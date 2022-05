Hiszpania przedłużyła ograniczenia dla podróżnych. O czym trzeba pamiętać lecąc na urlop?

Zasady wjazdu do Hiszpanii

Pod jakimi warunkami możliwa jest obecnie podróż z UK lub z Polski do Hiszpanii?

Fot. Getty

Hiszpania zdecydowała się na przedłużenie dotychczasowych restrykcji wjazdowych. Co to oznacza dla podróżnych z Wielkiej Brytanii i z Polski.

Hiszpania jest jednym z tych europejskich krajów, który wciąż utrzymuje ograniczenia pandemiczne w zakresie przekraczania granicy. W ostatnich dniach władze tego kraju ogłosiły, że dotychczasowe restrykcji pozostaną w mocy co najmniej do 15 czerwca 2022. Z pewnością nie jest to dobra wiadomość dla osób, które planują urlop w Hiszpanii. O czym trzeba koniecznie pamiętać przed podróżą z UK lub z Polski?

Restrykcje wjazdowe w Hiszpanii przedłużone do 15 czerwca

W komunikacie ogłoszonym 13 maja przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych napisano: „Rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych przedłuża wszystkie obecne ograniczenia na zewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych Hiszpanii zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej w związku z kryzysem zdrowotnym wywołanym przez COVID-19 do godziny 24:00 godz. 15 czerwca 2022 r. i zastępuje obecną, która wygasa w niedzielę 15 maja.”

Ograniczenia dla osób podróżujących do Hiszpanii z UK i z Polski

Wybierając się w najbliższym czasie na urlop do Hiszpanii warto pamiętać, że restrykcje wjazdowe są nieco inne dla osób podróżujących z terenu Unii Europejskiej, a nieco inne dla podróżnych spoza UE - czy na przykład z Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o kraje UE i EOG (w tym Polskę), wszyscy podróżni, którzy ukończyli 12. rok życia są zobowiązani do przedstawienia ważnego Unijnego Certyfikatu Covid-19. Certyfikat może poświadczać:

pełne szczepienie w cyklu podstawowym (ważność certyfikatu od 14. dnia po ostatnim szczepieniu do 9. miesiąca po)

status ozdrowieńca (ważny przez 6 miesięcy)

negatywny wynik testu PCR (nie starszego niż 72 godziny w momencie wjazdu do Hiszpanii) lub testu antygenowego (nie starszego niż 48 godzin w momencie wjazdu do Hiszpanii).

Natomiast jeśli chodzi o Wielką Brytanię (i inne kraje spoza UE i EOG), podróżni, którzy ukończyli 12. rok życia, muszą posiadać ważne zaświadczenie potwierdzające jedną z dwóch opcji:

pełne szczepienie w cyklu podstawowym (ważność certyfikatu od 14. dnia po ostatnim szczepieniu do 9. miesiąca po)

status ozdrowieńca (ważny przez 6 miesięcy).

W przypadku podróży z UK do Hiszpanii w celach turystycznych, wjazd (dla osób powyżej 12. roku życia) jest możliwy tylko jeśli jest się w pełni zaszczepionym lub posiada się status ozdrowieńca. Żadne testy nie upoważniają do przekroczenia hiszpańskiej granicy w celach turystycznych. Jeśli jednak cel podróży jest inny, należy sprawdzić szczegółowe wymagania na stronach rządu Hiszpanii, ponieważ ostateczne ograniczenia wjazdowe są zależne od celu podróży.