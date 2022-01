Herefordshire: Polak, który był sprawcą śmiertelnego wypadku, miał być poszukiwany przez polską policję

Fot: Pxhere

W niewielkiej mieścinie w Herefordshire doszło do tragedii na drodze, a jej sprawcą był nasz rodak. Przez jego nieuwagę zginęła kobieta.

6 maja 2021 roku we wsi Mansel Lacy w hrabstwie Herefordshire około godziny 16 doszło do wypadku. Siedzący za kierownicą samochodu dostawczego marki Renault Trafic, Polak miał podczas cofania potrącić Kathleen Howard, która szła do swojego domu. Sprawa okazała się na tyle poważna, iż zaszła konieczność wezwania na miejsce służb ratunkowych. Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Hereford Times" do karetki pogotowia ze Strensham, która jako pierwsza pojawiła się na miejscu wypadku, po pewnym czasie dołączyły dwa kolejne zespoły ratowników medycznych z West Midlands Ambulance Service. Ofiara wypadku znajdowała się w stanie krytycznym. Jej życia nie udało się uratować. Zgon został stwierdzony na miejscu.

Polak sprawcą tragedii w Herefordshire

Przed obliczem Hereford Magistrates Court nasz 45-letni rodak przyznał się do spowodowania śmierci przez nieostrożną jazdę. Po tym, jak doszło do wypadku Polak, który jest zawodowym kierowcą, zadzwonił pod od numer 999 i został na miejscu, czekając na przybycie ekip ratunkowych. Nadal przeżywa traumę z powodu tego, co się stało, jak utrzymuje jego adwokat.

Jego sprawa została przekazana do sądu wyższej instancji, a konkretnie do Worcester Crown Court. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 11 lutego 2022. Na razie podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu uprawnień do kierowaniu pojazdów.

Spowodował śmierć swoją nieostrożną jazdą

Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że wiele wskazuje na to, iż mężczyzna o takich samych personaliach (choć w innym wieku!) jest poszukiwany przez polską policję. Jest on oskarżony o "przywożenie z zagranicy, wywożenie za granicę lub przewożenie w tranzycie mleczko makowe, słoma makowa lub substancje psychotropowe lub środki odurzające", a jego dane są dostępne na oficjalnej stronie polskiej policji w zakładce "Poszukiwani". Czy to ta sama osoba? Niestety, mamy zbyt mało informacji, aby móc to zweryfikować.