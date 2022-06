Harry i Meghan opublikowali zdjęcie Lilibet w jej pierwsze urodziny

Książę Harry wraz z żoną, Meghan opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie swojej córki, Lilibet. Zostało ono zrobione podczas pierwszych urodzin dziewczynki, w sobotę na pikniku w byłej rezydencji pary – Frogmore Cottage.

Mała Lilibet obchodziła swoje pierwsze urodziny w Wielkiej Brytanii, gdyż jej rodzice postanowili jednak wziąć udział w obchodach Platynowego Jubileuszu Królowej. Zdjęcie dziewczynki zostało zrobione przez fotografa Misana Harrimana.

Pierwsze zdjęcie Lilibet z mamą, tatą i bratem mieliśmy okazję tak naprawdę zobaczyć w 2021 roku, czyli pół roku po jej narodzinach. Para jednak bardzo dba o to, aby rzadko pokazywać w sieci zdjęcia swoich pociech, dlatego dopiero teraz opinia publiczna mogła zobaczyć po raz drugi Lilibet.

Jak podali Sussexowie – w urodzinowej uroczystości ich córki wzięli udział przyjaciele i rodzina we Frogmore Cottage w Windsorze. Na pikniku małej Lilibet pojawił się nawet tort od Claire Ptak, która przygotowywała także jeden na ślub Harry’ego i Meghan w 2018 roku.

Mała Lilibet miała również po raz pierwszy spotkać się z królową Elżbietą i innymi członkami rodziny królewskiej w czasie pobytu pary w Wielkiej Brytanii.

Fotograf, Harriman udostępnił także na Twitterze czarno-białe zdjęcie Meghan trzymającej Lilibet i napisał: „To był wielki przywilej świętować pierwsze urodziny Lilibet z moją rodziną i jej! Było dużo radości i wymalowane twarze dookoła”.

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around pic.twitter.com/bg3RY6MOEu