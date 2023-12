Styl życia Hit Bożego Narodzenia 2023: zrób to sam!

Kryzys kosztów życia na Wyspach nie chce nas opuścić, zatem wielu z nas rozpoczęło zakupy świąteczne już w listopadzie, aby uniknąć ogromnych kolejek w popularnych sklepach i znaleźć prezenty w bardziej okazyjnej cenie. Brytyjczycy wręcz kochają zakupy na święta, ale – w przeciwieństwie do nas, Polaków – stawiają na tańsze prezenty. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że wolą obdarować większą liczbę osób, ale zamiast tzw. porządnych prezentów kupują kalendarze, długopisy, słodycze czy książki.

W Polsce przyjęło się, że prezenty pod choinką powinny być bardziej okazałe, a wydatki na różne zabawki, sprzęt elektroniczny czy akcesoria nieraz wykraczają poza ustalony wcześniej przez nas budżet. Jak więc się nie dać omotać sprytnym marketingowcom i nie wydając wiele, dać bliskim coś, co docenią, polubią i zapamiętają? Wystarczy dobry pomysł i wolne ręce, a wszyscy będziemy szczęśliwi, w portfelu zostaną pieniądze na noworocznego szampana i do tego wszystkiego okażemy się… trendsetterami. Bo prezenty robione ręcznie to hit tego roku!

Nie daj się wciągać w bożonarodzeniową grę firm marketingowych

Już w październiku, gdy w sklepach na półkach zalegały gadżety związane z Halloween, naprzeciwko ustawiane już były wszystkie dekoracje świąteczne. Tak więc okres przed Bożym Narodzeniem w tym roku wydłużył się o co najmniej o miesiąc. Może to i lepiej, bo eksperci wskazują, że coraz więcej gospodarstw domowych zaczyna przygotowywać się do okresu świątecznego ze znacznym wyprzedzeniem, tylko dlatego, żeby rozłożyć koszt prezentów, a także żywności i napojów serwowanych w trakcie dni świątecznych. Tak więc w związku z ogromnymi podwyżkami na Wyspach Święta Bożego Narodzenia nie trwają już 12 dni, a ponad 45 dni. Czy warto jednak sięgać po “ostatniego funta”, żeby prezenty były udane? Niekoniecznie!

Jak wydać mniej na prezenty i być “trendy”?

Czasy się zmieniają, my również powinniśmy zmienić nieco nastawienie do Świąt Bożego Narodzenia. Tak, jak nasz babki i prababki pilnowały tradycji i w wielu domach na wigilijnych stołach pojawiało się dwanaście potraw, tak pokolenie dzisiejszych 30- i 40-latków nie zamierza spędzać w kuchni wielu godzin, a przy Wigilii słaniać się na nogach ze zmęczenia. Dużo kupuje się półproduktów, wiele potraw zamawia w polskich restauracjach. Pójście “na skróty” nikomu nie ujmuje dzisiaj honoru, a wręcz przeciwnie – zadowolona pani i pan, którzy nie są wymęczeni wielogodzinnymi przygotowaniami mogą w Wigilię bez przeszkód oddawać się przyjemnej atmosferze wspólnego biesiadowania. Podobnie jest z prezentami. W 2023 roku nic tak nie jest modne, mądre i tanie jak własnoręcznie wykonane prezenty dla najbliższych. Już teraz detaliści notują wzrost sprzedaży specjalnych zestawów do wyrobu świec lub ceramiki oraz przyborów do szydełkowania i plastikowych czy szklanych koralików.

Zrób to sam – pomysły na prezenty pod choinkę

Najwięcej satysfakcji i radości z własnej kreatywności przyniosą nam w tym roku ręcznie robione prezenty, nad którymi spędziliśmy kilka godzin. Prezenty DIY, czyli robione ręcznie będą hitem tych świąt. Jeśli nie jesteśmy bardzo “handy”, to i tak mamy wciąż duże pole do popisu. Oto kilka pomysłów dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił we własnoręcznie stworzonych małych dziełach sztuki.

