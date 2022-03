Historia nierównej walki o sprawiedliwość i przetrwanie oparta na faktach - film "Mój dług" już w ten weekend w kinach w Wielkiej Brytanii!

Artykuł sponsorowany

W kinach można już obejrzeć "Mój dług", film będący kontynuacją "Długu" z 1999 roku, jednego z najważniejszych obrazów w dziejach polskiej kinematografii. Czego można spodziewać się po historii opowiadającej o dalszych losach młodego przedsiębiorcy, Sławomira Sikory?

W 1999 roku swoją premierę miał głośny film kryminalny w reżyserii Krzysztofa Krauzego zatytułowany "Dług". Był on oparty na autentycznych wydarzeniach i opowiadał historię dwóch młodych warszawskich biznesmenów, zastraszanych i terroryzowanych przez gangstera żadającego od nich spłaty nieistniejącego długu. Zdesperowani, postawieni pod ścianą uciekają się do ostateczności - zabijają swoich oprawców. Opowieść o losach Sławomira Sikory oraz Artura Brylińskiego zszokowała całą Polskę. Mieliśmy do czynienia nie tylko ze świetnym, trzymającm w napięciu obrazem kryminalnym, ale również filmem pokazującym prawdę o naszym kraju, o realiach panujących w Polsce na przełomie wieków. Produkcja Krzysztofa Krauzego wywołała olbrzymie poruszenie. Cała Polska żyła tym filmem i sprawą jego bohaterów. Zbrodnia Brylińskiego i Sikory doczekała się kolejnych artykułów, reportaży oraz filmów dokumentalnych, a nieco później obaj zostali ułaskawienie przez prezydentów RP.

Jakie jednak były dalsze losy Sławomira Sikory? To właśnie jest tematem filmu "Mój dług" będącego swoistą kontynuacją "Długu" i rozwinięciem tej niezwykłej historii. Fabuła obrazu w reżyserii Denisa Delicia i Bogusława Joba osnuta jest wokół tego, co stało się po wydaniu wyroku na przedsiębiorcę. Jak wyglądało jego życie w więzieniu?

Autobiograficzna książka Sikory „Mój dług”, napisana jeszcze w więzieniu, zdobyła mu rzesze fanów i zwolenników. Przekuł on swoją tragiczną historię w ważkie myśli i słowa. Nic dziwnego, że Sikora przez wiele lat nosił się z pomysłem na film opowiadający o tym, co przeżył w drodze do odzyskania wolności.

Nie jest to kino stricte biograficzne, ani odtwarzana jeden do jednego relacja z więziennych lat Sikory, gdyż formuła filmu fabularnego wymaga syntezy. Jest to natomiast wersja do bólu szczera i prawdziwa, pokazująca, że Sikora – zmuszony do ostateczności człowiek działający w samoobronie, który musiał spędzić dziesięć lat życia wśród ludzi, którzy zabijali, gwałcili i maltretowali o wiele bardziej świadomie – nie tylko wyniósł ważną lekcję, ale chce podzielić się nią z tymi, którzy zechcą go wysłuchać. Wersja stworzona z fragmentów wspomnień, więziennych szczegółów, uniwersalnych refleksji i pełnokrwistych postaci, z którymi każdy będzie w stanie się utożsamić. Lub przynajmniej je zrozumieć. Poczuć ich emocje, ból, lęk, niepewność, frustrację, złość. I zrozumieć, czym jest tytułowy dług...

„Zrobiliśmy ten film dla przestrogi przed łamaniem prawa. Chcieliśmy pokazać rzeczywistość więzienną, bagno, które wciąga człowieka na zawsze, jeśli ten nie będzie w stanie się z niego wyrwać. I to jest moje przesłanie do widzów: żyjcie zgodnie z prawem” - komentował reżyer Bogusław Job.

„Niech ten film będzie przyczynkiem do ważnej debaty publicznej, ale niech przede wszystkim będzie uniwersalnym filmem o nadziei. Bo prawda jest taka, że mimo iż opowiadana w nim historia jest osadzona w bardzo konkretnej rzeczywistości, w konkretnym czasie, ukazywane emocje i refleksje będą zrozumiałe pod każdą szerokością geograficzną” - dodaje scenarzysta Andrzej Sobek.

OPIS:

Młody przedsiębiorca Sławomir Sikora (Bartosz Sak) prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha (w roli narzeczonej Anna Karczmarczyk), musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą.

Każdy dzień tutaj jest walką o zachowanie godności i człowieczeństwa. Jest grą o życie, toczącą się według wyjątkowo brutalnych reguł. Sikora podejmuje tę walkę i nie daje się złamać. Uczy się zyskiwać sojuszników i przyjaciół, zdobywać szacunek i lawirować pomiędzy więziennymi subkulturami.

Dzięki przyjaźni ze skazanym za zabójstwo uciekinierem z Legii Cudzoziemskiej (Piotr Stramowski) oraz pomocy działaczki na rzecz praw człowieka (Olga Bołądź), Sikorze udaje się uwierzyć, że jeszcze nie wszystko jest dla niego stracone. Ale kluczowe decyzje zapadają daleko za murami…

"Mój dług" (Polska, 2021)

Reżyseria: Denis Delić/ Bogusław Job

Scenariusz: Andrzej Sobek, współpraca Sławomir Sikora

Zdjęcia: Waldemar Szmidt

Scenografia: Monika Jędrzejewska

Kostiumy: Małgorzata Skorupa

Muzyka: Atanas Valkov

Dźwięk: Dariusz Kowalczyk

Montaż: Piotr Kmiecik, Wojciech Mrówczyński

Charakteryzacja: Stanisław Doliński, Agnieszka Rębecka

Kierownik produkcji: Dominika Tomczyk

Produkcja: Combat Films

Producent: Bogusław Job

Koproducent: Henryk Mazur

Producent kreatywny: Sławomir Sikora

Dystrybucja: Monolith Films

Data premiery: 25.02.2022

Obsada:

⦁ Bartosz Sak (”Moje córki krowy”, „Król życia”, seriale: „Ślepnąc od świateł”, „Belfer 2”,

⦁ Piotr Stramowski („Pitbull. Nowe porządki”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”

⦁ Olga Bołądź („Służby specjalne”, „Słaba płeć”, „Kobiety mafii”)

⦁ Anna Karczmarczyk („Polityka”, „Jak zostałem gangsterem”, „Dziewczyny z Dubaju”)

⦁ Marcin Januszkiewicz („Osiecka”, spektakl TV „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”)

⦁ Piotr Polk („Jak poślubić milionera”, seriale „Ojciec Mateusz”, „W rytmie serca”)

⦁ Małgorzata Sadowska („Dziewczyny ze Lwowa”, „Osaczony”, „U Pana Boga w ogródku”)

⦁ Małgorzata Bogdańska („Tatuśkowie”, „7 uczuć”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”)

⦁ Piotr Miazga („Ojciec Mateuisz, „Troje pod przykrywką”, „Lokatorka”)

⦁ Michał Pietrzak („Na wspólnej”, „Pierwsza miłość”)

