Hiszpania i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie Gibraltaru

W ostatniej chwili udało się wypracować porozumienie między rządem Wielkiej Brytanii a władzami hiszpańskimi w sprawie Gibraltaru. Brytyjskie terytorium zamorskie na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego pozostanie częścią strefy Schengen.

"W tej kwestii nie istnieje żaden plan B. Jeśli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, granica z Gibraltarem stanie się od 1 stycznia granicą zewnętrzną Unii Europejskiej" - ostrzegała kilka dni przed Nowym Rokiem szefowa hiszpańskiej dyplomacji Arancha Gonzalez Laya. Ostatecznie udało się uniknąć "twardej granicy" po tym, jak Brexit stał się faktem. Wypracowanie porozumienie udało się osiągnąć niemal w ostatniej chwili, ale hiszpańska strona mówi o "dobrej umowie". "Od 1 stycznia jedyne kontrole graniczne realizowane przez Frontex (Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej) będą przeprowadzane w porcie morskim oraz na lotnisku w Gibraltarze" - dodawała minister Laya. Dodajmy, że odpowiedzialna za kontrole wynikające z traktatu z Schengen będzie Hiszpania.

Udało się uniknąć najgorszych skutków Brexitu

Porozumienie w tej kwestii ma być podstawią odrębnej umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, co zostało potwierdzone przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, Dominica Raaba.

"Do tego czasu wszystkie strony zobowiązały się do złagodzenia skutków zakończenia okresu przejściowego dla Gibraltaru, a w szczególności do zapewnienia płynnego przekraczania granicy, co niewątpliwie leży w najlepszym interesie ludzi żyjących po obu stronach. Pozostajemy niezachwiani w naszym poparciu dla Gibraltaru, a jego suwerenność jest zabezpieczona" - komentował Raab.

NIe będzie twardej granicy w Gibraltarze, który jest uzależniony gospodarczo od UE

Powstanie twardej granicy na Gibraltarze sprawiłoby wiele problemów. Mieszka tu około 34 tysiące mieszkańców i są uzależnienie gospodarczo o dostępu do rynku UE. Dość powiedzieć, że ponad 15 tys. osób mieszka w Hiszpanii i pracuje na Gibraltarze, codziennie przekraczając granicę

Warto dodać, że kompromis osiągnięty w tej sprawie nie rozwiązuje wciąż kwestii pretensji władz Hiszpańskich. Od 300 lat kraj ten zgłasza roszczenie do tego terytorium. Mieszkańcy Gibraltaru dwukrotnie odrzucili w referendach z 1967 i 2002 roku możliwość przejścia terytorium pod hiszpańską jurysdykcję. W 2016 roku w referendum brexitowym aż 96% mieszkańców Gibraltaru opowiedziało się za pozostaniem w UE.