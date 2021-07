Hampshire : Piorun uderzył w dom całkowicie niszcząc dach i pierwsze piętro [ZDJĘCIA]

fot. Hampshire and Isle of Wight Fire and Rescue Service

Dom w Andover (Hampshire) został w połowie zniszczony przez uderzenie pioruna. Na zdjęciu opublikowanym przez straż pożarną możemy zobaczyć całkowicie zniszczony dach i pierwsze piętro jednego z domów w zabudowie bliźniaczej.

Met Office wydało żółte alerty pogodowe w Anglii na cały weekend - będą one obowiązywać do północy w niedzielę. Burze już się zaczęły. W Hampshire w Andover z piętrowego domu pozostał jedynie parter po uderzeniu pioruna.

Piorun uderzył w dom

Na opublikowanym przez Hampshire and Isle of Wight Fire and Rescue Service zdjęciu możemy zobaczyć, że piorun i spowodowany przez niego pożar całkowicie zniszczyły górę budynku wraz z piętrem. Do zdarzenia doszło około 30 mil na północ od Southampton, w Andover przy Mercia Avenue. Na miejscu ratownicy medyczni udzielili pomocy 70-letniej kobiecie, jednak jej obrażenia nie były poważne i nie została zabrana do szpitala.

Zdjęcie uszkodzonego budynku

Hampshire and Isle of Wight Fire and Rescue Service opublikowało zdjęcie w sobotę rano z komentarzem: “Strażacy z HIWFRS są na miejscu zdarzenia przy Mercia Avenue w Andover. Dom został trafiony przez piorun. Prosimy uwzględnić, że zamknięto drogę ze względów bezpieczeństwa”.

HIWFRS firefighters are on the scene in Mercia Avenue, Andover. After a house was struck by lightning. Please be advised there is a road closure in place at this incident. pic.twitter.com/W3Y5bmDpN0 — Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service (@HantsIOW_fire) July 24, 2021

Rzecznik HIWRS powiedział później:

- Załogi z Whitchurch, Amesbury, Ludgershall, Winchester, Overton, Basingstoke i Rushmoore zostały wezwane dzisiaj do Andover we wczesnych godzinach porannych po tym, jak piorun uderzył w dom. Dwa domy w zabudowie bliźniaczej zostały bardzo zniszczone w wyniku zdarzenia. 70-letnia kobieta otrzymała pomoc ratowników medycznych na miejscu, ale nie została zabrana do szpitala.

The stop message has now come in for this incident and crews are damping down