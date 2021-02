Hereford: Śmieciarz został zwolniony z pracy za... kopnięcie bałwana! [WIDEO]

19-letni śmieciarz z Hereford został zwolniony z pracy za skopanie... bałwana ze śniegu! Callum Woodhouse jednym "ciosem kung-fu" pozbawił go głowy, a nagranie z tego zdarzenia zostało uchwycone przez kamery CCTV. W brytyjskich mediach zawrzało!

Jednym z "najgorętszych" wydarzeń w ostatnim czasie według brytyjskich mediów jest zwolnienie młodego śmieciarza, który jednym kopnięciem pozbawił bałwana znacznej części jego głowy i następnie został zwolniony z pracy. 19-letni Callum Woodhouse z Hereford podczas wykonywania swoich obowiązków zauważył całkiem sporego bałwana. Kopnięciem "kung-fu", jak to określają media na Wyspach, pozbawił go głowy. Całe to zajście (czy też może "zajście") został zarejestrowane przez kamery CCTV. Dodajmy, że te wydarzenia miały miejsce kilka dni temu, 26 stycznia 2021 roku, około godziny 15.26 przy ulicy Hampton Rise. Następnie lokalne media, a konkretnie "Hereford Times", zaczęły pisać o tych wydarzeniach, a następnie zostały one pochwycone przez ogólnokrajowe tabloidy (z "The Sun" na czele).

Stracił pracę, bo kopnął bałwana

Jak się okazuje wydarzenie to wzbudziło ogromne emocje, ponieważ w wyniku swojego zachowania Callum Woodhouse został... zwolniony z pracy z pośrednictwem agencji przez Herefordshire Council! Rozgoryczony 19-latek w wywiadzie dla radia LBC bez ogródek przyznał, że powód zwolnienia go z pracy był "śmieszny", a bałwan przecież i tak by się stopił. "Jestem po prostu przytłoczony faktem, że kopnięcie bałwana może mieć na mnie tak ogromny wpływ" - komentował na falach LBC.

"Czułem, że bałwan utrudnia mi wykonywanie mojej pracy. Nie miałem innego powodu, widziałem, że się topi, więc pomyślałem, że go kopnę. Jako osoba zajmująca się wywożeniem śmieci pełnię ważną rolę w naszym społeczeństwie. A teraz jestem zabójcą bałwana. Strata pracy po kopnięciu czegoś, co i tak się roztopi, jest po prostu śmieszna" - dodawał. Oprócz tego Woodhouse chciał przeprosić rodzinę, która ucierpiała w wyniku jego zachowania przez Facebooku, ale został zablokowany.

To "śmieszne" - broni się zwolniony śmieciarz z Hereford

Warto dodać w tym miejscy, że bałwan został ulepiony przez 6-letnią Amelię i jej 3-letniego brata Josepha. Jak wynika z relacji "The Sun" oboje mieli być zrozpaczeni tym wydarzeniem, a trzylatek miał na własne oczy zobaczyć jak jego dzieło zostaje zniszczone.

"Jesteśmy świadomi tego incydentu i rozczarowani, że osoba reprezentująca służbę publiczną zachowała się w taki sposób" - to z kolei oficjalne stanowisko lokalnych władz hrabstwa Herefordshire przekazane przez rzecznika prasowego. Dodajmy również, że jak ustaliły brytyjskie media Woodhouse wcześniej był już notowany. Ma na swoim koncie bójkę w pubie, podczas której nie tylko zaatakował barmana, ale również dwóch interweniujących w tej sprawie policjantów.

Natomiast w sieci ruszyła już akcja mająca na celu przywrócenie do pracy śmieciarza. Pod petycją "Give the binman his job back!" podpisało się już prawie 10 tysięcy osób!