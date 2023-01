Harmonogram Cost of Living Support — kiedy otrzymamy pieniądze w ramach rządowej pomocy w kryzysie kosztów utrzymania?

W związku z kryzysem kosztów utrzymania na Wyspie mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od rządu. Na wiosnę 2023 roku gospodarstwa domowe o niskich dochodach otrzymają dodatkowe środki w ramach Cost of Living Payments. W sumie otrzymają one 900 funtów.

Płatność z tytułu rosnących kosztów utrzymania w Wielkiej Brytanii (w ramach programu Cost of Living Support) w wysokości 900 GBP należy się osobom ubiegającym się o zasiłki uzależnione od ich dochodów. Pieniądze z tego tytułu w roku podatkowym 2023/24 zostaną przekazane bezpośrednio na konta bankowe ich odbiorców w trzech płatnościach. Na wsparcie finansowe w tym zakresie będzie mogło liczyć ponad osiem milionów ludzie żyjących w UK. W sumie gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii mogą otrzymać do 1350 funtów w latach 2023/2024 na pokrycie rosnących kosztów utrzymania, w zależności od różnych czynników.





Kiedy można oczekiwać przelewu środków w ramach Cost of Living Payments?

Departament Pracy i Emerytur (DWP) ogłosił we wtorek 3 stycznia 2023 roku więcej szczegółów na temat harmonogramu płatności kolejnej rundy wsparcia w związku z trwającym kryzysem w UK. Ta pomoc została ogłoszona w ramach zeszłorocznego Autumn Statement nowego kanclerza skarbu w rządzie Rishiego Sunaka, Jeremy`ego Hunta.

Nowa wypłata środków na pomoc w poradzeniu sobie z rosnącymi kosztami utrzymania w wysokości 900 funtów dla ponad ośmiu milionów uprawnionych osób ubiegających się o zasiłki w całej Wielkiej Brytanii, w tym osób pobierających Universal Credit, Pension Credit i ulgi podatkowe, rozpocznie się wiosną. Z kolei ponad 6 milionów osób niepełnosprawnych otrzyma również oddzielne 150 funtów, a ponad osiem milionów emerytów może liczyć na dodatkowe 300 funtów, nie licząc wsparcia wynikającego z Winter Fuel Payments.

DWP przedstawiło wstępny harmonogram programu Cost of Living Support

Dokładne terminy płatności zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Równomierne rozłożenie płatności w czasie w swoich założeniach ma zapewniać spójną ofertę wsparcia przez cały rok.

Z grubsza harmonogram będzie wyglądał w tej sposób:

301 GBP – pierwsza płatność z tytułu Cost of Living Payment – wiosną 2023

150 GBP – pomoc dla niepełnosprawnych Disability cost of living payment – latem 2023

300 GBP – druga płatność z tytułu Cost of Living Payment – jesienią 2023

300 GBP – pomoc dla emerytów Pensioner cost of living payment – w okresie zimowym 2023/24

299 GBP – trzecia płatność z tytułu Cost of Living Payment– wiosną 2024

Na dodatkową pomoc mogą liczyć emeryci i osoby niepełnosprawne

„Dotrzymujemy naszej obietnicy ochrony najbardziej narażonych, a te płatności, warte setki funtów, zapewnią w przyszłym roku [w 2023 - przyp. red.] niezbędne wsparcie osobom o najniższych dochodach” - komentował szef DWP, Mel Stride. „Szerszy rządowy pakiet wsparcia pomógł już ponad ośmiu milionom rodzin, ponieważ nadal borykamy się z globalnymi konsekwencjami nielegalnej wojny Putina i wstrząsami wtórnymi pandemii”.

Płatności na rzecz tych, którzy się kwalifikują, powinny być automatyczne, więc nie będzie potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków.

Płatności będą rozłożone równomiernie na cały rok

Przypomnijmy także, iż od 1 stycznia 2023 w rachunkach za energię zostały wprowadzone pewne zmiany. „Zmiana pułapu cenowego Ofgem 1 stycznia oznacza, że ​​niektórzy klienci otrzymują powiadomienia od swoich dostawców energii o zmianach cen w górę lub w dół, jednak zmiany te będą w większości niewielkie” - komentował rzecznik rządu.

Ogólnie rzecz biorąc, wzrost rachunków ma być niewielki, więc klienci są proszeni o to, aby nie panikować, jeśli otrzymają e-mail z informacją o nowej cenie. Chociaż dla większości będą to niewielkie zmiany, to pojawią się też różnice w zależności od gospodarstwa domowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Zmiany od 1 stycznia w rachunkach za energię mogą wprowadzić zamieszanie.

Jak Brytyjczycy radzą sobie w kryzysie? Najnowsze badanie zlecone przez Citizens Advice pokazało, że 37 proc. dorosłych Brytyjczyków miałaby problem ze znalezieniem £20, gdyby wzrosły im comiesięczne wydatki. Już teraz ludzie dla oszczędności jedzą zimne posiłki. Badanie wykazało, że dla 37 proc. ankietowanych trudnością byłoby znalezienie dodatkowych £20, gdyby jeszcze wzrosły im comiesięczne wydatki. Dla 25 proc. Brytyjczyków byłoby to „nieco trudne”, podczas gdy dla 7 proc. byłoby to „bardzo trudne”, a dla 4 proc. - wręcz „niemożliwe”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

9 mln osób w UK żyje w zimnych, zawilgoconych i nieodpowiednio dogrzanych domach

Status zasiedlenia a prawo do brytyjskiej emerytury

Supermarkety sprzedały Brytyjczykom na Święta Bożego Narodzenia zgniłe indyki? Media społecznościowe zaroiły się od zdjęć

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!