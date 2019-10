Halloween: „Moje dzieci są już dorosłe - czy mogę przestać marnować pieniądze na prezenty dla dzieci sąsiadów?”

Fot. Getty

Halloween kojarzy się często z rozbwionymi dziećmi, biegającymi po okolicy w mrocznych przebraniach i wołającymi tradycyjne „cukierek albo psikus”. Okazuje się jednak, że święto to, niegdyś szalenie popularne, cieszy się teraz mniejszym zainteresowaniem - szczególnie ze strony dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Głównym zastrzeżeniem Brytyjczyków są rosnące koszty święta duchów.

Powodem, dla którego wielu Brytyjczyków przestaje obchodzić Halloween, jest często kwestia finansowa, na co zwrócił uwagę „The Telegraph”. Według brytyjskiej gazety, koszty ponoszone przez dorosłych w związku z ochodami październikowej zabawy rosną z roku na rok. Badacze z Mintel oszacowali, że w 2019 roku mieszkańcy Wysp na przygotowania do święta duchów wydali - bagatela - 419 MILIONÓW funtów. Jest to suma o 5 proc. wyższa niż w ubiegłym roku.

Na mniejszą popularność Halloween wskazują m.in. badania wykonane przez YouGov. Z sondażu przeprowadzonego w dniach 7-8 października br. wynika, że aż 60 proc. Brytyjczyków nie zamierzało obchodzić w tym roku Halloween, 10 proc. było wciąż niezdecydowanych, a 30 proc. twierdziło, że na pewno będzie świętować 31 października - i to nie z powody Brexitu.

Według „The Telegraph” wielu Brytyjczyków zaczęło już zdawać sobie sprawę z kosztów generowanych przez halloweenowe zabawy. Wydatki te, to nie tylko stroje dla własnych dzieci czy ozdoby i słodycze do domu - które i tak są coraz droższe ze względu na presję, jaką na konsumentów wywiera współczesna moda.

Wielu Brytyjczyków, których dzieci już wyprowadziły się z domu, wciąż postrzega Halloween jako stresujące wydarzenie, generujące niepotrzebne koszty. Są oni często przekonani, że skoro ich dzieci przez lata korzystały z hojności sąsiadów, którzy częstowali je słodyczami, to teraz oni mają obowiązek w ten sam sposób traktować dzieci sąsiadów.

Koszt przygotowania się do wizyty gromady dzieciaków jest obecnie coraz wyższy, ponieważ producenci słodyczy prześcigają się w pomysłach na wymyślne halloweenowe łakocie i wykorzystują fakt, że ludzie nie lubią wyglądać na sknerusów, którzy dają obcym dzieciom najtańsze "byle co".

Mimo kontrowersji w kwestii finansowej, wciąż jest jednak wiele takich osób, które lubią święto duchów, chociaż same są dorosłe i ich dzieci też są już dorosłe. Zabawy halloweenowe mają niewątpliwie tę zaletę, że dzięki nim społeczność lokalna odrobinę się do siebie zbliża i nawiązuje przyjazny kontakt.

A co Wy sądzicie o halloweenowych tradycjach? Są zbyt kosztowne na Waszą kieszeń? Lubicie i obchodzicie święto duchów? A może jest ono niezgodne z Waszymi poglądami? Czekamy na Wasze opinie!