1. Domek dla kota

Jeśli macie w domu kogoś, kto jest właścicielem kota/kotów taki prezent będzie jak znalazł, a robi się go bardzo prosto. Do stworzenia takiego domku potrzebujemy kartonu, nożyczek, sznurka, taśmy klejącej i – tutaj do wyboru – niewykorzystanych skrawków materiałów, resztek tapety lub kolorowych, przeczytanych czasopism. Łączenia brzegów kartonu najpierw należy mocniej skleić taśmą klejącą. Potem wycinamy wejście w dowolnym miejscu. Od góry przyklejamy różnej długości sznureczki (we wnętrzu domku), a na nich można dokleić czy zawiązać małe zabawki, małe kłębuszki wełny czy kolorowej folii. Na końcu wierzch domku oklejamy takim materiałem, który mamy. Właściciele kotów na pewno docenią taki prezent, a koty tym bardziej.

2. Domowy peeling cukrowy/kawowy

Kosmetyki domowej roboty to jedne z najlepszych prezentów jakie sami możemy zrobić. Jeśli je jeszcze ładnie zapakujemy i dodamy swoją nazwę – obdarowany na pewno doceni nasze starania. Możecie puścić wodze fantazji, przełożyć peeling to ładnego słoika, ozdobić i prezent gotowy! Własnoręczny prezent w postaci peelingu możecie śmiało podarować mamie, siostrze, babci czy przyjaciółce. Do przygotowania peelingu należy wykorzystać połówkę cytryny, 1 łyżkę oleju kokosowego oraz 3 łyżki cukru. Cytrynę parzymy, a następnie ścieramy z niej skórkę i wyciskamy sok. Dodajemy do niego kolejno olej kokosowy, skórkę z cytryny i cukier. Mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Przekładamy do ładnego słoiczka i gotowe!

3. Smakowa oliwa dla miłośników gotowania

Własnoręcznie przygotowana smakowa oliwa przyda się chyba każdemu. Wygląda pięknie, można zrobić własnoręcznie robioną etykietę – i to jest pomysł na prezent dla tych, którzy mają mało czasu i nie są szczególnie uzdolnieni manualnie. Co jest potrzebne do wykonania takiego prezentu? Dobrej jakości oliwa i dowolne dodatki: papryczki chilli, czosnek i bazylia, może być też tymianek. Ważne jest, aby prezent taki zrobić co najmniej tydzień przed Wigilią, bo wrzucone dodatki muszą się “przegryźć” z oliwą. Ważne: oliwa musi być naprawdę dobrej jakości, osobiście polecam grecką, a już najlepiej taką z Krety. Sama ma mocny smak, po dodaniu ziół będzie przepyszna.

4. Koszyk z łakociami i buteleczką alkoholu

Takie koszyki z przeznaczeniem na prezenty znajdziecie dokładnie w każdym sklepie, który sprzedaje produkty do domu, w tym spożywcze. Najtańszy widziałam w Poundlandzie. Koszyk można zapełnić w połowie słodyczami, można dodać buteleczkę alkoholu lub syropu do herbaty. Dobre herbaty czy kawy również mogą znaleźć się w takim koszyczku. Koszyk można ozdobić małymi bombkami na choinkę, wypełnić orzechami, a wszystko zabezpieczyć przezroczystą folią i na górze związać czerwoną, zieloną czy złotą wstążką.

5. Dziergaj, szyj, szydełkuj

Ten pomysł na prezenty – wbrew pozorom wcale nie jest dla zaawansowanych manualnie czytelników. Tak naprawdę każdy może zrobić coś na szydełku. Robienie na drutach swetra zajmie i czas i trzeba mieć w tym dzierganiu praktykę. Co innego szydełkowanie. Jeśli (choćby z Tik Toka czy Youtube) załapiesz podstawę – możesz naprawdę zrobić wszystkim uczestnikom po małym prezencie, choćby breloczek do kluczy z resztek włóczki. Jeśli jednak nie jesteś zaawansowany w żadnej z powyższych sztuk dziergania – spróbuj chociaż podstawowy wzór na szydełku, a uwierz – zrobienie szalika wcale nie będzie takie trudne. Od czegoś trzeba zacząć. Jeśli jeszcze nie w tym roku, to już za rok na pewno zostaniesz mistrzem szydełka i czy drutów.

autorka: Ilona Korzeniowska