Hackney: Policyjny nalot na klub - 13 mężczyzn ukaranych za grę... w pokera

Londyńska policja rozbiła nielegalną partyjkę pokera. Podczas nalotu na jeden z kubów okazało się, że w karcianej imprezie bierze udział aż 13 mężczyzn, co jest niezgodne z wytycznymi związanymi z obowiązującym lockdownem.

Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce w miniony czwartek, około godziny 22:00 na wieść o doniesieniu dotyczącym kilku mężczyzny wchodzących do lokalu zlokalizowanego na Stoke Newington Road w londyńskim Hackney. Jak się okazało w środku odbywały się regularne pokerowe rozgrywki z udziałem 13 mężczyzn. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wszyscy mężczyźni zostali ukarania mandatami, a właściciel klub będzie tłumaczył się przed lokalnymi władzami.

Poker w czasie lockdownu

"Moi oficerowie pracują niezwykle ciężko narażając się na ryzyko zarażenia się koronawirusem, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Hackney i Tower Hamlets" - komentował dla "The Evening Standard" starszy inspektor Pete Shaw. "To bardzo rozczarowujące, gdy okazuje się, że pewni ludzie uważają, że zasady dotyczące bezpieczeństwa ich nie dotyczą. Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, jako społeczność, aby zapewnić sobie, naszej rodzinie i przyjaciołom jak największe bezpieczeństwo i zmniejszyć obciążenie NHS" - podsumował.

Warto w tym miejscu dodać, że to nie pierwszy tego typu nalot policyjny w Hackney. W piątek w ten sposób ukarano siłownię, w której ćwiczyły trzy osoby. Kara? Właściciele zostali obciążenie mandatem w wysokości 1000 funtów.

Policja ukarała 13 karciarzy

Dotychczas policja w Londynie raczej łagodnie traktowała osoby, które nie chciały się podporządkować covidowym obostrzeniom. Ale teraz Scotland Yard zapowiedział, że dla osób łamiących zasady trzeciego lockdownu nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

Metropolitan Police zmienia taktykę i zapowiada zero tolerancji dla osób łamiących zasady trzeciego lockdownu. O nowym podejściu policji, która nie będzie już informować, ani prosić, ale która będzie surowo karać buntowników, dobitnie mogli się przekonać uczestnicy ostatniego protestu zorganizowanego przeciwko kolejnemu lockdownowi w Londynie oraz uczestnicy marszu poparcia dla Juliana Assange'a. Na Parliament Square aresztowanych zostało 21 uczestników nielegalnego zgromadzenia, a przed Westminster Magistrates Court - kolejnych 7 osób.

