Harry i Meghan mają spędzić święta Bożego Narodzenia z rodziną królewską w UK

Czy królowa Elżbieta pozna wreszcie swoją prawnuczkę? Według źródeł, na jakie powołują się brytyjskie media, książę Harry i Meghan Markle przylecą do UK, aby na Wyspie spędzić święta Bożego Narodzenia, wspólnie z rodziną królewską.

Świąteczny wizyta Susseksów jest postrzegana, jako szansa na poprawienie stosunków panujących w brytyjskiej rodzinie królewskiej, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego "Metro". "Kiedy Harry i Meghan wyjechali, dali jasno do zrozumienia, że nie chcą porzucać swojego domu w Anglii. Wciąż mają tu swoją posiadłość Frogmore Cottage i ich plan zakładał powrót do Wielkiej Brytanii. Boże Narodzenie jest okazją do złagodzenia stosunków. Być może otworzy to drogę do uzdrowienia rodzinnego konfliktu" - komentowała na łamach portalu "Closer" Katie Nicholl, autorka książek o rodzinie królewskiej.

Czy brytyjska rodzina królewska spędzi Boże Narodzenie w komplecie?

"Z pewnością chce tego królowa. Książę Karol również chciałby zobaczyć swoje wnuki. Plany dotyczące tego spotkania sugerują, że obie strony mają nadzieję uporządkować te sprawy i ruszyć dalej" - dodaje Nicholl. Jeśli rzeczywiście dojdzie do tej świątecznej wizyty, to będzie to pierwszy wspólny przyjazd Harry`ego i Meghan od czasu "Megxitu", który miał miejsce w marcu 2020 roku. Będzie to również pierwsze pojawienie się ich córeczki Lili w UK od momentu jej urodzin. Boże Narodzenie Susseksowie na Wyspie spędzili ostatni raz w 2018 roku.

Przypomnijmy, kwietniu książę Harry przyleciał samotnie do UK na pogrzeb swojego dziadka, księcia Filipa. Dwukrotnie spotkał królową podczas swojego pobytu. Po raz ostatni pojawił się w Wielkiej Brytanii w lipcu, aby odsłonić pomnik księżnej Diany. Uważa się, że wówczas miały miejsce rozmowy z jego bratem, księciem Williamem i ojcem Charlesem. Co było ich tematem? Czy dotyczyły pojednania i załagodzenia napiętej sytuacji? Możemy tylko spekulować w tej kwestii...

Meghan i Harry planują przylot do UK na święta

Informacje o tym, jakoby Harry i Meghan chcą spotkać się z królową, pojawiły się całkiem niedawno, bo na początku września 2021. Miała to być okazja, aby Lilibet poznała Elżbietę II. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Czy Lilibet pozna "Lilibet"? Meghan i Harry chcą wspólnie przylecieć do UK, aby spotkać się z królową".

Córeczka Meghan i Harry`ego urodziła się w 4 czerwca 2021 o godzinie 11:40 w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w szpitalu Santa Barbara Cottage. W momencie narodzin ważyła 3.225 kg. Dodajmy również, że córeczka Sussexów jest jedenastym prawnukiem królowej Elżbiety II i ósmą osobą "w kolejce" do brytyjskiego tronu. Lilibet Diana może zostać zarówno prezydentem USA (bo urodziła się na amerykańskiej ziemi), jak i królową Zjednoczonego Królestwa (bo jest córką Harry`ego, wnuka królowej).