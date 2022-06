Harlow: Pielęgniarka ostrzega o ponad 7,5-godzinnych kolejkach na pogotowiu. Szokujące wideo wyciekło do sieci [WIDEO]

Fot. Getty

W internecie pojawiło się szokujące nagranie z jednego z brytyjskich oddziałów pogotowia ratunkowego. Pielęgniarka ostrzegła osoby oczekujące na pilną pomoc, że w kolejce do lekarza spędzą co najmniej 7,5 godziny, a być może nawet 13 godzin…

Sytuacja została nagrana przez jedną z osób czekających na pomoc na oddziale ratunkowym w szpitalu Princess Alexandra Hospital w Harlow, Essex. Nagranie pokazuje pielęgniarkę, ostrzegającą pacjentów, że na wizytę u lekarza trzeba czekać ponad 7,5 godziny.

Film został opublikowany na Twitterze i miał dotyczyć zdarzenia z poniedziałkowego wieczoru. Widać na nim dość zatłoczony oddział pogotowia ratunkowego i pielęgniarkę, która wyjaśnia oczekującym, jak wielu pacjentów jest przed nimi i jak przekłada się to na czas oczekiwania na spotkanie z lekarzem. Nagranie ma już ponad 1,6 mln wyświetleń.

Wyjaśniając dramatyczną sytuację na oddziale A&E, pielęgniarka mówiła między innymi:

„Mamy na oddziale 170 pacjentów, w tej chwili na przyjęcie czeka 90 pacjentów. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza wynosi obecnie siedem i pół godziny. Szacuję, że do czasu, gdy rano wrócę do domu o 8 rano, niektórzy z was nadal będą czekać, ponieważ oczekiwanie wzrośnie do 13 godzin. Obecnie nie ma wolnych łóżek, staramy się robić miejsce, jeśli możemy, ale jeśli ktoś zostanie przyjęty, istnieje szansa, że zostanie na noc na pogotowiu. Zrobimy co w naszej mocy, aby zapewnić wygodę, ale nie należy oczekiwać, że pójdzie się bezpośrednio na oddział”.