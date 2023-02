Handlujecie kryptowalutami? Oszuści mają nowy sposób na wyłudzenie od was dużych pieniędzy

Jak się przed ustrzec przed tym niebezpieczeństwem i na co traderzy powinni szczególnie uważać, powie nam Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax .

Mimo licznych ostrzeżeń przed oszustami, z niezwykłym uporem i pomysłowością wpadają oni na nowe sposoby wyłudzania pieniędzy. Tym razem ich ofiarami padli traderzy kryptowalutami, którzy – o czym dobrze wiemy – muszą rozliczać się z brytyjskim fiskusem. I tutaj właśnie nadarzyła się okazja na wyłudzenie od nich sporych środków finansowych.

Wraz z dużymi pieniędzmi, które napłynęły do branży związanej z kryptowalutami, pojawia się w niej coraz więcej oszustów, którym pomysłowości nie brakuje, jak i wyjątkowego tupetu w sięganiu po cudze finanse.





Nie daj się złapać na niewiedzy

Traderzy kryptowalutami wiedzą dobrze, że muszą rozliczyć się z brytyjskim urzędem skarbowym, gdyż zyski z handlu kryptowalutami są opodatkowane. O tym obowiązku skrzętnie przypominało im HMRC rozsyłając do nich m.in. listy z ostrzeżeniami, że rozliczenie takie jest koniecznością.

Ze względu na fakt, że rynek kryptowalut jest dość nowy i wszelkie regulacje dotyczące podatku od handlu nimi nadal budzą pewne wątpliwości, wiele osób handlujących wirtualnymi walutami daje się złapać w pułapkę oszustów. Na czym zatem to nowe oszustwo polega?

Fałszywy podatek od kryptowalut

Problem najnowszego scamu, którego ofiarą padają traderzy, postanowiła nam przybliżyć Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca firmy Admiral Tax zajmującej się rozliczeniami podatku od kryptowalut. Z firmą - prosząc o ekspercką poradę i pomoc - kontaktuje się coraz więcej zdezorientowanych klientów, którzy padli ofiarą oszustów.

- Sam schemat oszustwa jest zakrojony na szeroką skalę i sprytnie opracowany. Polega na tym, że na koncie tradera - w aplikacji, która jest fałszywa, ale do złudzenia przypomina autentyczną - pokazuje się duży zysk. Od niego natomiast trzeba odprowadzić podatek. W tym przypadku zarówno zysk, jak i podatek nie są prawdziwe. Cały zabieg polega na tym, że kwota podatku jest tak duża, że trader najzwyczajniej nie może jej zapłacić. To jednak nie wszystko. W tym momencie oszuści wyciągają do tradera fałszywą pomocną dłoń i oferują mu pożyczkę (oczywiście na wysoki procent), aby zaciągając ją mógł rzekomo spłacić podatek. Kiedy „podatek” zostanie zapłacony, oszustwo zaczyna się powoli odsłaniać i giełda zaczyna mnożyć trudności w wypłacie środków. Twierdzi zazwyczaj, że trader kupił niepewne lub zablokowane kryptowaluty. W efekcie jednak nigdy nie dochodzi do wypłaty środków, a trader zostaje z niczym – mówi Agnieszka Moryc.

Gdzie oszuści trafiają na swoje ofiary?

Ofiarą oszustów może być każdy trader kryptowalut, który uległ (na social media albo jakichkolwiek aplikacjach randkowych) zachęcie do założenia konta na takiej giełdzie albo przesłania na nią kryptowalut, które trzymał na innych giełdach. Tak naprawdę ofiarami takiego scamu padamy przy okazji rozmów. Oszuści nawiązują z nami relację i zdobywają zaufanie, a następnie polecają nam giełdy krypto kusząc nas szybkim zarobkiem.

Poniżej publikujemy list od osoby, której wątpliwości wzbudziły działania – jak się okazało – oszustów. Jak na dłoni widać tutaj schemat, którym posługują się cyberprzestępcy:

„Jestem emerytem, kilka miesięcy temu, z powodu kłopotów finansowych postanowiłem zainteresować się rynkiem kryptowalut. Po zwiększeniu kwoty, gdy chciałem część wypłacić, zaczęły się schody. Podobno mój doradca finansowy nie zgłosił tego do odpowiedniego wydziału (dotyczy Wielkiej Brytanii), choć miał to zrobić.

Zażądano ode mnie 19% od kwoty wypłaty. Ponieważ nie zgodziłem się nic dopłacać kontakt się urwał, a dostęp do platformy handlowej został zablokowany. Teraz odezwała się do mnie firma z propozycją wypłaty, ale ponownie mam zapłacić najpierw 19% podatku, który ma zostać zwrócony po potwierdzenia wpłaty.

Mam w związku z tym pytanie, czy to nie jest próba wyłudzenia. Esemesy otrzymałem od - AML Group Department of Internal Affairs Po Box 805 Wellington 6140 New Zealand.

Po pierwsze nie wiem, czy sms jest prawdziwy, a ponadto obawy moje budzi konto do wpłaty podatku - jest to konto polskie w ING na prywatne nazwisko. Moje środki widnieją na koncie ,Blockchain,com'. Czy rzeczywiście, jak podejrzewam, jest to próba wyłudzenia? Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie mi tych wątpliwości.”

Jak zdemaskować krypto oszustwo?

W przypadku fałszywego podatku od kryptowalut najbardziej przydatna jest znajomość przepisów i – dość prostej - procedury związanej z jego rozliczeniem. Po pierwsze podatek od kryptowalut obliczamy i składamy w formie deklaracji podatkowej do lokalnego urzędu skarbowego w miejscu naszej rezydencji podatkowej. W przypadku, gdy otrzymujemy polecenie zapłaty podatku z innego kraju jest to już pierwszy moment, w którym powinna nam się zapalić czerwona lampka.

Co więcej, żadna pojedyncza giełda krypto nie posiada wszystkich niezbędnych informacji do tego, aby mogła wyliczyć podatek dla danego tradera. W Wielkiej Brytanii wygląda to tak, że podatek od kryptowalut – Capital Gains Tax – płacony jest także od innych inwestycji i deklarowany sumarycznie na Tax Return. Wniosek z tego taki, że nie ma nawet możliwości, aby podatek taki mogła wyliczyć giełda lub jakakolwiek aplikacja na podstawie transakcji przeprowadzonych na niej przez tradera. Jeśli zatem ktoś stara się nas o tym przekonać, możemy być pewni, że nie jest uczciwy, gdyż kwota podatku jest wyliczana od zysków osiągniętych przez tadera, ale od całości środków, które zgromadził na giełdzie.

Inne krypto scamy

Traderzy kryptowalutami mogą paść ofiarami oszustów na różne sposoby. Mogą otrzymać SMSy lub maile, w których nakazuje się im zapłatę podatku od krypotwalut, nawet pod groźbą zablokowania ich konta na giełdzie i dostępu do swoich środków na niej.

Jak mówi Agnieszka Moryc z Admiral Tax:

- Mamy również informacje od traderów, którzy się z nami kontaktują, że otrzymują oni wiadomości wyglądające tak, jakby zostały wysłane przez oficjalne urzędy podatkowe. Sugerują one, że dany trader jest poderzewany o unikanie podatku od kryptowalut, dlatego też powinien połączyć swój portfel krypto z urzędem i podać dane osobiste. W ten sposób jego dane i środki finansowe trafiają w ręce oszustów. Zalecamy zatem traderom inwestowanie tylko na znanych i dużych giełdach, nad którymi nadzór mają organy państwowe. W UK otrzymują licencję nadawaną przez FCA.

