„Harry i Meghan: Ucieczka z Pałacu” - kolejna saga o Sussexach już wkrótce na ekranie

Fot. Getty

Książę Harry i Meghan Markle, choć oficjalnie znajdują się już poza brytyjskim dworem królewskim, wciąż stanowią atrakcyjny temat dla filmowców. Stacja Lifetime już wkrótce wyemituje kolejną część sagi o Sussexach - „Harry i Meghan: Ucieczka z Pałacu”.

Stacja telewizyjna Lifetime wyjątkowo upodobała sobie losy księcia Harry'ego i Meghan Markle, ponieważ wyemitowała już dwa fikcyjne filmy o Sussexach - „Książe Harry i Meghan: miłość wbrew regułom” (ang. „Harry & Meghan: A Royal Romance”) oraz „Harry i Meghan: królewski mezalians” (ang. „Harry & Meghan: Becoming Royal”). Teraz stacja przygotowuje się do nakręcenia trzeciej części sagi o małżeństwie młodszego z synów księżnej Diany i księcia Karola - „Harry i Meghan: Ucieczka z Pałacu” (ang. „Harry & Meghan: Escaping the Palace”).

Dwie pierwsze części - o czym opowiadały?

Dwie poprzednie, fikcyjne ekranizacje losów księcia Harry'ego i Meghan Markle, spotkały się z dużym zainteresowaniem widzów. Część pierwsza opowiadała o rozkwitającym uczuciu księcia i amerykańskiej aktorki (dodatkowo rozwódki), którzy poznali się na randce w ciemno w lipcu 2016 r. W główne role w filmie wcielili się m.in. Charlie Field (jako książę Harry), Tiffany Smith (jako Meghan Markle), Jordan Whalen (jako książę William), Laura Mitchell (jako księżna Kate) i Maggie Sullivun (jako królowa Elżbieta II). Część druga z kolei skupiła się na przygotowaniach do królewskiego ślubu ulubieńca Brytyjczyków i na pierwszych miesiącach życia Sussexów po ślubie, w tym na związanych z tym trudnościach i lawirowaniem pomiędzy normalnym życiem a królewskim protokołem.

Kolejna ekranizacja losów księcia Harry'ego i Meghan Markle ma się skoncentrować na narodzinach ich syna Archiego, a także na dojrzewaniu do decyzji o opouszczeniu rodziny królewskiej. Na film przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać, ponieważ nie wiadomo kiedy, z uwagi na epidemię koronawirusa, rozpoczną się do niego zdjęcia. Nie jest też jeszcze znana obsada filmu.