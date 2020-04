HIT czy KIT? Polska siostra zakonna zaprezentowała „maseczkę do sprawowania kultu liturgicznego” [WIDEO]

Siostra zakonna zaprezentowała "maseczkę do sprawowania kultu religijnego"

Fot. YouTube

Polacy prześcigają się w pomysłach na maseczki ochronne, ale „maseczka do sprawowania kultu liturgicznego” zdaje się być propozycją inną niż wszystkie. W internecie pojawiło się właśnie wideo, na którym siostra zakonna zachwala walory takiej maseczki, twierdząc, że znacznie ułatwia ona pełne uczestnictwo w nabożeństwie.

„Reprezentujemy maseczkę liturgiczną do sprawowania kultu, liturgicznego” - tymi słowami rozpoczyna nagranie polska siostra zakonna. A zaraz później dodaje: „Ma zameczek, można otworzyć i pośpiewać, na przykład, albo przyjąć komunię świętą. Także wszystko można”.

Wideo zostało udostępnione w wielu miejscach, w tym także na Facebooku, gdzie pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. W jednym z takich komentarzy czytamy, że maseczka tego typu nie jest do niczego przydatna, ponieważ nie zakrywa w całości twarzy i można w niej co najwyżej „iść na karnawał”. Ale w innym wpisie internauta zwraca uwagę, że to tylko żart i że zakonnicom, tak samo jak wszystkim innym, wolno jest żartować.

