gotów.

- Posłuchaj, twoja matka ma dziecko i twój ojciec ma dziecko, ale nie jest ono twoim bratem ani siostrą - kto to jest?

Morawiecki chrząka, kaszle i w końcu odpowiada:

- Czy mógłbym się zastanowić i wrócić z odpowiedzią?

Duda zgadza się i Morawiecki wychodzi. Natychmiast zwołuje zebranie klubu parlamentarnego PiS wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim , po czym

głowią się nad zagadką przez kilkanaście godzin, ale nikt nie wpada na rozwiązanie.

W końcu, w akcie desperacji,Morawiecki dzwoni do Korwina Mikke i przedstawia mu problem:

- Niech pan posłucha, jak to może być: pańska matka ma dziecko i pański ojciec ma dziecko, ale nie jest

ono Pańskim bratem ani siostrą - kto to jest?

Mikke odpowiada bez zastanowienia:

- To ja, oczywiście.

Uradowany Morawiecki wraca biegiem do Pałacu Prezydenckiego, odnajduje Dudę i krzyczy:

- Mam, mam! Wiem kto to jest! To Janusz Korwin Mikke!!!

Na co Andrzej Duda robiąc zdegustowaną minę:

- Źle idioto! To Theresa May

A to oryginał z FB: